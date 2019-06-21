Россия направит пенсии на экспорт

Кричали женщины: Ура! И в воздух чепчики бросали.
А с какого перепугу так решили вдруг? Потому что денег очень хочется?...
Значит, вы просто не пишите "налоги уплачены полностью". Делов-то!...
Такие вещи, на мой взгляд, не очень интересно измерять в отчётах. Как и описывать, что у вас есть...
Старая тема. Давайте все будем бедными.. чтобы никаких богатых. Вы не поверите, я тоже за социаль...
Великий и ужасный русский язык! Вот все написанное англоязычным автором на английском было бы гор...
Ну, ну... Клиент внес предоплату, по том получил товар, потом вернул товар, потом опять получил. ...
Начнем с первого вопроса - мы о каких чиновниках говорим? Федеральных, муниципальных, работающих ...
- Владимир Владимирович, почему такие огромные разницы в зарплатах чиновников и рядовых...
- Владимир Владимирович, почему увеличивается давление на бизнес?- Во-первых, вывсеврете, по...
- Владимир Владимирович, почему увеличивается количество проверок?- Во-первых, вывсеврете, поэтом...
- Владимир Владимирович, почему цены на авиабилеты высокие?- Во-первых, вывсеврете, поэтому ...
Перевод собственных средств предпринимателя. Налоги уплачены полностью Не очень понятно. Ведь, н...
Есть программы учета, которые позволяют автоматизировать его при больших объемах данных. 1 С напр...
А почему решили, что пожарные - это военные? Видимо, потому, что у министра погоны? ...
Так, вероятно, вас с ГИТ не проверяла?
это, на мой взгляд, некорректная формулировка.
Интересно, а как и где учет вести, если нескольким контрагентам (скажем, 20-50) набили чеков на п...
"Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мн...
Ничего не поняла из сказанного aaaaaa ...
Ну можно еще в паспортном столе получать, с паспортом)
Все старо как Мир, отобрать у богатых и раздать бедным! Мечта всех бездельников...
денег экономике дайте, разогревателихреновы
Там трудно было не понять. Но практически все ответы уведены в сторону. По части болтологии равны...
это не про рублевые кредиты
300 компаний? 2000 отчетов это +/- 300 компаний, не больше.
Ага...а те кто кредитов не берет в какой минус уходят? Но все равно виноватые......
Вот такое впечатление, что ответ был уведен в сторону или вопрос не понят...
Кто все прочел? Расскажите чем закончилось
Жаль ... Еще один известный человек не дожил до пенсиив 65...
5. Пока они вывозили из страны ресурсы, а деньги оставляли на западе, мы не восстанавливали/строи...
5. Пока они вывозили из страны ресурсы, а деньги оставляли на западе, мы не восстанавливали/строи...