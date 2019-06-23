Правительство будет выявлять ленивых бедных

Российское правительство решило приступить к реализации строжайшего наказа президента: снизить количество бедных в два раза.

Наверное, в какой-нибудь другой стране это означало бы создание новых рабочих мест, поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, но не у нас. Мы идем другим путем: правительство выявит «ленивых», то есть недостаточно бедных, у которых отберет льготы и пособия, чтобы увеличить поддержку достаточно бедных. А для этого утвердит критерии достаточно и недостаточно бедных. Чем больше критериев — тем меньше останется бедных, а значит, поручение Путина будет выполнено!

Свои критерии будут выработаны и для тех, у кого есть свои приусадебные участки. Если предложение Минэкономразвития пройдет, то землю можно будет отобрать, если она заросла сорняками или сильно замусорена.

Эти и другие наезды на наши с вами финансы — в свежем выпуске «Адских бабок».

Другие материалы нашей финансовой музы смотрите тут.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера