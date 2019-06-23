Как доказывают обнал и дробление при проверках

На сегодня процентов на 70 каждая выездная налоговая проверка, да и камеральная нацелена, в первую очередь, на выявление обналичивания, и только затем налоговики обращают внимание на другие «нарушения», допущенные налогоплательщиком, в частности, на дробление бизнеса.
Дробление бизнеса — это новый тренд в налоговых проверках
Уже сегодня надо начинать готовиться к налоговым проверкам, связанным с дроблением бизнеса и оптимизацией.
В принципе перечень средств и методов, которые налоговики будут использовать в своей работе, не новый. Но об этом налогоплательщику необходимо знать, чтобы «не попасть».
Посмотрите запись и дайте ей оценку: что вы думаете по этому поводу, приходилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями, и как вы выходили из нее и какими средствами, смогли ли переубедить инспекторов и доказать свою правоту.
Если коротко, то план моего выступления следующий:
- О допросе номинала или гендиректора. Выводы, которые делают налоговики.
- Допросы и опросы сотрудников, руководителя и главного бухгалтера.
- Выемка и осмотр помещений налогоплательщика.
- О проведении экспертизы, виды экспертиз при проведении проверки, искусственное старение документов.
- Примеры из практики о проведении допросов, «ошибки» налоговиков и что с ними делать.
Смотрите видео, оставляйте свои отзывы, делитесь своими мыслями.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.