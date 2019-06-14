«Бумажный» НДС. Все, что вы не знали и боялись спросить

Очень часто приходится профессиональным налоговым юристам и консультантам сталкиваться с мнением, что они просто не понимают сложных схем продавцов «бумажного» НДС и поэтому не рекомендуют его применять. Ситуация как раз обратная, мы слишком хорошо понимаем (не все, конечно же, но большинство) всю внутреннюю «кухню» «бумажного» НДС. И именно поэтому не рекомендуем с ним связываться.

Налоговый эксперт Кирилл Соппа на своем канале в «Яндекс.Толк» представил разбор всех мифов и вопросов, касающихся схем по оптимизации НДС. Статья получилась большая, потому что мифов распространяется много. В связи с этим в начале в форме оглавления приведен список вопросов, которые разбираются в статье. Можно читать только то, что интересно, но лучше все же по порядку.

Почему НДС законно не оптимизируется в отличие от налога на прибыль, хотя принцип расчета у них вроде бы одинаковый — доходы минус расходы умножить на ставку — просто при расчете НДС не все расходы учитываются (только НДСные)? Как работает АСК НДС-2? Почему из-за нее невозможно оптимизировать НДС? Каким образом несмотря на работу АСК НДС-2 продолжают продавать «бумажный» НДС? «Обнальщики» придумали схему обхода АСК НДС-2? Почему сейчас «бумажный» НДС продается отдельно от кэша? Это делает схему безопасной? Что за различные законные схемы оптимизации НДС, которые продают на семинарах популярные налоговые консультанты? Продавцы «бумажного» НДС предлагают купить вычеты, которые не создают разрывов в АСК НДС-2. Якобы есть компании, у которых есть входящий НДС, но он им не нужен. Это правда? Продавцы «бумажного» НДС продают некий «экспортный» НДС, который тоже не формирует разрывов по АСК НДС-2. Его можно безопасно покупать? Реально ли вообще купить настоящие вычеты у продавцов «бумажного» НДС? Есть ли способы отделить реальные вычеты от искусственного «бумажного» НДС? Что будет если купить искусственный «бумажный» НДС? Пример реального кейса, когда мы по заказу клиента разбирали предложение продавца «бумажного» НДС.

Итак, начнем.

Почему НДС законно не оптимизируется в отличие от налога на прибыль, хотя принцип расчета у них вроде бы одинаковый, просто при расчете НДС не все расходы учитываются (только НДСные)?

Любой налог рассчитывается по формуле — база налога (численное выражение объекта налогообложения) умножается на ставку налога. Ключевая разница между этими налогами в том, что для налога на прибыль базой являются доходы, уменьшенные на величину расходов (п. 1 ст. 247 НК РФ), а базой для НДС является выручка (п. 1 ст. 154 НК РФ), то есть, только доходы!!! Нигде в Налоговом Кодексе не сказано про уменьшение налоговой базы по НДС!!! Итоговая формула для налога на прибыль выглядит так

а для НДС вот так

Вычеты, которые уменьшают сумму налога к уплате конкретного налогоплательщика не уменьшают налоговую базу, они просто переносят обязанность по уплате части налога на Вашего поставщика. Если мысленно собрать всех налогоплательщиков страны в одну группу, то сделки между налогоплательщиками не уменьшают суммарных обязательств по НДС перед государством.

Однажды появившись в Вашей счет-фактуре, выставленной покупателю, налог на добавленную стоимость должен в полном объеме оказаться в бюджете. В то время как, например, если мы оформим расходы от транспортной компании, применяющей ЕНВД, то это снизит суммарные обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль, оставив прежней суммарную нагрузку по ЕНВД. В этом ключевое различие этих налогов. При расчете НДС не учитываются не просто часть расходов, а не учитываются именно те расходы, которые могли бы уменьшить суммарный долг налогоплательщиков перед бюджетом, то есть за счет которых этот налог мог бы быть оптимизирован.

