Батл про АСК НДС-2 на «Клерке». Алгоритмы выявления «бумажного» НДС

Налоговый эксперт Кирилл Соппа на своем канале в телеграм продолжает стихийно образовавшуюся рубрику «Диалог про НДС в Клерке».

В ответ на мою статью про принципы исчисления НДС и варианты его оптимизации Михаил Жуховицкий написал свою статью «У кого получается с бумажным НДС без разрывов и начислений?» И несмотря на то, что автор везде в соцсетях пишет что написал статью в пику мне, тем не менее я не увидел в его статье противоречий с моей статьей.

Для начала надо сказать, что статьи написаны с разных позиций. Мы всегда работаем на стороне наших клиентов — реального бизнеса (потенциального покупателя «бумажного» НДС, хотя мы сами не рекомендуем его покупать), строим схемы из реальных компаний, с однодневками принципиально не работаем (на рисунке слева). Михаил писал со стороны продавца «бумажного» НДС, конструирующего цепи из однодневок (на рисунке справа).

Моя цель в статье была сделать обзор различных вариантов оптимизации НДС для реального бизнеса, в том числе покупки «бумажного» НДС, как одного из вариантов. Но акцент в первую очередь был сделан на такие случаи, когда продавцы «бумажного» НДС для облегчения продаж надежность своего товара поясняют реальным НДС на конце цепи (экспорт, импорт, излишки). У нас были клиенты с излишками НДС, мы хорошо представляем всю схемотехнику по переброске реального НДС и задача была показать, что предложение купить реальный НДС за 2%-4,5% — в подавляющем большинстве случаев просто обман.

В свою очередь статья Михаила — это подробная инструкция как создавать наиболее оптимальным способом «бумажный» НДС, как неправильно это делать, с какими проблемами можно столкнуться, и варианты их решения. Довольно таки добротное пособие для тех, кто хочет стать продавцом «бумажного» НДС.

И хотя я не продал ни одной «бумажной» счет-фактуры, как говорится, знание принципов возмещает незнание некоторых фактов. Краткое описание «бумажного» НДС в моей статье полностью совпадает с описанием Михаила. «Бумажный» НДС — это цепь с разрывом. Ее можно лепить плохо (рельсами из 4-5-6-7 компаний), можно лепить хорошо, удлинняя и закольцевывая цепи, дробя суммы на мелкие (как об этом рассказывает Михаил), но по сути «бумажный» НДС — это всегда цепь однодневок с разрывом на конце. Технически разрыв может быть разным: ликвидация, банкротство, «нулевая» деларация, просто слить «контору».... Глобального значения это не имеет. Заведенный на компанию НДС декларируется и не платится в бюджет. Разрыв есть разрыв.

В части описания специалистов, занимающихся продажей «бумажного» НДС у нас вообще написано одно и то же с точностью до терминов. «Конву» я называю транзитерами, «нал» — дроповодами. Я их описываю со стороны клиентов, Михаил с позиций одной из сторон (продавцов «бумажного» НДС). Но опять же противоречий я не увидел.

Про коррупцию в органах у меня в статье вообще ничего нет. Никто из моих клиентов никогда не покупал «бумажный» НДС у налоговиков. Но из того что написано у Михаила в статье не видно каких-то волшебных решений обхода АСК НДС-2. Инспектор за деньги просто какое-то время «не смотрит» на Ваши разрывы, но они никуда не исчезают. Так что это не является спецификой НДС, своим «невниманием» к нарушениям теоретически торговать могут любые контролирующие органы.

Возможно Михаила задело название моей статьи — оно действительно несколько провокационно. Но и тут мы квиты, у него в свою очередь должно быть что-то вроде «Как строить цепи с хорошо спрятанными разрывами».

В данной статье мне хотелось бы обсудить как раз алгоритмы выявления разрывов. Михаил пишет (пункт 2), что ФНС не в состоянии пока распутать сложные цепи, состоящие из нескольких десятков компаний на каждом колене, включающие в себя закольцовку между коленами, а также перекрестные счет-фактуры между компаниями внутри одного колена.

