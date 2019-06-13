Налоги избавляются от сроков давности. Что это значит для бухгалтеров?

Вы, молодой человек, просто не понимаете, что мир стал маленьким. Родина - не посёлок на Смоленщи...
За какими же новыми благамиВольным - воля, спасенному - райВсе бегут, притворяясь бродягамиПилигр...
Работодатель перевёл деньги своему сотруднику, она эти деньги обналичила тут же. Действительно, к...
Это точно. Греф - дебил, сбербанк - бандитская помойка. Сейчас оформляем ипотеку. Обратились и в ...
Или будем работать не по 8, а по 10-12 часов. Но сама идея лично мне нравится. Это действительно ...
Логично и сокращение всяких МРОТ и т.п. А вообще он это про госучреждения. Правительство, президе...
Банк в идиотской ситуации потому, что там работают соответствующие сотрудники. Когда обсуждаемый ...
прошлым летом обзванивали по всем "ведомым" Ипшка. по юрикам не припомню...
+++++Вообще безглютеновость - сейчас модная вещь, есть мнение (уж не знаю, насколько обоснованное...
Знаете... я вчераСЬ хотела... но потом подумала, что обижать сирых и убогих - это как-то не по-р...
я когда отправлял дочь учиться в Прагу, думал, что она вернётся. Не вернулась. И сын из Ванкувера...
Логическое сокращение зарплаты на 20% почему не предсказал?...
Ну вот уже и переобулись :)))))
А вот когда Сбербанк повышает лимит по своей кредитной карте, он абсолютно не интересуется, за сч...
Так Путин в этот раз хороший? Или опять плохой? Не понятно (...
Ольгинские и пригожинские как раз и топили, что надо ждать, что будет дальше. А вот все неполживы...
Ещё ничего не взыскали, ещё ничего не предъявили.
Андрей, можно поподробнее про " не наш случай "? Какой то разъясняющий документ есть? ( Я не нашл...
Вчера был праздник День России, но мы сидя за столом в кругу родственников и друзей подминали бок...
Золотые слова! Вот я, и уважаемая с Над.К, о том же говорим г-ну Харьку, порядок ему наш, понимаш...
Уничтожают для поддержания цен на высоком уровне.
недавно прочла в одном журнальце,вы аккуратнее с выражениями...
Ну здесь мозги никому особо и не нужны, в сырьевой-то колонии. В метрополиях мозги все за нас реш...
что нарушать ? запрещен ввоз - они не ввозят , запрещена торговля - ну и раздавать малоиму...
Ну превентивно, надо же как-то недоработку из-за перехода на четырехдневку компенсировать!...
А что вдруг так-то? Неужто со всеми конкурентами уже покончили, теперь самим можно нарушать?...
Так налоговая права, что взносы взыскала с ИП, перешедшего на НПД? Если не права, процитируйте, п...
по факту должны были попросить скан договора по банк клиенту от конторы и ВСЕ ...
Ога, отправишь такой перевод, а его заблокируют из-за финансирования терроризма. Спасибо, Сбер, н...
наконец то ... доперло . идиоты
Мать-мать-мать... Про безглютеновую выпечку у меня слов цензурных нет. "Целевая аудитория" - реал...
Доброе утро! Продолжим :-)Запрещает разрешать или запрещает применять? На ком ответственность на ...
Не интересует банк, как Вы будете возвращать заем. Существует закон, якобы защищающий граждан от ...
Вся система контроля построена не на прогнозах, а текущих фактах. Во-первых, никакой справки не т...