Как работает АСК НДС-2? Почему из-за нее невозможно оптимизировать НДС?

Однажды появившись в Вашей счет-фактуре, выставленной Вами Покупателю, весь НДС должен оказаться в бюджете. Оснований, уменьшающих налоговую базу по НДС в Налоговом кодексе не предусмотрено. На этих особенностях основан принцип действия системы АСК НДС-2. От Вас у исчисленного налога только два пути — либо в бюджет либо в декларацию к другому плательщику НДС. Система автоматически выстраивает эту цепочку и в онлайн-режиме видит места «утечки» НДС.

Если до внедрения системы АСК НДС-2 принцип уклонения через фирмы-однодневки был прост — такие компании просто указывали в своих декларациях по НДС сумму вычетов примерно равную сумме НДС в реализации. Но после внедрения системы АСК НДС-2 все налогоплательщики НДС обязаны сдавать вместе с декларацией по НДС расшифровку в электронном виде тех компаний, которые формируют сумму вычетов (закупки) и базу по НДС (выручку). И сдача недостоверных деклараций стала невозможной, система сразу видит, что указанный вычет не отражен в книге продаж у контрагента.

Каким образом несмотря на работу АСК НДС-2 продолжают продавать «бумажный» НДС? Обнальщики придумали схему обхода АСК НДС-2?

Действительно, несмотря на внедрение системы продолжается практика продажи «бумажного» НДС, что создает иллюзию, что «обнальщики» что-то там придумали для обхода АСК НДС-2. Схема обхода есть, она очень проста. Но и она незаконна. «Обнальщики» удлиняют цепочки, чтобы отвести вопросы от клиентов, а потом все цепочки сводят на одну фирму-жертву, создавая воронку НДС.

«Занулить» декларацию эта фирма не может, потому что нет поставщика, который взял бы на себя такой большой налог. Поэтому фирма-жертва просто сдает декларацию на всю сумму налога, который на нее «сгрузили» и после этого фирма-жертва бросается. И в следующем периоде на ее место заступает другая фирма-жертва. При этом разрыва цепочек в АСК НДС-2 не происходит! Этот способ не оптимизирует налог, а просто дает отсрочку выявления этих разрывов. Налоговики сразу же увидели эту схему по статистике — в первом полугодии 2015 года резко выросли суммы задекларированного НДС без соответствующей уплаты в бюджет. Именно для пресечения этой схемы система АСК НДС-2 впоследствии была синхронизирована с расчетным центром ЦБ РФ. Это позволило ускорить процесс выявления подобных злоупотреблений, однако полностью их устранить не удалось в связи с удлиннением цепочек продавцами «бумажного» НДС. Принцип данной схемы позволяет продавать «бумажный» НДС в моменте, однако, это не избавляет покупателей от проблем в последующем.

Почему сейчас «бумажный» НДС продается отдельно от кэша? Это делает схему безопасной?

АСК НДС-2 является не единственным оружием по борьбе с уклонением от уплаты НДС и однодневками. Не менее эффективным инструментом стало ужесточение банковского контроля. Если почитать многочисленные Telegram-чаты «обнальщиков» можно увидеть, что среднее время жизни технической компании, через которую гоняют деньги по расчетным счетам неуклонно снижается и уже гораздо меньше трех месяцев. То есть, они даже один налоговый период не живут. Их «убивает» не АСК НДС-2, а банки. Действующий бизнес довольно серьезно отличается по структуре платежей от транзитных однодневок и банки это используют. У работающих компаний есть сотрудники, платежи поставщикам обеспечивающих товаров (канцелярия, чистая вода, сотовая связь, интернет), арендные платежи, налоги. Безусловно, есть бизнесы-исключения, которые больше похожи на транзитеров, но позиция регулятора тут очень прагматична — пусть мы «грохнем» пару-тройку реальных бизнесов, но зато ни одна «техничка» не уйдет.