Распутать такого вида цепочку будет затруднительно, особенно если еще и на каждом звене будет по несколько перекрещивающихся компаний. Создать алгоритм для распутывания таких цепей это гигантский труд, тут Михаил прав. Между тем такая задача перед АСК НДС-2 и не стоит. Нужен ли налоговикам вообще полный путь от покупателя «бумажного» НДС до разрыва в цепи? Вам когда-нибудь встречались претензии налоговых органов вида: «У Вас тут в книге покупок есть Звено1, за ним Звено2, за ним Звено3, потом Звено4, у которого Звено5 не отразило вычет в своей книге. Мы считаем Вас выгодоприобретателем этой цепи, а потому доплачивайте НДС!». Конечно же нет. Все претензии звучат всегда так: «У Вас в книге покупок Звено1, мы знаем что дальше за ним (где-то там) разрыв, а значит Вы уклонялись от НДС, давайте-ка доплачивайте!!!». С учетом корректировки исходной задачи алгоритм выявления сделок по продаже «бумажного» НДС очень прост. Например, он может быть таким.

Шаг 1

Существует письмо ФНС от 2016 года, регламентирующее действия инспекций и управлений по работе с АСК НДС-2. Письмо для служебного пользования, но несмотря на это уже давно гуляет на просторах интернета. В этом письме ФНС России вводит понятие так называемой «трехзвеньевой цепочки», состоящей из «выгодоприобретателя» (покупателя «бумажного» НДС), «транзитера» и «однодневки» (компании, на которой формируется разрыв цепи). Для «транзитера» установлены следующие критерии:

значительные обороты по операциям при минимальной сумме НДС, исчисленной к уплате в бюджет;

удельный вес налоговых вычетов превышает 98% в общей сумме исчисленного налога;

минимальная численность работников.

«Выгодоприобретателями» признаются налогоплательщики, не являющиеся «транзитерами» и «однодневками». Присвоить этот статус можно сразу же в момент загрузки декларации по НДС. Отмечу здесь, что это самостоятельный статус в системе, не надо путать его с уровнями риска, там свои критерии.

Шаг 2

Простое соображение. Когда продавец «бумажного» НДС прогоняет Ваши 50-100 млн рублей по коленам своей цепи, он не может на каждом колене платить 1% налогов, потому что тогда только налоговая нагрузка на него ляжет 1%*10 колен=10%. Они явно не альтруисты. Поэтому из 2%-4,5%, за которые Вы покупаете «бумагу», в бюджет уходят от силы 1%-1,5% и все они ложатся скорей всего на первые звенья. То есть, у любого, даже самого грамотного конструктора цепей «бумажного» НДС, которого Михаил описывает в статье, подавляющее большинство компаний будет «транзитерами», в смысле классификации по указанному письму. У них может быть у каждой свой директор, хороший адрес, но это будет компания-транзитер. Потому что денег на налоги иначе не хватит. Чтобы из десяти колен ни одна компания не попала в транзитеры, нужно на каждой платить 0,34% налога на добавленную стоимость (100%-98%)/120%*20%. То есть, с десяти колен цепи в бюджет уйдет 3,34%. И это только НДС. А еще немного налога на прибыль, зарплатных налогов... Так мы все 4,5% спустим только на налоги.

Шаг 3

Еще одно простое соображение. Автор статьи работает с клиентами от 50 млн рублей в квартал. Чтобы прогнать 50 млн рублей через 10 колен счет-фактурами по 100 тыс. рублей (разумный, в целом ход, кстати) нужно будет 5 тыс. счетов-фактур между техническими компаниями. Если у нас есть 140 компаний в обойме, то это означает что у каждой будет как минимум 35 связей с другими компаниями из нашей обоймы. И это только по одному клиенту. 5 минимальных клиентов дадут 175 внутренних связей с «транзитерами» и «однодневками» у каждой нашей компании! А приняв миллиард мы свяжем наши «конторы» более чем 700 счетами-фактурами каждую. Таким образом, строя сложные цепи с дроблением сумм, закольцовкой колен и перекрестными связями мы «намертво» стягиваем наши компании в одну группу.

Шаг 4

Строим группы продавцов «бумажного» НДС. То есть, берем первого «транзитера», присваиваем ей тег «Обнальщик № 1», смотрим книгу покупок и всех «транзитеров» и «однодневок», с которыми много счетов-фактур (и по количеству и по сумме) помечаем тем же тегом. Потом когда нам попадается «транзитер», не связанный с предыдущим, мы помечаем его тегом «Обнальщик № 2» и строим все его многочисленные связи с техничками. Так мы получаем на карте налогоплательщиков НДС связанные облака, на границах которых как раз и находятся покупатели «бумажного» НДС.

