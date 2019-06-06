Как (не) потерять квартиру через Госуслуги

Мошенники продолжают оттачивать свое искусство — на прицеле электронные подписи. Оказывается, получить вашу НАСТОЯЩУЮ электронную подпись ничего не стоит — для этого достаточно принести в удостоверяющий центр копию вашего паспорта и СНИЛСа. Или, на худой конец, взломать ваш личный кабинет на Госуслугах. После чего мошенник может распоряжаться вашим имуществом. Например, продать квартиру. Или зарегистрировать на ваше имя пару ОООшек и повесить на них долги.

Что же делать? Самый простой способ: прийти в МФЦ и запретить любые действия с вашим имуществом без вашего участия. А чтобы обезопасить себя от регистрации на ваше имя всяческих фирм — через личный кабинет ФНС потребовать сообщать вам лично о любом факте предоставления пакета документов на ваше имя для регистрации. Вот ссылка: https://service.nalog.ru/regmon/

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