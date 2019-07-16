За обналичку можно получить больший срок, чем за убийство нескольких человек

Чем так опасно обналичивание денежных средств, и почему правоохранительные органы берутся за эту проблему все крепче и крепче?

Все очень просто — обналичивание позволяет уходить от уплаты налогов и в конечном итоге представляет угрозу финансовой безопасности государства.

Логика налоговиков проста: если предприниматель использует наличные деньги в бизнесе и обнальные схемы, значит где-то он недоплачивает налоги.

Аналогичные выводы налоговики делают при обнаружении минимальных зарплат в компании. Если работодатель платит минимальную зарплату, а сотрудники трудоустроены не на полную ставку, становится очевидно, что работники получают зарплаты в конвертах. Следовательно, компания замешана в схемах по обналичке, которые приводят к уклонению от уплаты налогов.

Обналичка как явление позволяет выводить из-под налогообложения и контроля государства миллиарды рублей.

Тенденция борьбы с обнальщиками неуклонно растет.

Об этом наглядно говорят сводки новостей — последние несколько лет ежемесячно появляются сообщения о задержании участников обнальных схем.

А с появлением на вооружении налоговой АСК НДС 3 выявление таких схем стало лишь делом техники и сотрудничества с правоохранительными органами.

Что грозит за использование обналички предпринимателям и обнальщикам?

За обналичивание денег нет какой-то одной конкретной статьи Уголовного кодекса. Но это не значит, что это ненаказуемо. Квалификация деяния в этом случае всегда идет по совокупности статей. Однако это только ухудшает положение фигурантов, попавшихся на обналичке, поскольку по совокупности преступлений наказание может быть больше.

Предприниматели, использующие наличные деньги и традиционно выступающие заказчиками обналички могут привлечены к уголовной ответственности по ст. 198, 199, 199.1 УК РФ, поскольку обнал используется для расчетов с работниками, подрядчиками в обход закона и с уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, обычно имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ — подделка документов, поскольку в обнальных схемах используется фиктивный документооборот, прикрывающий несуществующие сделки, а также ст. 173.1, 173.2 УК РФ за создание и использование однодневок, если они использовались заказчиком.

Обнальщикам-организаторам схем по обналичке денежных средств помимо уже указанных статей может грозить ст. 171 УК РФ — незаконная предпринимательская деятельность, ст. 174 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств, поскольку полученную от применения схем комиссию нужно как-то ввести в оборот.

Зачастую существование схем по обналичиванию невозможно без содействия и попустительства со стороны банков. Поэтому ст. 172 УК РФ руководителям банка, причастным к «обналичке», может быть вменена также ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.

Ну, и поскольку обнальные схемы включают в себя целые структуры компаний, распределение ролей по созданию фиктивных компаний, подбору так называемых «дропов» — непосредственных исполнителей по выводу денег с карточных счетов, бухгалтерскому учету, то обычно добавляется еще ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

Сколько можно получить за обнал? Не знаем как в процентах, а в годах — прилично. До 2012 года это были нестрогие наказания, максимум 5-7 лет, а чаще условные сроки и штрафы. С 2013 года осознание государством серьезности проблемы начало набирать обороты.

К примеру, в этом году прогремело дело Максима Осокина, который за обналичку 10 млрд. рублей, а это далеко не самая большая сумма, получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

При этом государственный обвинитель просил приговорить к 19 годам лишения свободы. Без сомнения в экономически сложный период к интересам государства добавляются интересы других лиц, использующих уголовное преследование для передела рынка обналички, что не меняет ситуации в целом.

Государство становится беспрецедентно жестоким с теми, кто покушается на публичный суверенитет и финансовую безопасность.