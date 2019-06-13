Клерк.Ру

Налоги избавляются от сроков давности. Что это значит для бухгалтеров?

Новый ообзор самых мощных атак на наши финансы за прошедшую неделю.

  • Верховный суд предлагает убрать срок давности для налоговых преступлений. Цель — убрать срок давности у всех налоговых правонарушений. Сейчас срок давности по неуплате налога — 3 года, и зачастую налоговики забывают обратится в суд и уже не могут взыскать эти деньги.
  • Наконец-то! В Россию потекли китайские инвестиции. Московскому зоопарку подарили двух панд.
  • У Путина появится «Государево око» — Владимир Владимирович сможет лично контролировать стройки, посевную и тому подобное. Теперь, если вам кажется, что за вами следят — это правда. Это Владимир Путин лично проверят — все ли у вас нормально.
  • Отменили роуминг. Но — только внутри сети. То есть — не для всех. А вот сотовые операторы подняли тарифы для всех...
  • Авиакомпания «Победа» раскрыла тайну — почему они запрещают в полете пересаживаться на свободные места.

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