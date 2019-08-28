Как налоговики вместе с полицией доказывают обнал

Как налоговики и полиция организуют совместную работу по выявлению однодневок и обналичивания? Обмениваются информацией. Совместно проводят выездные налоговые проверки. Привлекают правоохранительные органы (их представителей) для участия в суде.

О совместной работе налоговиков и полиции: доказывание обнала

Плохой новостью является то, что судьи, особенно арбитражники очень сильно и охотно верят правоохранителям.

Хорошей новостью является то, что правоохранители работают по схеме и алгоритм их работы известен, а квалифицированных кадров не хватает и при правильном подходе, а еще, если и защиту выстраивать заранее можно многое исправить и решить.

Как отзываются налоговики о взаимодействии с правоохранителями?

Для налоговиков слишком сложно доказать необоснованность получения выгоды, а полиции собрать доказательства легче.

Полиция имеет больше шансов собрать нужные доказательства.

Полиция может проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Полиции проще установить местонахождение однодневки.

Проведенные полицией допросы и опросы выглядят более устрашающими, поэтому предприниматели и свидетели легко «расколятся», а, следовательно, они более эффективные при проверке.

Суды более внимательно и с бОльшим доверием относятся к доказательствам, представленным полицейскими.

Вам остается лишь воспользоваться тем, что здесь написано и правильно, а, главное, вовремя, организовать свою защиту.

Оперативно-розыскное мероприятие в виде обследования, как доказывание связи с обналичиванием

В своих других статьях и видео я уже писал о том, как обжаловать мероприятия, связанные с проведением ОРМ в виде обследования, а так же о том, как себя вести, когда к вам пришли.

Обследование – это гласное оперативно-розыскное мероприятие и проводится оно для выявления (если мы с вами говорим об экономических правонарушениях), например, обнала, а так же для доказывания факта связи с однодневками.

Проводится оно на основании Распоряжения – так называется документ, с которым к вам придут.

Проводится обследование внезапно, о его проведении вас не предупреждают и обеспечивается его проведение «масками-шоу», чтобы предупредить возможное сопротивление со стороны «клиента».

На практике обследование очень похоже на обыск и неподготовленные сотрудники компаний (это могут быть и юристы, которые по роду деятельности никогда с этим не сталкивались, а в нашей практике оказался неподготовленным и адвокат, который «пропустил» все, что мог) обычно не видят разницы между обыском и осмотром, хотя разница значительная.

Обследовать могут не только здание, но и территорию, автотранспорт, в багажнике которого руководитель прячет документы (вспомните про другое ОРМ — «наблюдение»).

При проведении обследования полицейские изымают все документы и предметы в открытом доступе. Здесь ключевое слово «в отрытом».

Что находится у вас под замками и за запертыми дверьми, в сейфе – изъять никак невозможно, если вы только добровольно не предоставите туда доступ.

Так среди изъятого могут быть: тетради, блокноты, листочки, на которых бухгалтер тренировался делать подписи, флэшки, диски, компьютеры, либо жесткие диски с компьютеров, печати, первичка однодневок и т.п.

Таким образом, если компания и ее сотрудники не были готовы к встрече и не почувствовали, что к ним в принципе могут прийти, а так же не подготовились к тому как себя вести с проверяющими, под влиянием стресса, в условиях внезапности, то полицейские смогут забрать не только то, что лежит в открытом доступе, а и документы, которые им добровольно выдаст работник компании по незнанию (например, сотрудник полиции может угрожать, что он сейчас дверь выломает, если ему ее не откроют, и работник берет и дверь отпирает – и если следов взлома не будет, то это означает, что двери ему открыли добровольно, как бы вы потом не доказывали, что это действие вы произвели под принуждением).

Доказывание обналичивания и работы с однодневками

Сбор образцов для сравнительного исследования может осуществляться гласно и негласно.

Например, если на вашем предприятии проходит ОРМ в виде обследования, то такие образцы оперативники собирают во время осмотра вашего помещения (офиса).

Второй способ, который используют оперативники – это «копание в мусорном ведре».

Что они там могут найти? Да что угодно: вот главный бухгалтер тренировался в подражании подписи контрагента, а вот бланк однодневки, а вот первичка однодневки (интересно, а как она попала сюда?).

Таким образом, если вы не используете шредер, то многое может оказаться в руках у полицейских и в будущем послужить доказательством нарушений и быть использованным против вас.

А далее, когда документы (черновики, «тренировки» и т.п.) попали в руки оперативников, дело техники – остается только исследовать найденные предметы и документы и правильно их применить.