Это привело к тому, что классические «обнальщики» поделились по трем видам специализации.

Продавцы «бумажного» НДС. Их цель — создать воронку НДС, о которой мы говорили выше. Главной задачей, стоящей перед этими людьми — это насоздавать кучу фирм-однодневок, но не гонять по ним деньги, потому что банки их хлопнут быстрее, чем будет сдана хотя бы одна декларация! Они просто выписывают счет-фактуры и сдают налоговую отчетность, подтверждая вычеты для своих заказчиков. Именно поэтому такой НДС получил название «бумажного». И дальше они строят различные бухгалтерские цепочки между кучей своих однодневок, в том числе и про запас, чтобы в случае, если у клиента будут проблемы, заменить в прошлых периодах один вычет на другой. Помимо того, эти люди постоянно борятся с «обнулением» деклараций налоговой, предоставлением документов на встречные запросы и прочими проблемами. «Обнальщики» (дроповоды). Это люди которые превращают безнал в кэш. Причем, в связи с ужесточением банковского и налогового контроля, они больше не связываются с НДС! Получают на свои фирмы или ИП безНДСный безнал и превращают его в кэш. Либо веерными платежами на физиков-дропов либо с корпоративных карт через платежных агентов. Их основной задачей является искать физиков-дропов, не включенных еще в черные списки банков, оформлять на них карты, таскать кэш и передавать его заказчику. Транзитеры. Это люди, которые связывают покупателей кэша и «обнальщиков». Они принимают на свои счета НДСный безнал с одним назначением и превращают его в безНДСный безнал с другим назначением (которое, например, подходит под патент). Делая так называемую ломку и переворот. Основные задачи этих людей иметь связи в банках. Они постоянно заняты тем, что выдергивают свои деньги из под блокировок различных банков через исполнительные листы, решения КТС и другими способами. Готовят кучи документов на запросы в банки.

Безусловно, есть люди, которые могут предложить и оптимизацию вычетов и продать кэш. Но это скорей всего означает лишь то, что они нашли партнеров-смежников и просто перепродают их услуги накрутив свои 0,5-1%. Об этом свидетельствует то, что вычеты и продажу кэша они всегда осуществляют от разных «контор».

Что за различные законные схемы оптимизации НДС, которые продают на семинарах популярные налоговые консультанты?

Из формулы для расчета НДС вытекает универсальный рецепт для разработки схем оптимизации НДС.

Поскольку базой налога на добавленную стоимость являются только доходы, нужно в Налоговом Кодексе искать основания для невключения доходов в базу по НДС. Любые схемы оптимизации, которые на рынке предлагаются налоговыми юристами подходят под этот рецепт. Приведу несколько примеров.

Упрощенный рукав. На основании ст. 346.11 НК РФ упрощенцы освобождаются от обязанности исчислять НДС, поэтому они не включают свою выручку в базу по НДС. Аналогично и применение схемы с обратным агентом приводит к тому, что часть выручки отражается у упрощенца и в базу по НДС не попадает. Продажа недвижимости через реализацию долей в уставном капитале ООО — внесение недвижимости в уставный капитал не является реализацией на основании пп. 4 п. 2 ст. 39 НК РФ, а продажа долей не включается в базу по НДС на основании пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ. Замена части выручки за товар штрафом за просрочку оплаты — штрафы являются мерой ответственности, платятся сверх стоимости товара и поэтому не являются реализацией товаров или услуг, значит не входят в налоговую базу по НДС (ст. 154 НК РФ).

