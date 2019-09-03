Семь работающих способов сэкономить на зарплатных налогах: с примерами

Недавно Центр обучения "Клерка" провел вебинар про экономию на зарплатных налогах. Сделали статью с главным по итогам мероприятия.

Итак, не секрет, что заработная плата является существенной частью расходов бизнеса, а налоги с заработной платы составляют 43%, из которых 13% — НДФЛ, 30% — страховые взносы. Расшифруем, куда идут взносы: ОПС — 22%, ОМС — 5,1%, ВНиМ — 2,9%. Зарплата, так и налоги с нее не уменьшают для организаций и ИП на ОСН НДС к уплате (20%). Отсюда возникает понятное желание бизнеса снизить «зарплатные» налоги. Об этом знают и налоговые органы, используя комиссию по легализации налоговой базы для борьбы с серыми зарплатами.

1. Использование самозанятых

Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан", был введен новый налоговый режим. Законодатель постарался сделать его максимально неудобным для оптимизации налогов:

во-первых, была установлена ставка 6% с дохода от реализации ИП и юр. лицам (что сопоставимо со ставкой УСН с базой доходы); во-вторых, доход ограничен 2,4 млн. рублей (на той же упрощенке ИП может получить до 150 млн. рублей); в-третьих, для возможностей применения налога были существенно сокращены возможные виды деятельности самозанятых, в частности установлен запрет на перепродажу товаров. Также для самозанятых запрещена реализация подакцизных и маркированных товаров. Самозанятым нельзя вести посредническую деятельность. А это значит, что с самозанятыми нельзя заключать агентские договоры. в-четвертых, самозанятым запретили применять иные режимы налогообложения. То есть, потенциально самозанятый, который превысил лимит дохода в 2,4 миллиона, автоматически переходит на основную систему налогообложения; и пятое - самозанятым запретили выполнение услуг и работ по гражданско-правовым договорам, в которых заказчиком выступает текущий или бывший работодатель, если с момента увольнения самозанятого прошло меньше 2-х лет.

Тем не менее, основной плюс нового налога на самозанятость – нет необходимости регистрироваться в качестве ИП и сдавать налоговые декларации. Теперь работодателям значительно легче агитировать работника на заключение не трудового договора, а гражданско-правового с самозанятым. За такого сотрудника не нужно платить НДФЛ и взносы, а затраты по нему можно учесть в составе расходов. Если соискатель вакансии ранее не был сотрудником работодателя (или работал неофициально) и его деятельность не подпадает под ограничения для использования налога на профессиональный доход, формально нарушений закона нет.

Что касается рисков – они точно такие же как и при заключении договора с ИП. Договор с самозанятым могут переквалифицировать в трудовой. Какой договор заключать с самозанятыми — детальнее разберем позже. При работе с самозанятыми от налоговиков можно ждать дополнительного контроля. Это связано с самой сутью эксперимента – фискалы следят за тем, как новая система будет работать и как ее будут использовать, в том числе для оптимизации налогов.

Что же будет, если самозанятый уже работает у вас по трудовому договору или уволился меньше 2-х лет назад? Придется отчитываться как за обычное физлицо. В законе прописали такое правило, чтобы работодатели не начали массово переводить своих сотрудников в самозанятые.

ПРИМЕР Слава работает в кофейне по трудовому договору. Работодатель удерживает с его зарплаты 13% НДФЛ, плюс отчисляет страховые взносы 32%. Директор кофейни подумал: «Неплохо будет Славе стать самозанятым, а мне ничего за него не платить». Слава тоже не против: 6% вместо 13% — это хорошо. Такая схема не сработает и сэкономить на налогах и взносах у ребят не получится. Все потому, что в пп.8 п.2 ст.6 ФЗ-422 сказано, что доход от бывшего работодателя не попадает под доходы самозанятого в течение двух лет после увольнения.

