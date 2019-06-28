Новая корпорация жулья? На кого работает финансовый уполномоченный

С 1 июня в России заработал институт финансового омбудсмена. Слово такое иностранное, вроде как защитник. Но давайте разберёмся, а что же мы получили? Если коротко: мы получили ограничения по возможности обращаться в суд с жалобой на финансовые услуги. Теперь вы обязаны (обязаны!) соблюдать двойную досудебную процедуру обжалования незаконных действий финансистов. Сейчас новый порядок касается обжалования страховых выплат — ОСАГО, КАСКО, ДСАГО. С 27 ноября эта процедура распространится на все остальные виды страхования, с 1 января 2020 года — жалобы на микрофинансовые организации, а с 1 января 2021 года — на банки, НПФ и все остальные финансовые организации.

Для чего это нужно? Ранее, если вам страховая отказывала в справедливых выплатах, вы выигрывали суд, который вам прислуживал не только эту сумму, но и компенсацию оплаты работ юриста, экспертизу, и главное — 50% штрафа от итоговой компенсации за то, что страховая не сделала все это добровольно. Омбудсмен (или финансовый уполномоченный) ничего из этого вам не выплатит. Даже компенсацию на юриста — жалобу вы будете обязаны составить самостоятельно. Экономно. Страховые компании очень-очень благодарны Эльвире Сахипзадовне, которая продавила этот новый порядок.

Кроме того, теперь и судится с финансистами будет сложнее. Ведь омбудсмен будет сам проводить экспертизы. А кто будет готовить эти экспертизы? Ох, чувствую я, что это будут те же самые карманные оценщики страховщиков, которые уже сейчас отказывают вам в выплатах. Впрочем, с пресс-службе омбудсмена мне наобещали, что юрист вам не понадобится: все будет решаться исключительно в вашу пользу, и весь аппарат уполномоченного будет только помогать вам заполнить все необходимые заявления. Верите?

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