Обнал и дробление. ИП или ООО?

А чего ж им не бояться? Они всего лишь корм для ФСБ. Если Раптор пока еще позволяет резвиться у с...
@Айшат Мержоева, @historyfoto, @id225237279 - вы просили, мы обещали написать, как будет информац...
мда... в какие только помойки люди не лезут в попытках сэкономить на РКО ...
Вот-вот. основной массе ЕНВД как раз выгоден, хотя бы за счет того, что можно взносами перекрыват...
Да это просто тролль и трепло. У него в каждом посте лучезарное счастье от решений Минфина с тако...
некогда работать ему, не видите - деньги чужие сидит, считает))...
жаль, нет смайла "рукалицо"))вы на полном серьезе думаете, что мелкий ИПшник-торгаш только и дума...
это где там может быть 5 %, дайте пример.
«просрочила НДФЛ на 1 день. Все выходные переживала А потом посчитала пени (9 руб. с копейками) и...
+ еще какое-то Банкострахование.
Мил человек, Вы чего не работаете то? Может хватит чушь то писать, займитесь делом, почитайте дог...
да конечно, давайте с водителей-любителей, которые берут попутчиков, брать НДФЛ. А таксисты-профе...
Я бы ни за что не порекомендовал открывать расчетный счет в Промсвязьбанке. Открываешь там полнос...
Т.е. вы просто всех подряд ЕНВДшников, которым выгодна ЕНВД, записали в преступники? Однако...Кст...
Есть 2 типа ЕНВДешников, которые против отмены ЕНВД:Первые, которые боятся отмены ЕНВД, потому чт...
Все это ерунда. Я нахожусь на ЕНВД. Мелкий бизнес. К отмене ЕНВД не то чтобы готов, а только за!П...
Неправда ваша,и ИП потеряют, потому что не все могут перейти на патент. Во-первых, при ПСН намног...
А где в новости про дарение?
Взятки брать боятся? Тут моему клиенту в налоговой папку дали... А в ней договор, счет и акт на р...
одного желания маловато будет. Выплачивают только тем, кто под критерий ограничения подходит. А п...
Это почему? Не все поступления нужно пробивать по кассе, особенно если это ошибочный платеж...
А как же письмо Минфина №03-04-05/6-200 от 21.02.2012?https://www.klerk.ru/doc/267374/...
что-то расчеты в примерах 2 и 3 не очень. во 2м - усн с дохода = 2.700.000*6%=162000, а не 717тр....
Проблемы никакой здесь нет: ИП перейдут на патент и ничего не потеряют, а юр.лица - на УСН/ОСН (...
То есть, требования на 3 копейки перестанут присылать? При себестоимости требования 50 руб. ...
Скриншот я дословно написал. У нас сблокировано "порвайдером"....
ПФР и сейчас выплачивает сразу, если есть желание, только заявление напиши. ...
Конечно не балласт, еще не все москвичи поимели денег с Дальнего Востока...
Готов-ли Минфин взять на себя ответственность? Что за смешной вопрос! Ему плевать! Кто-нибудь воо...
Так с дистанционной интернет торговли в основном всё мимо кассы идёт , Получаю на почте России по...
Все у нас в мире взаимосвязано. У людей нет денег- у малого бизнеса нет выручки. Вырастут налогов...
Что в НПФ жулики что в ПФР... Вообще в России честных людей/институтов кому деньги можно доверить...
Ага, а ещё лучше силой мысли. Только представьте как будет удобно банкирам и торгашам, ты только ...
В Венеции вроде как людям доплачивают, что бы они с этой помойной канавы не съезжали. А так да, е...