А в другой фирме самозанятый может работать спокойно — для вас никаких последствий не будет. Если раньше сотрудник работал с вами по договору ГПХ — теперь вам можно работать с ним как с самозанятым. Ограничивают только сотрудников по трудовому договору.

Какой договор заключить

Если вы хотите заключить с самозанятым договор, заключайте самый обычный договор ГПХ. При этом в договоре стоит отметить, что исполнитель — не просто физлицо, а самозанятый гражданин. Также в договоре нужно прописать, что самозанятый сам отчитается и заплатит за себя налоги.

Например, в разделе «Прочие условия» или «Иные условия» можно прописать:

«Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход, в связи с чем Заказчик освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы за Исполнителя в бюджет РФ на основании п.8 ст.2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ».

Сняться с учета самозанятому так же легко, как им стать. Поэтому даже если сегодня ваш исполнитель самозанятый, завтра он может им не быть. Для вас это риск: придется начислять НДФЛ, страховые взносы и показывать его в отчетах, будто вы работали с обычным физлицом. Важно, чтобы самозанятый сохранял свой статус до момента вашего расчета. Пропишите в условиях договора, что самозанятый должен оповестить вас о смене своего статуса:

«В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 дней с даты снятия с такого учета».

Как проверить статус самозанятого

Вариант 1. Попросите у него справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по форме КНД 1122035.

Вариант 2. Проверьте самозанятого сами на сайте налоговой. Второй вариант понадежнее, потому что показывает положение дел на текущий момент. А вот справку можно сделать и через пару дней сняться с учета.

На деле даже чек от самозанятого подтвердит его особый статус: там будет, кроме прочего, ФИО, регистрационный номер продавца и упоминание о том, что он плательщик налога на профессиональный доход.

Как учесть расходы на самозанятого в УСН

Расходы учитываете как при покупке любой другой услуги. Подтвердит расход чек, который самозанятые отправляют по почте, смс или мессенджеру через приложение «Мой налог». Еще могут показать QR-код с ссылкой на ваш чек.

Одного чека достаточно — акта не нужно. Чек подтвердит факт оплаты и факт оказания услуги. В КУДиР подтверждающим документом будет номер чека.

2. Заключение договора с ИП

К плюсам данного способа оптимизации относится то, что при наличии деятельности и отсутствии у ИП сотрудников, в бюджет надо будет заплатить всего 6% налога по «упрощенке», а не 30% взносов и 13% НДФЛ.

Но такой способ налоговой экономии содержит налоговые риски в части возможной переквалификации договора ГПХ, заключенного с ИП, в трудовой. Все зависит от тщательности и грамотности оформления и реализации на практике данного инструмента.

Последствия переквалификации агентского договора в трудовой весьма неприятные:

инспекторы снимут расходы, которые компания учла при расчете налога на прибыль при общей системе налогообложения или единого налога при «упрощенке», а также начислят пени; доначисление 13% НДФЛ на сумму, выплаченную по договору с ИП, а также начисление пеней; начисление страховых взносов в размере 30% на сумму по договору с ИП, а также начисление пеней; вы обязаны будете предоставить работнику отпуск за все фактически отработанное время. При увольнении работника необходимо начислить компенсацию за неиспользованный отпуск с момента признания договора трудовым, начислить с этих сумм страховые взносы и НДФЛ.

Как снизить риски перевода сотрудников на ИП

Прежде чем заключать договор с ИП, необходимо до мелочей продумать формулировки договора, чтобы убрать любые признаки трудовых отношений.

Мы привели основные критерии, по которым налоговая «вычисляет» трудовые взаимоотношения под прикрытием договора с ИП. На эти отличия договора ГПХ от трудового можно ориентироваться и при заключении договора с самозанятыми. Если при составлении договора с предпринимателем учесть все названные положения, у ИФНС не будет явных оснований переквалифицировать взаимоотношения компании с предпринимателем в трудовые.