Из этого рецепта сразу следует, что любые схемы законной оптимизации НДС требуют наличия таких клиентов, которым не нужен входной НДС. Иных законных способов оптимизации нет, потому что согласно формуле расчета налога налоговая база налога содержит только доходы и снижать базу по НДС можно лишь снижая облагаемую НДС выручку, что автоматически влечет снижение получаемых клиентами вычетов. Рецепт один, а предлагаемые инструменты всего лишь различные юридические конструкции по разделению выручки на включаемую в базу и невключаемую. Если на все 100% выручки требуется предоставить клиентам вычеты, то вариантов на таких семинарах для Вас не будет. Возможности законной оптимизации с «другой» стороны исключены. Применение дополнительных вычетов не снижает общий объем обязательств налогоплательщиков перед бюджетом, поэтому покупка вычетов («бумажного» НДС) за меньшие деньги не может быть законным методом — где-то цепочка обязательно разрывается, что нарушает правила исчисления НДС (гл. 21 НК РФ).

Продавцы «бумажного» НДС предлагают купить вычеты, которые не создают разрывов в АСК НДС-2? Якобы есть компании, у которых есть входящий НДС, но он им не нужен

Действительно, существуют предложения от продавцов «бумажного» НДС по продаже реального НДС, якобы его продают компании у которых он есть, но он им не нужен либо это некий «импортный» НДС. Основные вариации такие. Давайте разберемся с этими схемами, насколько они реальны и что самое главное — законны ли они? Возьмем для примера АЗС. Она покупает бензин у производителя с НДС, по другому быть не может. Однако, продает его физикам, которым вычеты не нужны. Поэтому чаще всего АЗС применяют упрощенную систему налогообложения и вычеты от производителей топлива не используются. Вот эти вычеты и возникает соблазн «продать». Схема может выглядеть примерно так

Владельцу такой АЗС необходимо будет создать ТД на ОСН для приемки вычетов от НПЗ. Часть топлива далее идет на АЗС без документов, а документы на это топливо отписываются на компании, которые предоставляет посредник по продаже «бумажного» НДС. Потом это топливо на АЗС реализуется без отражения по кассам и образуется наличная выручка, которая отдается посреднику по продаже «бумажного» НДС (часть наценки остается у владельца АЗС) взамен на безнальную оплату выставленных счетов-фактур. Подобным образом могут продавать вычет по НДС также продавцы пива, сигарет, автосалоны, продавцы ювелирки, крупные розничные магазины стройматериалов. Важным моментом таких схем является то, что у таких продавцов «ненужного» НДС всегда есть потребность в безнальных деньгах, чтобы рассчитаться с поставщиком вычетов. Это легко увидеть применяя математическое доказательство «от противного».

ООО «ТД» нужен безнал на оплату поставок от НПЗ. Если бы ООО «ТД» хватало бы своего безнала, то, поскольку эта компания на ОСН, у нее не было бы «излишков» вычетов для продажи — все вычеты от НПЗ шли бы на покрытие НДС, исчисленного с выручки. Таким образом, если Вам предлагают продать «бумажный» НДС от реального контрагента, которому он якобы не нужен и при этом не предлагают оплатить его по безналу, то это просто обман. Никаких там реальных вычетов нет.

Еще одним критерием реальности продаваемых вычетов является наличие кэша взамен. Как мы видим в данной схеме у владельца АЗС образуется излишек кэша, который ему надо обменять на безнал чтобы рассчитаться с НПЗ. Так происходит из-за того, что реальный товар (документы на который отписываются для продажи вычетов) продается в «серую» за кэш. Теоретически, может быть ситуация и без «излишков» кэша, например, когда товар продается в «белую», но без НДС. Для примера это можно смоделировать на «нашей» АЗС. Предположим, собственник боится контрольной закупки, пробивает по кассе всю выручку и потом сдает ее в банк. Тогда он столкнется с двойной проблемой: «излишки» выручки на расчетном счете (их надо в НПЗ за проданный товар отправить) и отсутствие проданного товара на приходе. Если направить эти деньги в ТД, то там они сформируют выручку и НДС к уплате, который съест «излишки» вычетов. Какой-нибудь отмороженный собственник может просто эти деньги «выгонять» по условному договору займа на ТД и далее в НПЗ, но такая схема долго не просуществует. И банки и налоговая ее быстро остановят. В то же время это идеальная позиция для ломки и переворота — владелец АЗС готов отдать безНДСные деньги, чтобы принять НДСные.

