Что грозит за обналичивание денег?

С каждым годом государство предпринимает новые меры, направленные на противодействие обналичиванию. Это и введение онлайн-касс, и установление ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов. Но основным средством борьбы было и остается уголовное преследование.

Что считается обналичиванием

В уголовном законодательстве РФ статьи, которая бы непосредственно предусматривала ответственность за обналичивание денежных средств, не имеется. В тексте закона нет такого деяния, как обналичивание, не содержится понятия данного явления и его характерные признаки. Обусловлено это тем, что термин «обналичивание» первоначально являлся сленговым и использовался для обозначения незаконных операций, связанных с получением наличных денег в различных формах. В дальнейшем был воспринят правоприменительной практикой, а затем и наукой уголовного права. В целом же совершение незаконных операций, направленных на обналичивание денежных средств, расцениваются государством как преступные и за них предусмотрена уголовная ответственность.

Содержание обналичивания сводится к следующему: в результате, как правило, нескольких перечислений (реже — одного) денежные средства, находящиеся на расчетном счете физического или юридического лица, в конечном итоге обращаются в наличную форму. Как следствие, банки и налоговые органы не могут проверить полноту и правильность исчисления налогов, наличие оснований для проведения финансовой операции и т. д. Как правило, это приводит к тому, что государство недополучает налоги. Более конкретно, схема обналичивания практически всегда выражается в том, что лицо, которое хочет в обход законной процедуры конвертировать свои финансы в наличную форму, обращается к фирмам-однодневкам.

Особое внимание следует обратить на так называемых профессиональных «обнальщиков», то есть лиц, которые систематически оказывают услуги по обналичиванию денежных средств. В их распоряжении находится целая группа фирм-однодневок, и они за вознаграждение проводят фиктивные операции для последующей выдачи наличных денежных средств «клиентам».

Эти фирмы-однодневки формально, на бумаге, оказывают лицу какие-то услуги, выполняют работы или поставляют товар на основании соответствующих сделок, хотя в реальности встречные обязательства по этим сделкам не исполняются. Обычно характер сделок предполагает, что реальность их исполнения проверить невозможно. Например, это поставка кормов, которые съедят животные, в связи с чем остатки кормов проверить невозможно, или агентские услуги, в совершении которых не было никакой необходимости. Тем не менее, эти сделки указываются в качестве основания для перечисления лицом на расчетные счета фирм-однодневок денежных средств. Затем фирмы-однодневки негласно передают перечисленные суммы в наличной форме за вычетом своего процента.

Кто ответит за обналичивание

Государство уделяет особое внимание противодействию обналичиванию по причине того, что оно теряет не только контроль над реальностью операций, но и недополучает налоги, так как лица, которые для обналичивания принадлежащих им денежных средств, воспользовались услугами фирм-однодневок, в дальнейшем ставят НДС к вычету, в то время как фирма-однодневка, являющаяся завершающим звеном в цепи сделок, не имеет какого-либо имущества и не платит никаких налогов. В результате налоги фактически в бюджет не поступают.

Лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств, как правило, несут уголовную ответственность одновременно по двум статьям УК РФ: 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 «Незаконная банковская деятельность». В юриспруденции это называется идеальной совокупностью преступлений.

Состав преступления, предусмотренного ст. 187, сформулирован в части 1 данной статьи следующим образом:

«Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

Таким образом, закон предусматривает ответственность за осуществление безналичных платежей на основании заведомо фиктивных сделок. То есть лицо, которое занимается обналичиванием, составляет заведомо для себя поддельное платежное поручение для того, чтобы банк осуществил перевод.

Перечень лиц, которые могут быть отнесены к субъектам преступления, достаточно широк:

фактические руководители. Основной интерес правоохранителей в первую очередь направлен на установление руководителей, которые дают указания по перечислению денежных средств, подбирают сотрудников, клиентов и так далее. Такие руководители необязательно должны иметь юридическое отношение к фирмам-однодневкам и быть связаны с ними какими-либо документами. Более того, зачастую формальные руководители фирм-однодневок не привлекаются к уголовной ответственности, а проходят по делу в качестве свидетелей;

бухгалтеры. Представители данной категории практически всегда проходят по уголовному делу в качестве обвиняемых, так как имеют доступ к клиент-банку предприятий и знают о состоянии фирм-однодневок. Кроме того, именно бухгалтеры готовят налоговую отчетность;

иные работники, которые занимаются изготовлением платежных поручений, поиском клиентов, составлением договоров и так далее.