Критерий Трудовой договор Договор с ИП Предмет договора Предметом договора является конкретная трудовая функция: работа по должности в соответствии со штатным расписанием. В предмете договора стоит указать, что исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, выполнить работы, совершить определенные действия, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Из предмета должно явно следовать, что значение для сторон имеет не процесс сам по себе, а конкретный объем услуг по заданию заказчика. Срок / Периодичность Заключается на неопределенный срок для регулярного выполнения трудовых обязанностей, или же заключается срочный трудовой договор с конкретными сроками работы. Договор заключается для выполнения какого-либо разового задания, либо на определенный объем работ/услуг, либо для достижения какого-либо результата деятельности. Контроль за исполнением В трудовых отношениях работа осуществляется в интересах, под управлением и контролем работодателя. Способы выполнения работы ИП определяет самостоятельно. Тем не менее, заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИП, не вмешиваясь в его деятельность. Степень участия исполнителя Работник обязан лично выполнять свои должностные обязанности. ИП для выполнения заданий может привлекать третьих лиц. Однако в договоре можно указать требование выполнить работу лично. Режим работы Работник обязан подчиняться внутреннему трудовому распорядку. Его рабочее время ограничено, установлены обеденные перерывы и прочее. ИП не подчиняется внутреннему трудовому распорядку, режиму рабочего времени и времени отдыха, установленному у заказчика. Он сам решает в какое время ему оказывать услуги, если иное не установлено договором. Цена и порядок оплаты Устанавливается оклад или тарифная ставка, могут быть предусмотрены доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Выплата заработной платы не реже двух раз в месяц. Стоимость оказанных услуг определяется соглашением сторон и не зависит от тарифных ставок либо окладов. Идеальным будет вариант, если цену услуг поставить в зависимость от объема оказанных услуг. По общему правилу, услуги оплачиваются после их приемки заказчиком. Возможна также предоплата, поэтапная оплата. Неритмичный характер оплаты услуг более безопасен. Ответственность Сотрудник несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение, возложенных на него трудовых обязанностей, а также на него может быть возложена материальная ответственность за вверенные ему материальные ценности. В договор с ИП должно быть включено условие об ответственности перед компанией: за несоблюдение сроков выполнения задания, а также за убытки, связанные с неоказанием услуг без форс-мажорных обстоятельств. Материальное снабжение Работодатель обеспечивает сотрудника всем необходимым для работы (помещением, ПО, оборудованием, инструментами, материалами). Материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, предоставляет исполнитель. Однако стороны могут договориться о том, что материалы и оборудование полностью или частично должен предоставить заказчик. Система налогообложения Не важно, на какой системе работает компания, поэтому этот момент в трудовых договорах не упоминается. При применении ИП «упрощенки» следует указать это в договоре. К примеру: в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения и на основании уведомления о возможности ее применения НДС не уплачивается.

Таким образом, чтобы предпринимательская прибыль не была названа личным доходом физического лица, необходимо исключить все признаки трудовых отношений (трудового договора ООО с ИП).

Кроме того, есть несколько рекомендаций для тех, кто не хочет оставлять ИФНС ни малейшего шанса доказать наличие между компанией и ИП именно трудовых отношений (то есть переквалификации договора ГПХ в трудовой):

В договоре с ИП не должно быть «трудовой» терминологии – исключить такие слова как: «работник», «должность», «функция» и т. д. ИП должен быть зарегистрирован до начала своих взаимоотношений с организацией и не должен прекращать свою деятельность сразу после завершения этих отношений. ИП должен работать с разными клиентами (юрлицами), а не только с одной-единственной компанией. При необходимости, можно искусственно «разбавлять» клиентскую базу. Запастись убедительным обоснованием выбора именно этого ИП среди всех иных (в том числе, сотрудников), предлагающих аналогичные услуги. ИП должен нести расходы (со своего счета как ИП), необходимые для осуществления его деятельности. Например, если ИП занимается грузоперевозками, то должны быть расходы на бензин, техосмотр, ремонт автомобиля и т.д. Отключить рекламу

3. Ученический договор

Со стипендии не уплачиваются страховые взносы, а ваши сотрудники повышают квалификацию и итоговую аттестацию по единым стандартам без отрыва от работы. Плюс, отчисленный ученик может быть обязан возместить организации все расходы на его обучение. При этом договор можно заключать как с соискателями вакансии, так и с действующими сотрудниками.