Надеюсь, что предлагаемая мною информация поможет вам навести порядок в организации документооборота и убережет вас от необдуманных решений.

Выездная налоговая проверка, обнал: прослушка и другие способы получения информации

Еще немного о некоторых способах сбора информации в связи с обналичиванием.

Обычно, когда в отношении человека или компании идет оперативная разработка — сам клиент не догадывается. Нет, конечно, при должной внимательности и осмотрительности он догадаться все-таки бы мог, но не верит, что ЭТО (наблюдение, прослушка и т.п.) может коснуться и его.

Если обратиться к моей адвокатской практике, то буквально каждый из обратившихся понимал, что к нему могут прийти, но до последнего тянул и не заботился о себе любимом.

Наблюдение. На практике распространено наружное наблюдение, которое может сопровождаться видео- и фотосъемкой. Фотосъемка может свидетельствовать о встречах с определенными людьми, передаче документов и денег. Потом доказывай, что ты никого из обнальщиков не знал и никогда в глаза не видел, а вот на фото вы все вместе прекрасно смотритесь!

Контроль за почтовыми отправлениями. Это может быть личная переписка, которая, кстати, может контролироваться только с санкции суда. Правда, санкцию суда оперативникам получить достаточно просто. Очевидно, что в письмах полицейских будет интересовать информация, связанная с обналом (схемы, сделки, переписка, условия).

Прослушивание телефонных переговоров. Производится исключительно с санкции суда. Санкция на прослушку получается так же просто, как и получение санкции на доступ к переписке. Нужные разговоры фиксируются, стенографируются и распечатываются, а далее «ложатся в дело». Кстати, иногда, прослушку правоохранители производят и без суда. В этом случае информация не будет считаться полученной законно, но будет использована правоохранителями в рамках оперативно-розыскных мероприятий для сбора информации.

Из телефонных переговоров можно узнать практически все: от того, где и у кого находятся «левые» печати до даты получения обналиченных денежных средств.

Осуществление контроля за техническими каналам связи. Фактически это «модификация» контроля за перепиской и прослушиванием. Сами понимаете, что может быть переслано и передано с помощью электронки, а так же с помощью переговоров по IP-телефонии.

Кстати, если вы думаете, что если вы защитили компанию от хакеров, то защитились и от полиции – вы ошибаетесь. Способы и методы, которые использует полиция отличаются от «хакерских». И не удивляйтесь потом, что вся информация о вашей деятельности как-то неожиданно оказалась в руках оперативников.

Зачастую совершенно недостаточно знаний в области компьютерной безопасности, важны другие знания – знания в области приемов и методов работы оперативников.

Еще об одном способе выявления обнала

Вообще-то все способы выявления обнала (ну, и других преступлений) давно известны – ну хотя бы по фильмам про полицейских.

Но, однако, на практике почему-то все забывают про эти самые способы, наивно полагая, что с ними эта штука либо не пройдет, либо не случится.

На самом деле, полицейские выявляют обнал самыми что ни на есть простыми способами.

1 способ (на практике редко используется) – способ оперативного внедрения сотрудника в компанию (через обыкновенно трудоустройство), либо лица, которое добровольно согласилось сотрудничать с полицией.

Через некоторое время такой сотрудник, подружившись с работниками компании собирает необходимую информацию – доказательства обнала, с выяснением всех необходимых данных и доказательств.

Противостоять такому способу сбора информации может только введение режима коммерческой тайны, четкое распределение должностных обязанностей, дозированная информация, а так же внимательность при приеме на работу (так на одном из предприятий был принят в штат бывший сотрудник органов внутренних дел – и принят, кем бы вы думали — юрисконсультом, результат не заставил себя ждать, через два месяца этот сотрудник пришел к руководителю и стал последнего шантажировать, а «не договорившись» сообщил об обнале «куда следует»).

2 способ – проверочная закупка. Например, об обналичке сотрудники могут узнать через объявление в Интернете и далее обратиться за обналом под видом клиентов.

3 способ – контролируемая поставка, когда в компанию могут прийти лица, предлагающие обналичить (это, правда, не совсем законный способ, так как в этом случае, оперативники фактически являются подстрекателями обнала).

Имеется судебная практика, защищающая предпринимателей при таком способе осуществления обналичивания.

4 способ – оперативный эксперимент, когда правоохранители проверяют свою гипотезу и выявляют «склонность», реакцию на определенные действия со стороны предпринимателя, через которые последние разоблачают себя.

Далее дело техники.

В рамках данной статьи я не могу раскрывать нюансов противостояния таким оперативным действиям, но в некоторых случаях помочь клиентам все-таки получается.