Любой «транзитер» с радостью решит этот вопрос да еще и доплатит, потому что они, как мы знаем (мы обсуждали это в вопросе № 4), каждый день тратят кучу времени и ресурсов чтобы превратить НДСный безнал от клиента в безНДСный для выхода в кэш. Таким образом, снова видим ситуацию, в которой реальные вычеты продаются за безналичные деньги. Причем, безНДСный безнал как таковой никому не нужен. Ему прямая дорога к дроповодам и в кэш. Поэтому если Вам продают «бумажный» НДС и не предлагают отдать кэш за безнал — 99,9% никаких реальных вычетов за таким «бумажным» НДСом нет, это обычная воронка НДС с разрывом в конце (см. вопрос № 3).

Даже если продавец «бумажного» НДС действительно продает вычеты от реальных компаний вместе с кэшем, такая схема оптимизации НДС тоже является незаконной. Она противоречит положениям п. 2 ст. 54.1 НК РФ. Единственное ее преимущество в том, что она не формирует разрывов в АСК НДС-2, то есть снижает риски назначения выездной налоговой проверки. Но при этом схема требует грамотного решения вопроса так называемого переворота назначения платежа. Продают и покупают вычеты компании, занимающиеся разными видами деятельности. Поэтому необходимо оплату за стройматериалы (покупатель «бумажного» НДС) превратить в оплату за сигареты (продавец вычетов). В случае «прогона» денежных средств через временные транзитные компании надежность схемы серьезно снижается из-за банковских рисков (см. вопрос № 4). При этом не надо думать, что налоговые органы совсем не видят эти схемы. Пока на них обращают меньше внимания, но «залеты» по таким схемам уже есть в арбитражах.

В данном деле налогоплательщику даже не понадобилось делать смену основания, в обоих бизнесах использовались одна и та же номенклатура, но это нисколько не затруднило действия налоговой. А в следующем деле налоговый орган наказал не покупателя «бумажного» НДС (скорей всего это ему еще предстоит), а продавца вычетов и кэша!

Стоить обратить внимание, что в данном случае переворот был не стройматериалы на сигареты, а вполне себе безобидный бензин на дизтопливо, что налогоплательщика не спасло.

Аналогичная же ситуация и с «импортным» НДС. Его особенность в том, что в рассмотренных выше примерах производитель товара, продаваемого физлицам, заведомо находится на общей системе налогообложения (НПЗ, автозаводы, ювелирные заводы). В случае если товар не такой дорогой, например, сувенирные изделия, сам производитель может применять упрощенную систему налогообложения и вся отрасль тогда будет на упрощенке. Но при этом, если ввезти такой товар из-за границы, то НДС на таможне придется уплатить даже упрощенцу. Поэтому там тоже возникает соблазн реализовать такие вычеты, тем более они уплачиваются на таможню и являются «железобетонными». Но все приведенные выше рассуждения относятся и к этому случаю.

В заключение заметим, что все эти схемы по перепродаже вычетов работают пока в АСК НДС-2 не выстраиваются номенклатурные цепочки. При этом налоговые органы уже анонсировали запуск в 2020 году системы отслеживания номенклатуры товаров, что сделает технически невозможным перевороты и продажу вычетов по НДС.

Продавцы «бумажного» НДС продают некий «экспортный» НДС, который тоже не формирует разрывов по АСК НДС-2. Его можно безопасно покупать?

Существует еще и такое предложение у продавцов «бумажного» НДС как продажа «экспортного» НДС. Суть его заключается в том, что компании, продающие товар на экспорт обязаны применять по НДС ставку 0%. В связи с этим у них образуется в декларации по НДС суммы к возмещению из бюджета за счет применяемых от поставщиков вычетов. Зачастую, почти вся прибыль от таких сделок «зарыта» в возмещаемом налоге, как в примере на схеме. Если НДС не возмещать компания будет работать «в ноль».

