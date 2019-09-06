Клерк.Ру

Обнал и дробление. ИП или ООО?

Узнаете:

  • как менялась судебная практика по налоговым спорам;
  • история побед и поражений налогового органа;
  • кем быть: ИП или директор и учредитель;
  • что опаснее, на что обратить внимание во время проведения выездной налоговой проверки;
  • о сроках давности за налоговые преступления;
  • об аудиторской, нотариальной и адвокатской тайне.  

Много других интересных статей о налоговых спорах — в нашей специальной рубрике.

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