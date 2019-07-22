Как Сбербанк и Яндекс следят за вами

Даже если вы не параноик, это не значит, что за вами не следят. Компания Яндекс запатентовала целую систему слежки за пользователями. Первым патент нашел телеграмм-канал 403.press. Официально она называется «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Поисковик не только подглядывает за вами. Но и прослушивает, чтобы узнать где, кем и с кем вы работаете.

От Яндекса не отстают и банки: они также подсматривают за вами, в том числе и в социальных сетях, и на популярных сайтах, таких как Авито или Авто.ру.

Зачем? Как избавиться от их назойливого внимания? Об этом — в новом выпуске «Адских бабок».

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