Как правило, правоохранители очень избирательно привлекают бухгалтеров и работников у уголовной ответственности. Чаще всего те, кто готовы дать показания против фактических руководителей, главного бухгалтера и иных интересующих следствие лиц, остаются свидетелями по уголовному делу.

Размер наказания

Размер наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, определен в следующих пределах:

«Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет».

Таким образом, данное преступление относится к категории тяжких.

Как показывает судебная практика, чаще всегда в отношении обвиняемых избирается наиболее строгая мера пресечения — заключение под стражу. Более мягкие меры (например, домашний арест) применяются в отношении тех соучастников, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве либо активно помогают следствию.

Ч. 2 ст. 187 УК РФ устанавливает повышенную ответственность за совершение деяния, указанного в части 1 данной статьи, если оно совершено организованной группой. Размер наказания уже определяется в объеме:

«Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового».

Характеристика организованной группы содержится в ч. 3 ст. 35 УК РФ:

«Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, если в схеме по обналичиванию денег участвовало несколько человек, то характер их взаимоотношений будет расцениваться именно как организованная группа.

Следующая статья, по которой дополнительно квалифицируется обналичивание, — это ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность):

«Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере».

На первый взгляд, состав преступления, описанный в данной статье, не имеет ничего общего с обналичиванием. Однако на практике в качестве незаконной банковской деятельности рассматривается использование поддельных документов о регистрации юридических лиц (подставные фирмы) для незаконного открытия в банке счетов, с помощью которых систематически на протяжении длительного времени осуществляются различные банковские операции с нарушением требований банковского законодательства. Проще говоря, ответственность по ст. 172 УК РФ наступает в том случае, когда лица используют документы заведомо для себя фиктивных организаций для того, чтобы открыть счет в банке и осуществлять через этот счет на основании поддельных платежных поручений перечисления.

Одним словом, государство связывает ответственность по обналичиванию с деятельностью фирм-однодневок, которые используют субъекты преступлений для того, чтобы:

открывать в банке счета с целью совершения фиктивных операций;

изготавливать платежные поручения на основании фиктивных сделок.

При этом ответственность за совершение преступления, указанного в ч. 1 ст. 172 УК РФ, наступает лишь в том случае, если эти действия причинили крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Крупный размер составляет сумма, превышающая 2,25 млн руб. (примечание к ст. 170.2 УК РФ). Для ст. 187 УК РФ размер ущерба или дохода не имеет значения, однако фактический размер проведенных сумм также рассчитывается. При исчислении суммы дохода (ущерба) учитываются только незаконные операции. К примеру, если фирма проводила как законные сделки, так и сделки по обналичиванию, то определяться размер ущерба будет только по фиктивным сделкам без учета законных операций.

Круг субъектов преступлений аналогичен ст. 187 УК РФ.

Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 172 УК РФ, наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Ст. 172 УК РФ предусматривает и квалифицированные составы. Повышенная ответственность установлена за совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 172 УК РФ, если оно совершено организованной группой и/или сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. Особо крупный размер составляет сумма, превышающая 9 млн руб.

Размер наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, составляет принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Для того чтобы избежать ответственности за данные преступления бухгалтеру следует внимательно следить за теми операциями, которые он осуществляет. Если становится понятно, что предприятие осуществляет платежи от имени или на счета сомнительных организаций, на основании фиктивных сделок; если начинают поступать странные указания от руководителя о перечислении денежных средств без фактической поставки, то бухгалтеру следует досконально вникнуть в суть выполняемых им действий и при необходимости прекратить работу в этой организации.

Немаловажным является и тот факт, что законодательство обязывает банки сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных операциях, особенно если они осуществляются систематически.

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