Теоретически, компания может пойти и возместить этот налог деньгами на расчетный счет, однако, в связи с ужесточением администрирования многие опасаются это делать (иногда вполне обоснованно, отказ в возмещение образует состав преступление, предусмотреенного ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). Вместо этого такие налогоплательщики якобы пытаются «продать» вычеты тому, кто готов их купить. Технически эта процедура вполне реализуема, все аналогично продаже вычетов от налогоплательщиков, которым НДС не нужен, с одной оговоркой — тут изначально нет кэша (см. вопрос № 6). Соответственно, единственный способ сработать с таким продавцом вычетов — совершить ломку безнальных денег. Например, так.

И вот тут возникает самый главный вопрос, который ставит под сомнение всю схему с продажей экспортного НДС. «Бумажный» НДС без кэша продается за 2-4%, то есть, продавцу таких вычетов должно достаться около 1-2%. Таким образом, экспортер вместо 20 рублей (16,67%) с данной сделки заработает лишь 2,4 рубля (2%). Возникает серьезный вопрос в экономической целесообразности такого приработка. Даже если экспортная сделка рентабельна и без возмещения налога, превращать свою компанию в транзитную (а вход и выход снизу будут с «транзитных» однодневок, других у продавцов «бумажного» НДС и тем более «транзитеров» нет), задваивая при этом обороты, увеличивая этим внимание налоговых органов, и зарабатывая на этом всего 2% безналом, с которых требуется уплатить налог на прибыль — удовольствие сильно сомнительное. Поэтому в этой схеме требуется «обнальщик». Теоретически можно найти человека, который за 6-7% будет превращать безНДСный безнал в кэш и продавать клиенту вычеты вместе с кэшем за 16-18%. При такой схеме экспортеру может достаться около 8% — половина продаваемых вычетов (16,67%=20%/120%) и сделка в теории может состояться. И обращаю внимание — опять только при встречном предоставлении кэша!!! Нет кэша — значит это не «экспортный» НДС.

Но и это еще не все. Когда экспортер может пойти на потерю половины вычетов? Если это какие-то отдельные отгрузки за границу, а основной бизнес связан с отгрузками внутри страны, то вообще нет смысла терять эти деньги. Операция по подтверждению нулевой ставки (ст. 165 НК РФ) не эквивалентна операции по возмещению НДС из бюджета (ст. 176 НК РФ). На подтверждение нулевой ставки дается 180 дней (п. 9 ст. 165 НК РФ). Мало того, в периоде подтверждения нулевой ставки можно не применять все вычеты и отложить их на период до трех лет и дождаться когда будет исчислен НДС к уплате с внутрироссийских отгрузок.

Если же это постоянный экспортный бизнес и вычеты от поставщика надежные, то терять их часть тоже нецелесообразно. Конечно же, налоговый орган не ждет с распростертыми объятиями, но возмещение экспортного НДС вполне рабочая и понятная налоговикам ситуация. После первых двух-трех камеральных проверок возмещение из бюджета будет проходить уже на автомате. При условии надежных вычетов и реального экспорта, естественно. А вот если вычеты не совсем надежные, тогда действительно может быть ситуация, когда целесообразней будет продать вычеты и получить за них хоть какие-то деньги. Вопрос в том, нужны ли такие вычеты покупателю «бумажного» НДС, да еще и за 16%-18%? Я бы на месте экспортера вообще распараллелил бы эти потоки, избавив компанию-экспортера от всех рисков, связанных с НДС,

а проблемные вычеты отправлял бы транзитом на продажу и все риски бы ложились на конечных покупателей «экспортного» НДС.

