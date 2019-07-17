Клерк.Ру

Центробанк запретит хранить деньги в долларах и евро?

Ну вот, дождались, новая забота о наших инвестициях: в Центробанке обсуждают запрет валютных депозитов в банках. Правда, не для всех: хранить деньги в американских зеленых бумажных деньгах могут разрешить «квалифицированным инвесторам».

А все потому, что доллары — это опасные, с точки зрения ЦБ инвестиции. Вдруг Америка обанкротится? Подробно об этом и другие атаки на наши финансы — в свежем выпуске «Адских бабок».

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