Естественно, это делает не районный инспектор руками, а программа анализа в центре обработки данных. Теоретически, какие-то вновь созданные технички могут выпасть из облака из-за малого количества связей, а в облако могут попасть какие-нибудь реальные компании, например, транспортно-экспедиционные, которые возят ИПшниками а выставляют услуги с НДС, покупая «бумагу». Но это не навредит нашему алгоритму, как будет видно из дальнейших шагов.

Шаг 5

Теперь разрыв считается очень просто. Берем «бумажное» облако и суммируем весь НДС, который зашел в него от «выгодоприобретателей» по всем книгам продаж облака. Это как раз сумма проданного «бумажного» НДС, делается за доли секунд одним SQL-запросом (выбор из одной таблицы с фильтром по тегу и по статусу покупателя). Вторым SQL-запросом мы суммируем весь уплаченный в бюджет НДС по всем компаниям облака (снова выбор из одной таблицы с фильтром по тегу). Разница между ними и есть сумма разрыва. Конкретное положение разрыва внутри облака не имеет никакого значения, как и общее количество разрывов внутри. Можно брать всех «выгодоприобретателей» на границе (тех, у кого есть в книге покупок компании из «бумажного» облака) и побуждать их исключать из книги покупок граничные элементы, относящиеся к данному облаку. Потому что они на 99,9% являются техничками продавца «бумажного» НДС.

Примечание. Теоретически в такое облако может заходить и реальный НДС, когда его продают компании, имеющие излишки вычетов. Тогда сумму проданного «бумажного» НДС надо просто уменьшить на сумму вычетов от «выгодоприобретателей» по всем книгам покупок техничек облака, опять же один SQL-запрос.

Конечно, лихо закрученная цепь это хорошо. Налоговикам по прежнему не хватает рук на всех и даже видя разрыв, они скорей всего выберут Вашего соседа, у которого «рельсы» и разрыв на третьем звене. Но нужно четко отдавать себе отчет в том, что это ставка на удачу и нехватку времени.

Как мы видим (с учетом все больше вступающей в свои права ст. 54.1 НК РФ), гораздо важнее с точки зрения надежности для покупателя «бумажного» НДС поддержание в пристойном виде граничного элемента «бумажного» облака, с которым он вступал в контакт. И проблема там не только в стоимости этого поддержания и непредсказуемости поведения директора-номинала (а чтобы там не говорили, это все-таки номинал). Если граничный элемент будет сильно пристойным, то он сам станет выгодоприобретателем, стоящим на границе «бумажного» облака, а значит сам попадет под пресс налоговой.

Если Вы все же решились оптимизировать налоги с помощью покупки «бумажного» НДС, то Михаил абсолютно прав, надо не жмотиться и покупать качественный. Проблема только в том, что не существует способов зафиксировать это качество. Очевидно, что за 2% качественного быть не может, но как убедиться, что в 4,5% входит обеспечение надежного контрагента первого звена в течении длительного времени? Мы таких способов не знаем, поэтому и считаем что это всегда рулетка. И именно поэтому не рекомендуем пользоваться таким вариантом оптимизации.

Еще несколько слов по поводу других статей

Из-за обилия проектов написать ответ сразу не было времени и Михаил успел написать еще несколько статей. Поэтому я кратко прокомментирую некоторые тезисы, имеющие отношения к сказанному выше.

АСК НДС-2 как большая показуха.

Тезис о том, что АСК НДС-2 не работает и является просто пугалом налоговиков вызывает легкое недоумение на фоне имеющейся статистики — при стагнирующей экономике сборы НДС растут на десятки процентов. Причем автор правильно пишет что крупный бизнес уже давно живет с налоговой в обнимку и массово однодневки не использует. То есть, этот рост происходит за счет среднего бизнеса и малого бизнеса, которого в первую очередь АСК НДС-2 и администрирует. До идеала ей, безусловно, далеко, но и называть показухой я бы не стал.

Я полностью согласен с Михаилом что выгрузка денежных движений из банков заработает еще не скоро. Только на мой взгляд эту функцию сильно переоценивают. Разрывы АСК НДС-2 может и так искать по книгам покупок и продаж, ей для этого денежные движения не особо нужны. Более того, вообще непонятно как можно сравнивать счет-фактуры и платежи, которые, вообще говоря, очень редко им один в один соответствуют даже в реальном бизнесе. Отражение денежных движений позволит просто еще чуть глубже делать предпроверочный анализ и присвоение уровня риска на уровне центра обработки данных, то есть, еще больше снизить зависимость от рядовых инспекторов.

