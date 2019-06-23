Правительство будет выявлять ленивых бедных

Российское правительство решило приступить к реализации строжайшего наказа президента: снизить количество бедных в два раза.
Наверное, в какой-нибудь другой стране это означало бы создание новых рабочих мест, поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, но не у нас. Мы идем другим путем: правительство выявит «ленивых», то есть недостаточно бедных, у которых отберет льготы и пособия, чтобы увеличить поддержку достаточно бедных. А для этого утвердит критерии достаточно и недостаточно бедных. Чем больше критериев — тем меньше останется бедных, а значит, поручение Путина будет выполнено!
Свои критерии будут выработаны и для тех, у кого есть свои приусадебные участки. Если предложение Минэкономразвития пройдет, то землю можно будет отобрать, если она заросла сорняками или сильно замусорена.
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