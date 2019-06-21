Россия направит пенсии на экспорт

Новый обзор самых мощных атак на наши финансы за прошедшую неделю.

  • ПФР пообещал аукцион невиданной щедрости: теперь мигранты, которые отработали в России, но уехали к себе домой, смогут получать российские пенсии с доставкой на дом. Для чего правительство создает дополнительные стимулы для притока иностранной рабочей силы, если даже россияне в России российскую пенсию получить не могут?
  • Создаются офшоры для китайцев, чтобы минимизировать налоги при вывозе российских ресурсов, например, леса.
  • Силуанов посоветовал не платить банкам? Только так можно повысить доходы населения, считает он.
  • Когда в России введут четырехдневную рабочую неделю.
  • ПФР запускает программу по поиску и сокращению бедных.

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