Правительство будет выявлять ленивых бедных

Российское правительство решило приступить к реализации строжайшего наказа президента: снизить количество бедных в два раза.

Наверное, в какой-нибудь другой стране это означало бы создание новых рабочих мест, поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, но не у нас. Мы идем другим путем: правительство выявит «ленивых», то есть недостаточно бедных, у которых отберет льготы и пособия, чтобы увеличить поддержку достаточно бедных. А для этого утвердит критерии достаточно и недостаточно бедных. Чем больше критериев — тем меньше останется бедных, а значит, поручение Путина будет выполнено!

Свои критерии будут выработаны и для тех, у кого есть свои приусадебные участки. Если предложение Минэкономразвития пройдет, то землю можно будет отобрать, если она заросла сорняками или сильно замусорена.

Эти и другие наезды на наши с вами финансы — в свежем выпуске «Адских бабок».

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