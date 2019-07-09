Клерк.Ру

Как у вас уже украли ИПК и украдут его еще раз

Новый обзор самых мощных атак на наши финансы. 

Индивидуальный пенсионный капитал — новая придумка нашего правительства и ЦБ. Каждому гражданину, если тот вовремя не отказался, подключат «автоподписку» и будут вычитать из зарплаты сперва 1%, а потом 4%.

А знаете, что вы уже один раз платили в ПФР этот один процент? Согласно закону «О государственных пенсиях» каждый гражданин России с 1992 по 2002 год платил кроме подоходного налога еще этот процент в ПФР. И где этот процент? Куда он делся?

P.S. Изначально, в 2016 году, максимальную ставку по ИПК планировали в 6%, а не в 4%. Однако потом появились сообщения о том, что ее решили изменить и установить 4%. Ну, ждем итогового проекта...

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