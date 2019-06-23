Как доказывают обнал и дробление при проверках

На сегодня процентов на 70 каждая выездная налоговая проверка, да и камеральная нацелена, в первую очередь, на выявление обналичивания, и только затем налоговики обращают внимание на другие «нарушения», допущенные налогоплательщиком, в частности, на дробление бизнеса.

Дробление бизнеса — это новый тренд в налоговых проверках

Уже сегодня надо начинать готовиться к налоговым проверкам, связанным с дроблением бизнеса и оптимизацией.

В принципе перечень средств и методов, которые налоговики будут использовать в своей работе, не новый. Но об этом налогоплательщику необходимо знать, чтобы «не попасть».

Посмотрите запись и дайте ей оценку: что вы думаете по этому поводу, приходилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями, и как вы выходили из нее и какими средствами, смогли ли переубедить инспекторов и доказать свою правоту.

Если коротко, то план моего выступления следующий:

О допросе номинала или гендиректора. Выводы, которые делают налоговики. Допросы и опросы сотрудников, руководителя и главного бухгалтера. Выемка и осмотр помещений налогоплательщика. О проведении экспертизы, виды экспертиз при проведении проверки, искусственное старение документов. Примеры из практики о проведении допросов, «ошибки» налоговиков и что с ними делать.

Смотрите видео, оставляйте свои отзывы, делитесь своими мыслями.