Если резюмировать этот вопрос, то схема с «экспортным» НДС на мой взгляд практически не реализуемая. В ней нет экономики, а даже если и есть, то только с встречным предоставлением кэша. Но и в этом случае качество таких вычетов очень и очень сомнительно, точно не соответствует тому уровню цен, при котором в данной схеме появляется выгода для всех участников.

Реально ли вообще купить настоящие вычеты у продавцов «бумажного» НДС? Есть ли способы отделить реальные вычеты от искусственного «бумажного» НДС?

Чтобы ответить на этот вопрос надо четко представлять себе механизм работы продавцов «бумажного» НДС. Предположим, что у них есть какой-то объем реальных вычетов, которые не формируют разрывов в АСК НДС-2. И есть потребности от компаний-покупателей вычетов. Теперь организаторам схемы надо состыковать продавцов и покупателей.

Ясно, что потребности в вычетах намного превышают предложение, это следует хотя бы из широкой подпольной индустрии обналичивания денег через платежных агентов и дропов-ИП (или физиков), а также предложения продажи «бумажного» НДС без оплаты и встречного предоставления кэша. А поскольку не бывает ситуации, чтобы продавец «бумажного» НДС вдруг на Ваш запрос ответил, что реальные вычеты внезапно кончились, то очевидно, что оставшийся дефицит добирается за счет искусственных воронок НДС (см. вопрос № 3). При этом, для увеличения жизни компании-однодневки, их имеет смысл делить по видам деятельности покупателей «бумажного» НДС. Чтобы снизить риск или исключить проблемы при сдаче декларации, с указанием в ней клиента-покупателя «бумажного» НДС. Мало того, надо еще сделать переворот — смену назначения (стройматериалы на сигареты), а эта операция имеет повышенные банковские риски. Поэтому «сервисные» компании не делятся по категории «цвет прогоняемых вычетов» — в одну фирму могут зайти и вычеты от разорванных цепочек и вычеты от реальных продавцов. А на выходе уже будет эффект меда с дегтем — любой вычет от такой компании несет проблемы для покупателя. АСК НДС-2 не делит цепочки, проходящие через компанию на «белые» и «черные». Если за компанией есть разрыв, то любые покупатели от такой компании считаются выгодоприобретателями этого разрыва.

В связи с этим, даже при наличии реальных вычетов никаких гарантий безопасности этот метод не дает — любые транзитные фирмы всегда являются источниками повышенного риска. В первую очередь из-за проблемных «транзитеров» (при наличии реальных вычетов и прогоне безнала) проиграл судебное разбирательство продавец вычетов в данном деле.

«Обнальщики» прогнали деньги, заработали свою комиссию, а потом оставили налогоплательщика в суде один на один со своими проблемами.

Теоретически, существуют варианты реализации схем «перевода» вычетов от компаний, которым они не нужны, тому, кто может их использовать для оптимизации НДС. Но точно надежность этих схем зависит от наличия прокладок с неконтролируемым входом. Рабочие схемы перепродажи НДС сегодня возможны только разве что в виде закрытого клуба продавцов и покупателей, а никак не свободного рынка.

Что будет если купить искусственный «бумажный» НДС?

На самом деле разрыв в цепочке не является самостоятельным основанием для доначислений налогов. Вот пример дела, в котором налоговики как раз попытались вменить налогоплательщику разрыв. На что суд возразил налоговому органу о том, что в Налоговом Кодексе про АСК НДС-2 не сказано ни слова, поэтому они могут использовать данные этой системы только для своих внутренних нужд.

У компаний, покупающих «бумажный» НДС возникают следующие риски:

серьезно возрастает вероятность назначения выездной налоговой проверки; может быть доначислен НДС в рамках камеральной налоговой проверки квартальной декларации по НДС; будут применены коллекторские меры побуждения — сотрудники районной налоговой инспекции будут оказывать давление на директора организации — по официальной статистике, приводимой руководителем ФНС России в ежегодном отчете, поступления в бюджет в результате контрольно-аналитических мероприятий вне рамок налоговых проверок в 2017 году выросли почти в два раза и составили 56 млрд. рублей, а в 2018 году почти 80 млрд. рублей.

