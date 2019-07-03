Клерк.Ру

ФНС отменяет налоговые уведомления

Новый обзор самых мощных атак на наши финансы за прошедшую неделю.

  • Кто выиграет в экономической войне с Грузией;
  • ФНС отменит бумажные налоговые уведомления: все граждане будут обязаны иметь аккаунт на сайте;
  • Правительство сокращает количество бюджетных мест в ВУЗах;
  • Для чего отменяют НДС на покупку золота;
  • Центробанк присвоит каждом россиянину индивидуальный рейтинг заемщика;
  • Почему Денис Мантуров отказался ездить в плацкарте.

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