Но есть и подводные камни: образовательная организация (или структурное подразделение самого налогоплательщика) должна иметь лицензию на образовательную деятельность. К слову, получить лицензию несложно, при этом в настоящее время она не содержит приложения с перечнем образовательных программ, по которым можно проводить обучение. Вы сами выбираете, чему учить ваших сотрудников.

Помимо этого, для признания расходов необходимо, чтобы обучались или работники организации, или физические лица, заключившие с налогоплательщиком договоры, предусматривающие обязанность физического лица не позднее 3-х месяцев после окончания указанного обучения, оплаченного налогоплательщиком, заключить с ним трудовой договор и отработать у налогоплательщика не менее 1 года. Если условия выполнены не будут – в расходы затраты на обучение будет поставить нельзя (п. 3 ст. 264 НК РФ).

И печальная новость для «упрощенцев» - им принять в расходы стипендии нельзя.

4. Социальные выплаты

Сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда.

В отличие от трудового договора, который в соответствии со статьями 15 и 16 Кодекса регулирует именно трудовые отношения, коллективный договор, согласно статье 40 Кодекса, регулирует социально-трудовые отношения.

Выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд), в том числе и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами.

Таким образом, эти выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.

Суды поддерживают самые разнообразные выплаты. Приведем лишь некоторые из них:

Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно.

Матпомощь молодым специалистам.

Матпомощь в размере свыше 4000 руб., в том числе при вступлении в брак впервые,или в связи с началом учебного года, или в связи с тяжелым материальным положением.

Дотации и компенсации на питание.

Выплаты к 23 февраля и 8 марта, а также 1 мая, 4 ноября и к Новому году.

Членские взносы за бухгалтеров.

Выплата за отказ от курения в рабочее время.

Несмотря на обширную положительную судебную практику, следует учитывать, что решения судов принимались до внесения в НК РФ главы Страховые взносы, а самой практики много, так как социальные выплаты всегда вызывали споры с фондами, а теперь – с ФНС. Мы полагаем, что судебная практика не измениться.

Также отметим, что социальные выплаты должны быть соразмерны фонду оплаты труда: ситуация при котором официальная заработная плата составляет 10 тыс. рублей, а доплаты по коллективному договору – 20 тыс. рублей, даст основания налоговикам увидеть получение необоснованной налоговой выгоды.

5. «Супер» - зарплаты

В соответствии со ст. 426 НК РФ, при достижении предельной базы по взносам они снижаются: взносы на ВНиМ – 0%, если оклад сотрудника свыше 865 000 руб.; взносы на ОПС - 10%, если оклад сотрудника свыше 1 150 000 руб.

Норма введена для обеления высоких зарплат. Впрочем, законодателям не хватило повышения пенсионного возраста и того, что льготы по взносам для части упрощенцев на УСН в 2019 году не продлены. Теперь для пополнения пенсионного фонда в Думу внесен законопроект об отмене предельной базы по взносам с 01.01.2020 года (Проект ФЗ N 627514-7 "О внесении изменений в НК РФ в части исчисления страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию").

Приведем очень грубый пример использования этого способа оптимизации в 2019 году: фонд оплаты труда 12 млн. р. в год 12 сотрудникам, тогда взносы составят – 3,6 млн. р., НДФЛ – 1,56 млн., итого: 5,15 млн. р. - «зарплатные» налоги.