Чтобы превратить данные о разрыве в доначисления в суде налоговикам приходится собирать доказательства нереальности операций, а после вступления в силу ст. 54.1 НК РФ летом 2017 года — доказательства нереальности контрагента. Поэтому последнее время налоговые органы основной акцент смещают на последний способ — понуждение налогоплательщика добровольно уточнить свои налоговые обязательства, то есть исключить из книги покупок весь купленный «бумажный» НДС. О чем довольно наглядно свидетельствует статистика.

10. Пример реального кейса, когда мы по заказу клиента разбирали предложение продавца «бумажного» НДС

К нам обратился клиент, которому мы категорически не рекомендовали работать с «бумажным» НДС. Но он начитался разных чатов в Телеграмме и убеждал нас пообщаться со специалистами, которых он там нашел. Якобы они придумали какую-то надежную схему — продавали «бумажный» НДС, который не формировал разрывов в АСК НДС-2. Он доверял нам как экспертам, но в нем жила безудержная вера в чудо. Реально верил в то, что люди, всю жизнь занимающиеся нелегальным бизнесом, могут придумать полностью легальную схему оптимизации.

Ну да ладно, клиент хороший, сели мы с ним разговаривать по Skype с найденными им схематозниками. В общем, продавали они «бумажный» НДС за 4,5% (что гораздо выше рынка), причем обещали что их счет-фактуры не приводят к разрыву в цепочках АСК НДС-2, так как этот НДС «импортный». Якобы некая компания импортирует косметику и бытовую химию, продает все упрощенцам (салонам красоты и в розницу), а НДС уплаченный на таможне при ввозе продает. И на этом основании продавцы этих вычетов обещали что все будет «железобетонно», потому что цепочка НДС заканчивается на таможне. Конечно же, первый вопрос, который мы задали был «Где кэш?». На что этот горе-продавец начал рассказывать историю про то, что это совершенно другая специализация и что он продает лишь вычеты, а для получения кэша нам надо обратиться к другим людям. Что мы и без него прекрасно знали. Но также мы знали, что такое деление относится лишь к тем продавцам «бумажного» НДС, которые строят длинные разрывные цепочки. Он даже вопроса не понял!!! В данный момент нам не нужен был кэш, мы хотели убедиться в реальности его легенды, ведь как мы уже разбирали выше, в 99% случаев излишкам вычетов сопутствуют излишки кэша. Несколько попыток это пояснить натолкнулись на встречные обвинения в полной некомпетентности, якобы на рынке все так делают.

Тогда делаем другой заход. Это же импорт. Соответственно, деньги должны быть уплачены и пройти через таможню (иначе никакого реального НДС быть не может). А это означает что импортеру нужен безнал. На вопрос «Где же тогда импортер берет безнал, если вы отдаете только счет-фактуры без прогона денег» наш собеседник дал не менее гениальный ответ. Тоном родителя, отвечающего ребенку на вопрос о том, почему каждое утро восходит Солнце, наш собеседник нам ответил что его импортеру безнал не нужен, так как «все грамотные пацаны давно уже для платежей за границу используют криптовалюты!» Да, криптовалюты активно используются для трансграничных платежей. Но! Они используются для оплаты «серого» импорта, когда товар ввозится минуя таможню, специально чтобы не платить ввозную пошлину и ввозной НДС. То есть, криптовалюты и реальный «импортный» НДС вещи друг другу противоречащие. Что было очевидно даже нашему клиенту. Вопрос был безоговорочно закрыт.

А Вам что рассказывают продавцы «бумажного» НДС? Какие версии предлагают в подтверждение того, что у них вычеты не имеют разрывов? Почему счет-фактуры предоставляются от одних компаний, а платить надо на другие? Ведь реальная цепочка не только в одну сторону связана счет-фактурами, но и в обратную платежами.