Как еще оперативники собирают сведения об обнале?

Кроме способов, о которых мы говорили в предыдущих статьях, оперативники любят и другой методы сбора информации, которые условно можно назвать как «наведение справок» и «отождествление личности».

Наведение справок это сбор «интересных» для правоохранителей данных о компании.

В случае наведения справок могут использоваться запросы в различные учреждения и организации (мы говорили уже ранее, что отвечать на запрос не обязательно, но кто об этом знает?), опрос граждан (опять же отвечать не обязательно, но граждане отвечают), собственно наведение справок под различными предлогами (уточняются данные по каким-либо сделкам, событиям).

Так, если директор компании, которая «обналичивала» может придумать легенду в свое оправдание, то правоохранители в этом случае просто делают запрос поставщику (в нашей практике правоохранители сделали запрос по поставкам сухого молока, адресовав запрос производителю, и из ответа производителя выяснилось, что столько сухого молока последний мог произвести за несколько лет, а у клиента этот объем «вместился» в несколько поставок в течение одного квартала).

Разоблачать можно и без запроса, но через претензию к производителю по несуществующему товару, когда производитель вынужден прямо ответить, что такой товар он не производил никогда. А это, как вы понимаете, на руку оперативникам, которые «не забудут» задокументировать такой ответ, отправив в последующем уже официальный запрос.

Отождествление личности – это идентификация лиц, когда в компанию приходит некий человек. Приносит документы, представляется

Петей, а на самом деле, когда выясняется, что этот Петя ходит в банк и снимает наличность, то через информацию из банка выясняется его настоящие данные, и что на самом деле он Иванов Иван Иванович. Ну и далее, полицейские работают с Иваном Ивановичем, доказывают обналичивание и его причастность к обналу – и это уже дело техники.

Как оперативники доказывают обнал?

Чтобы собрать нужную информацию для оперативника очень важно разговорить человека, пользуясь тем, что большинство наших граждан зачастую, если и не уважительно, то с почтением, а иногда и со страхом думают работниках полиции и боятся с ними встречи.

Иногда полицейские используют и правовую безграмотность наших граждан.

Одним из методов, для «разговорить», используемым полицейскими является опрос. В моем блоге я не раз писал и рассказывал о разнице опроса и допроса и как себя следует вести в том или ином случае.

Опрос это фактически главный инструмент выявления информации о преступлении.

А обналичка, как известно, без людей не совершается: на предприятии всегда найдется немало работников так или иначе «помогавших» проведению обналичивания.

Откуда начинают оперативники раскручивать клубочек?

Через мнимые сделки.

Ведь в курсе этих сделок могут оказаться:

Секретарь (помощник) руководителя (вел(а) переписку!), так же она (он) в курсе многих переговоров (может услышать часть разговора и т.п.), а так же знать переговорщиков в лицо.

В курсе этих сделок могут быть работники бухгалтерии, так как их зачастую могут просить «доделать» документы (проставить печати, подписать, подготовить акты и т.п.), в том числе получать документы, связанные с поставкой не от исполнителя на «низовке», а от самого руководителя, так что многое становится понятным. Кроме этого, бухгалтер будет понимать так же и то, что товар на складе отсутствует, ведь в его получении никто не хочет расписываться и брать себе в подотчет!

В курсе этих сделок (косвенно, конечно) может оказаться и уборщица, которая расскажет, что видела на столе директора очень много печатей!

Водитель, например, может рассказать о том, откуда они часто, ну, или не очень часто забирали крупные партии наличных.

Так же это может быть кладовщик, менеджер, финансовый директор и т.п.

Каждый из вышеназванных должностных лиц может совершенно случайно рассказать оперативнику о том, что он знает. Причем рассказывая, даже не подозревать, что передается достаточно важная информация.

Зачастую, почему-то, руководитель уверен в своих помощниках, что они будут, если что, молчать. Но это ошибка!

А ведь опрос как оперативное мероприятие является для опрашиваемого делом добровольным, когда от ответа на вопросы можно было бы и отказаться.

Как «хитрят» оперативники при проведении опроса?

Составляют протокол, что само по себе уже «страшно» для многих.

Протокол пишет полицейский, а дающему дают только расписаться. Ну и кто бы его перечитывал, что там написано? Про 51 статью Конституции никто не предупреждается, ведь это всего на всего ОПРОС!

А иногда и протокол не составляют! Важна информация. А затем в рамках ОРМ сотрудники полиции почему-то очень хорошо осведомлены где и что «плохо» лежит и хранится и точечно все изымают.

В качестве вывода: не расслабляться и помнить, что «враг» не дремлет!