С «супер» зарплаты 1 млн. р. в месяц одному сотруднику: взносы – 1,36 млн. р., НДФЛ – 1,56 млн., итого: 2,92 млн. р. Экономия: 2,23 млн. р.

Безусловно, мы не предлагаем вместо 12 сотрудникам платить супер-зарплату одному, который в дальнейшем будет раздавать остальным деньги в конверте, пример только демонстрирует потенциальные возможности использования способа налоговой оптимизации. К тому же необходимо учитывать, что снижение затрат на оплату труда увеличивает налог на прибыль.

6. Производственный кооператив

Производственный кооператив (далее буду говорить ПК) – самостоятельная организационно-правовая форма, регламентированная ФЗ №41 от 10.04.1996 г.. По сути, это объединение граждан или организаций для достижения коммерческого результата.

Производственный кооператив достаточно часто упоминают как эффективную модель налоговой оптимизации, особенно, в части уплаты страховых взносов. Производственный кооператив действительно дает в этом плане ряд возможностей, однако не так много, как об этом заявляют некоторые «налоговые Копперфильды». И, как это обычно бывает, для реализации этих возможностей на практике потребуется уделить много внимания специфике бизнеса и особенностям производственного кооператива как юридической конструкции.

Суть состоит в том, что это коммерческая организация, являющаяся объединением граждан (также членами производственного кооператива могут быть и юридические лица) в целях осуществления совместной предпринимательской деятельности в рамках какой-либо производственной отрасли. В определении содержится примерный перечень таких видов деятельности, однако он не является исчерпывающим. По сути, любая деятельность может быть оформлена в виде ПК.

Ключевые особенности производственного кооператива

К важным особенностям ПК, на которые стоит обратить внимание, следует отнести:

Наличие законодательно закрепленного требования к минимальному количеству членов ПК - не менее 5-ти человек. Максимальное число членов кооператива не установлено;

Членов кооператива можно разделить на две группы:

1) принимающие личное трудовое участие в деятельности кооператива

2) не принимающие личное трудовое участие в деятельности кооператива. Количество не работающих членов ПК не должно превышать 25% от числа членов кооператива, входящих в первую группу.

Кооператив может нанимать на работу сотрудников, не являющихся членами кооператива. Их число не может превышать 30 % от количества членов ПК.

Член кооператива вносит в качестве вклада, в том числе, свою способность к труду, поэтому нет необходимости заключать с ним трудовой договор. Отношения с кооперативом (в частности, порядок вступления и выхода из кооператива, порядок распределения прибыли и т.п.) регулируются законом, уставом кооператива и правилами внутреннего распорядка кооператива, а не трудовым договором (ст.19, 20 ФЗ «О производственных кооперативах»).

Члены кооператива, не заключившие трудовой договор с кооперативом, но принимающие трудовое участие в деятельности кооператива (ведь именно с этой целью они и объединились в кооператив), не учитываются при определении среднесписочной численности работников кооператива.

Соответственно, есть возможность соблюдения ограничения по предельной численности работников для применения УСН (100 человек) при фактическом задействовании в производственном процессе намного большего числа лиц, так как члены кооператива при исчислении предельной численности не учитываются.

Таким образом, если объединить в кооператив производственных рабочих, численность остальных сотрудников (например, отдельный бухгалтер, уборщицы) не превысит 100 человек, они будут наемными сотрудниками.

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их личным и (или) иным участием и размером паевого взноса.

Члены кооператива, принимающие личное трудовое участие в деятельности кооператива, имеют право получать плату за свой труд в денежной и (или) натуральной формах.

Что касается обязательного страхования, то члены кооператива подлежат социальному и обязательному медицинскому страхованию и социальному обеспечению наравне с наемными работниками кооператива. Время работы в кооперативе включается в трудовой стаж, в трудовой книжке делается запись о членстве в кооперативе.

Давайте поговорим о возможностях налоговой экономии в ПК, рисках и мерах их снижения

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их личным и (или) иным участием и размером паевого взноса. При этом, пропорционально размеру паевого взноса может распределяться не больше 50% всей прибыли ПК.

