Кто занимает у «черных» кредиторов

При обсуждении проблемы «черных» кредиторов и обыватели, и эксперты задаются вопросом: почему у них («черных» кредиторов) всегда есть клиенты, которые, вроде бы, должны понимать все последствия взаимодействия с нелегалами, но все равно одалживают деньги? Zaim.com решил выяснить, кто обращается к ростовщикам.

Сначала обозначим понятия

В СМИ очень часто употребляется термин «нелегальные МФО», что вызывает путаницу в головах граждан. Из-за этого для многих все микрофинансовые организации автоматом становятся нелегальными.

Тогда как в соответствии с законодательством микрофинансовая организация — это априори легальный кредитор. МФО — это не аббревиатура, не обозначение юридического лица или еще чего-то в этом роде. «МФО — это СТАТУС, который юридическое лицо получает только после внесения его в реестр Центробанка. Соответственно, если кредитор нелегален, это не МФО. Я хочу донести до людей: нет нелегальных МФО, есть нелегальные кредиторы! Давайте начнем становиться финансово грамотными, с этого пусть и маленького, но очень важного понятия», — заявил Даут Хайруллин, председатель Совета СРО «Единство».

Однако недобросовестными практиками могут «баловаться» и легальные компании. «Мы привыкли говорить, что если случилось нарушение, то виноват „черный“ кредитор. А так ли это на самом деле? Если рассмотреть каждый случай в отдельности, то становится очевидно, что такие же нарушения имеют место быть и среди тех, кто в реестрах, то есть являются поднадзорными. Говоря простым языком, легальная компания использует нелегальные методы. Это могут быть грубые нарушения законодательства: угрозы, применение физической силы, причинения вреда здоровью, порча имущества», — заметил Борис Воронин, директор СРО НАПКА.

Почему люди идут к нелегалам?

К нелегальным компаниям обращаются прежде всего те физические лица и предприниматели, кому отказали банки и МФО. Также популярность услуг нелегальных кредиторов объясняется упрощенной процедурой и быстротой предоставления средств (в отличие от кредитных организаций и легальных НФО), возможностью кредитования в условиях отрицательной кредитной истории займополучателя.

Клиенты нелегалов

Большую долю клиентов «черных» кредиторов составляют, как мы писали выше, отказники. Кроме того, к данному сегменту рынка обращаются люди с низкой финансовой грамотностью. В-третьих, одной из причин обращения к нелегалам является нежелание заемщика афишировать факт получения денежных средств взаймы как для БКИ, так и для налоговых органов.

«Еще одной причиной является невозможность заемщика выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договора и надежда на то, что с „черными“ кредиторами получится договориться», — рассказали нам в пресс-службе СРО «МиР».

Также важно заметить, что некоторые граждане не могут отличить легальную компанию от нелегальной. Так, исследование Zaim.com показало, что более трети (36%) опрошенных заемщиков МФО не могут отличить «черного» кредитора от «белого». 8% оказались бесстрашными и заявили, что смело одолжили бы деньги у нелегального кредитора, если он предложил бы более комфортную процентную ставку.

Рис. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы обратились бы к черным кредиторам?»

Индивидуальные предприниматели и представители небольшого бизнеса

Предпринимателей во взаимодействии с нелегальными кредиторами устраивает то, что деньги, полученные от них, не учитываются финансовыми системами и позволяют большой объем бизнеса получателя черного займа вести всерую, обходя налоги. Часто на баланс организации не ставится техника и не фиксируются другие активы по причине рисков возможной ответственности по обязательствам и в случае банкротства. Банки не дают необходимые им кредиты, требуя обеспечения имуществом. А нелегалы с удовольствием одалживают деньги, получая в залог имущество под расписку. Часто имущество переоформляется на черного кредитора и он становится де-юре его владельцем.

Предприниматели, у которых есть нелегальные кредиты, при попадании в долговую яму, как правило, отказываются от процедуры банкротства. Они понимают, что этот договор с нелегалом может всплыть в процедуре банкротства и тогда долг может быть официально списан вместе с другими долгами. А это будет трактоваться нелегальным кредитором как отказ от исполнения взятых на себя обязательств. Методы работы таких кредиторов «бандитские», а значит, документ о признании гражданина банкротом ничего не будет значить для них. В ход пойдет шантаж и другие противоправные методы работы с должниками.

«Именно поэтому люди говорят: „Сначала с этим рассчитаюсь, а потом приду к вам банкротиться по остальным долгам“, — отметила Валентина Зебницкая, руководитель федеральной юридической компании „Стопдолг“. — Типичный заемщик нелегальной компании — индивидуальный предприниматель, у которого неидеальная кредитная история. Официальные кредиторы заем ему не дают. Чаще всего это стандартная ситуация — например, появился товар по нужной цене, который потом можно хорошо реализовать и заработать. Деньги нужны быстро, здесь и сейчас, в течение 2-3 часов».

Ни один банк настолько быстро не открывает кредитную линию подобным предпринимателям. Такие условия обычно доступны для крупного или хотя бы для среднего бизнеса. Речь идет не о десяти и даже не о пятидесяти тысячах рублей. Это сотни тысяч и миллионы рублей. История заканчивается обычно так: с нелегальными кредиторами приходится разбираться самостоятельно и выплачивать им необходимую сумму, а по остальным, официальным, долгам — предприниматель банкротится.

Граждане помогают бороться с нелегалами

ЦБ получает информацию о деятельности нелегальных участников рынка преимущественно от граждан. «За последний год стала заметна позитивная тенденция, в Банк России все больше поступает именно обращений, а не жалоб, в которых потребители предупреждают/сообщают о фактах возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке/информируют нас о сомнительных финансовых организациях, с которыми они сталкиваются. Увеличивается поток обращений, в которых граждане, рассматривая возможность приобретения финансового продукта, который вызывает подозрения, интересуются законностью предоставления подобной услуги и легальностью финансовой организации. Всего за текущий период в 2019 году от населения поступило более 2700 обращений (за 2018 год — 1258)», — отметили в пресс-службе Банка России.

Примерно в равных долях поступают обращения в отношении участников финансового рынка по следующим признакам деятельности (в среднем по 25%):

субъекты, предлагающие гражданам возможность инвестирования денежных средств на рынке «Форекс», предоставляя более комфортное «кредитное плечо» при получении услуг на рынке «Форекс», чем у легальных участников рынка «Форекс» («Нелегальный форекс-дилер»);

субъекты, предоставляющие займы населению, сведения о которых отсутствуют в государственных реестрах Банка России («Нелегальные кредиторы»);

субъекты, деятельность которых связана с привлечением средств под высокие проценты без осуществления соответствующего вида деятельности в сопоставимых масштабах по их инвестированию, выплата средств осуществляется за счет ресурсов, привлеченных от других клиентов («Финансовые пирамиды»);

субъекты нелегальной деятельности на финансовом рынке, включая нелегальные страховые компании, доверительные управляющие, брокеры, лжебанки и прочие.

Zaim.com напоминает своим читателем: прежде чем оформить заем или кредит, надо убедиться в легальности компании. Например, легальность МФО можно проверить, обратившись к реестру микрофинансовых организаций на сайте ЦБ. «Черные» кредиторы могут предоставлять займы на первый взгляд под более низкий процент. Однако впоследствии ставка оказывается намного выше, наряду с этим начисляются огромные штрафы, а к работе с проблемной задолженностью привлекаются «черные» коллекторы. Также «черные» кредиторы маскируются под таких легальных участников рынка, как микрофинансовые организации, ломбарды, лизинговые компании, и, вводя граждан в заблуждение, лишают их имущества в виде автотранспорта и жилья.