Да, компетенция сотрудников по данной теме в районных инспекциях невысока, но этот вопрос и решается за счет централизации и автоматизации предпроверочного анализа. То есть, алгоритмы, аналогичные описанному выше, выполняются в центре обработки данных (и там неважно где расположены технички, на Камчатке или в Ингушетии) и в районных инспекциях уже виден уровень риска компании с учетом ее нахождения на границе «бумажного» облака. По сути основная выборка происходит в центре автоматически. В районной инспекции надо выбрать куда лучше идти из тех, кто уже вычислен на разрыве.

Да, сотрудники районных инспекций могут загружать только ограниченное количество звеньев. Но так им больше и не надо. Централизованный предпроверочный контроль идет, как уже было сказано, в центре обработки данных от разрыва (неважно, будь это одиночный разрыв или «бумажное» облако) и далее спускается в район. А вот эта загрузка цепей нужна в первую очередь не для ручного поиска разрывов, а для оперативной работы. Например, когда у налогоплательщика есть залет по другой теме и его планируют вызвать на комиссию, почему бы не посмотреть на его контрагентов, чтобы, как говорится, побольше потом «накидать на вентилятор». Очевидно, что для накидывания на вентилятор проблемный контрагент в седьмом звене как то не очень годится.

Отсюда следует, что перебои в работе АИС и старая техника, не позволяющая быстро загружать длинные звенья не играет уже такой большой роли. После того как в район скинули налогоплательщиков, находящихся на границе «бумажного» облака, налоговикам и не надо загружать эти цепи. Далее они работают с первым-вторым звеном, запрашивают документы по сделкам, банковские выписки, ищут директоров, ищут имущество бенефициаров... Выбирают к кому лучше пойти.

Все это, кстати, четко расписано в том самом письме для служебного пользования. Там ФНС России поручает МИ ФНС по КК в течении 20 дней после сдачи налоговых деклараций формировать «трехзвеньевые цепочки» и доводить информацию об участниках с указанием их ролей до соответствующих управлений ФНС России по субъектам РФ по месту постановки на учет участников «трехзвеньевых цепочек». А уже управлениям поручено обеспечить в рамках камеральных налоговых проверок проведение мероприятий налогового контроля в целях сбора достаточной доказательной базы, подтверждающей получение предполагаемым «выгодоприобретателем» ННВ в связи с участием в такой цепочке.

По этой статье согласен со всем почти на 100%. Основная мысль: налоговые органы очень активно применяют коллекторские методы — то есть, берут на понт. Разрывы они видят почти все, но рук на всех не хватает. Поэтому они и занимаются побуждениями.

Я и ранее писал это в обсуждениях в группе Клерка в Фейсбуке. Директора на такие допросы пускать нельзя, одного тем более. Ходить должны специально обученные люди с железными нервами. Потому что никакого конструктивного диалога там не будет, будут только понуждения под угрозой назначения выездной налоговой проверки. Я как то сам ходил на один из таких вызовов за клиента (это был третий вызов директора по одной и той же декларации). Когда я с порога заявил «Или назначайте выездную проверку или отстаньте от нашего директора, хватит вызывать его на допросы, он все равно не придет!» ничего внятного налоговики больше сказать не сумели.

Но так можно не всегда. Очень много зависит от того, что за контрагент стоит у Вас в книге покупок. В описанном выше случае я так себя вел потому что это был не «бумажный» НДС, а поставщик нашего клиента самостоятельно слил свою контору не сдав декларации. Все было слишком очевидно, даже для налоговиков: поставщик тут же открыл такую же контору с приставкой ТД в названии, по тому же адресу и с прежним директором, перевел туда всех сотрудников, товар по сделке был оплачен и смонтирован на объекте, принят заказчиком.

При этом у нас был и противоположный опыт, когда налогоплательщик не стал убирать из книги счет-фактуру с «бумажным» НДС и доплачивать в бюджет около 3 млн рублей, полагая что сумма для назначения выездной слишком маленькая. Каково же было его удивление, когда налоговый орган назначил выездную только по одному кварталу (!!!) и проверил только одну эту сделку!!! Помимо НДС был доначислен еще и налог на прибыль почти 7 млн рублей (ставка НДС была 10% в этой счет-фактуре) и еще примерно 5 млн рублей пеней и штрафов. Итоговый акт по этой проверке составил 15 млн рублей. А можно было доплатить только три.