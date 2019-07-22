Клерк.Ру

Как Сбербанк и Яндекс следят за вами

Даже если вы не параноик, это не значит, что за вами не следят. Компания Яндекс запатентовала целую систему слежки за пользователями. Первым патент нашел телеграмм-канал 403.press. Официально она называется «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Поисковик не только подглядывает за вами. Но и прослушивает, чтобы узнать где, кем и с кем вы работаете.

От Яндекса не отстают и банки: они также подсматривают за вами, в том числе и в социальных сетях, и на популярных сайтах, таких как Авито или Авто.ру.

Зачем? Как избавиться от их назойливого внимания? Об этом — в новом выпуске «Адских бабок».

Другие материалы нашей финансовой музы — тут.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера