Все изменения в учете: Минфин рассказал, что с ними делать

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и ряд других федеральных законов.

Минфин в письме № ИС-учет-20 от 22.08.2019 сделал обзор новаций в учете.

Требования главбуха

Статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» установлены требования к ведению первичных учетных документов организации. Данная статья дополнена положением обв отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, а также представления документов, необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Указанные требования главбуха должны быть оформлены в письменной форме.

Изменение бухотчетности

в бухгалтерскую отчетность организации после ее утверждения. Данный запрет распространяется на случаи, когда утверждение бухгалтерской отчетности предусмотрено федеральными законами или учредительными документами организации.

Исправление бухотчетностив ГИРБО

Установлен порядок представления исправленной бухотчетности в ГИРБО, который с 1 января 2020 будет вести ФНС.

В случае исправления организацией ошибки в бухотчетности, обязательный экземпляр которой включен в ГИРБО, организация обязана представить экземпляр исправленной бухгалтерской отчетности (т.е. отчетности, в которой ошибка исправлена) для включения в этот ресурс. Исправленная отчетность представляется:

в налоговый орган по месту своего нахождения (т.е. в тот же налоговый орган, в который отчетность была представлена первоначально);

в виде электронного документа;

по ТКС;

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления в отчетность. Если изменения в бухотчетность внесены при утверждении ее (по решению акционеров, участников, т.п.), то исправленная отчетность представляется не позднее чем через 10 рабочих дней, следующих за днем утверждения отчетности;

в форматах, утвержденных ФНС;

в порядке, утвержденном ФНС.

Бюджетный учет

Полномочия по ведению бюджетного учета распространены на организации, не являющиеся организациями бюджетной сферы.

Установлено, что положения закона «О бухгалтерском учете», относящиеся к организациям бюджетной сферы, распространяются на иные организации при осуществлении ими полномочий по ведению бюджетного учета или составлению и представлению бюджетной отчетности.

Такими полномочиями обладают получали бюджетных средств. Например, в случае если государственному унитарному предприятию переданы полномочия госзаказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования госконтрактов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты госсобственности, то такое предприятие обязано вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную отчетность (как получатель бюджетных средств). Аналогичное требование установлено в подобной ситуации для муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), публично - правовых компаний.

Стандарты бухучета

В статье 21 Федерального закона «О бухгалтерском учете» установлен перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета. Законом № 247-ФЗ данный перечень дополнен федеральными и отраслевыми стандартами бухучета государственных финансов (ранее - только федеральные и отраслевые стандарты бухучета).

Согласно внесенным изменениям федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов устанавливают минимально необходимые требования к бухучету, а также допустимые способы ведения бухучета для организаций бюджетной сферы. Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ устанавливают минимально необходимые требования к бухучету, а также допустимые способы ведения бухучета для всех остальных экономических субъектов.

Разработка ФСБУ

Статьей 26 закона «О бухгалтерском учете» определен порядок разработки и утверждения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. Этот порядок предусматривает, среди прочего, уточнение программы в целях обеспечения соответствия ФСБУ потребностям пользователей бухотчетности, международным стандартам, уровню развития науки и практики бухгалтерского учета.

Законом № 247-ФЗ скорректирован порядок внесения изменений в программу. Установлено, что программа уточняется при необходимости (ранее - ежегодно).

Изменение правил бухучета

Согласно статье 30 закона «О бухгалтерском учете» до утверждения в установленном порядке федеральных и отраслевых стандартов бухучета применяются правила ведения бухучета и составления бухотчетности, утвержденные до дня вступления в силу этого Федерального закона.

В соответствии с законом № 247-ФЗ в указанный период Минфин и ЦБ вправе вносить изменения в правила ведения бухучета и составления бухотчетности, утвержденные ими до дня вступления в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете». При этом уточненная норма не ставит внесение изменений в названные правила в зависимость от изменения законодательства (ранее - допускались лишь изменения правил, обусловленные изменением законодательства).

Бухучет бюджетников

Внесены изменения в отдельные положения Федерального закона «О бухгалтерском учете», посвященные организациям бюджетной сферы. В частности, предусмотрено, что:

бюджетным законодательством могут быть установлены случаи, когда ведение бухучета и хранение документов организуются не руководителем организации бюджетной сферы, а иным лицом;

порядок передачи полномочий по ведению бухучета и представлению бухотчетности организациями бюджетной сферы устанавливается бюджетным законодательством;

требования к главному бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухучета), установленные частью 4 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете», распространяются на организации бюджетной сферы, составляющие консолидированную (сводную) бюджетную отчетность, консолидированную отчетность государственных (муниципальных) учреждений (ранее - только на органы управления государственных внебюджетных фондов и государственных территориальных внебюджетных фондов);

первым отчетным годом организации бюджетной сферы, созданной после 30 сентября, является период с даты ее создания по 31 декабря того же календарного года включительно (ранее - период с даты госрегистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом госрегистрации, включительно, если иное не было установлено самой организацией). Федеральным законом «О бухгалтерском учете», ФСБУ госфинансов может быть установлен иной порядок исчисления первого отчетного года;

порядок составления бухотчетности организации бюджетной сферы при ее ликвидации (упразднении) устанавливается Минфином;

порядок организации и осуществления организациями бюджетной сферы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства о внутреннем финансовом контроле;

ФСБУ для организаций госсектора, утвержденные Минфином до вступления в силу Федерального закона № 247-ФЗ, признаются ФСБУ государственных финансов.

Подготовка ФСБУ госфинансов

В связи с выделением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов из ФСБУ Федеральным законом № 247-ФЗи принятия таких стандартов, а именно:

Минфин разрабатывает и утверждает программу разработки ФСБУ государственных финансов наряду с программой разработки ФСБУ;

при Минфине создается Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. Этот Совет проводит экспертизу проектов федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов. Он будет действовать наряду с Советом по стандартам бухучета, из сферы деятельности которого исключены стандарты бухучета госфинансов.

Изменили термины

В Федеральный закон «О бухгалтерском учете» внесены следующие терминологические уточнения:

· термин «организации государственного сектора» заменен термином «организации бюджетной сферы».

· термин «органы управления государственных внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов» заменен термином «органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и территориальными государственными внебюджетными фондами».

Кроме того, расширен перечень экономических субъектов, относящихся к организациям бюджетной сферы: в их число дополнительно включены органы местной администрации.

Вступление в силу

Изменения вступили в силу 26 июля 2019 года.

Положения, касающиеся представления исправленной бухгалтерской отчетности в ГИРБО, вступят в силу с 1 января 2020 вместе с нормами, устанавливающими новый порядок представления бухотчетности организаций в этот государственный ресурс.