Именно в этом кроется одновременно потенциал и опасность эффекта оптимизации страховых взносов при выплатах членам производственного кооператива!

Разберем по порядку. Законодательно предусмотрено 3 варианта оплаты труда членов кооператива:

Вариант 1: плата за труд в денежной и(или) натуральной форме. Это фактически заработная плата, которая облагается НДФЛ и страховыми взносами в общеустановленном порядке. Итого налогообложение: 13 % НДФЛ + 20 (30) % страховые взносы.

Вариант 2: часть прибыли ПК, распределенная в его пользу, пропорционально размеру паевого взноса. Таким образом может распределяться не более 50% прибыли.

Данная выплата по своему характеру не является доходом от выполнения работ или оказания услуг, и является по своему содержанию дивидендом. Соответственно, подлежит выплате из чистой прибыли и не облагается страховыми взносами. Ставка НДФЛ при этом составляет 13% как для выплаты дивидендов.

Итого: налог на доходы у кооператива (20% налог на прибыль либо 5 (6, 10, 15) % по УСН) + 13 % НФДЛ.

Вариант 3: часть прибыли ПК, распределенная в его пользу, в соответствии с личным трудовым участием члена кооператива.

Выплаты членам ПК в связи с их личным участием также по своей природе являются дивидендами, и не должны облагается страховыми взносами. Но, увы, государственными органами, в том числе, к сожалению, и судами, эти выплаты рассматриваются как оплата труда.

ПК заключил трудовые договоры со всеми своими членами и выплачивал им заработную плату. Свою же чистую прибыль он распределял следующим образом:

30% – в равных долях между членами кооператива, то есть пропорционально равным паевым взносам

70% – пропорционально трудовому участию, которое определялось исходя из годовой суммы заработной платы каждого члена кооператива

Пенсионный фонд по результатам выездной проверки исчислил ПК с указанных 70% страховые взносы, что и стало предметом судебного спора, который дошел до Верховного Суда. В итоге Суд постановил, что распределение 70% прибыли в данном случае полностью зависит от размера выплат за исполнение сотрудниками (членами кооператива) своих трудовых обязанностей и напрямую связано с системой оплаты труда, в связи с чем выплаты являются стимулирующими и носят поощрительный характер, а потому подлежат обложению страховыми взносами.

Таким образом, только та часть прибыли, которая распределяется пропорционально паевому взносу, приравнивается к дивидендам и не облагается страховыми взносами.

Итак, что делать:

Во-первых, используйте «по полной» предусмотренную законодательством возможность распределения прибыли между членами кооператива пропорционально паевым взносам, то есть на все 50%. На выплаты, распределяемые таким образом, Пенсионный фонд не покушается.

Во-вторых, понятие «трудовой функции», выполняемой работником в рамках трудового договора, все-таки не тождественно понятию «трудового вклада» члена кооператива, как бы того не хотелось представителям Пенсионного фонда.

Объясним: «трудовая функция» напрямую не связана с получаемой кооперативом прибылью, и выплаты производятся работнику в данном случае за сам факт ее исполнения и регулируются трудовым законодательством. Тогда как «трудовой вклад» напрямую должен определять получаемую кооперативом прибыль, и устанавливается в соответствии с его Уставом. Трудовой вклад членов кооператива, исполняющих идентичные трудовые функции, может быть разным.

Если обратиться к рассмотренному нами делу, то ПК допустил фатальную ошибку, прямо увязав по Уставу трудовой вклад с зарплатами членов кооператива по трудовым договорам. В таком случае получается, например, чтобы увеличить долю в прибыли какому-нибудь члену кооператива, необходимо повысить ему заработную плату до соответствующего уровня. Следовательно, вся деятельность членов кооператива была подчинена трудовому законодательству. Это и предопределило в значительной степени «нехорошее» решение Верховного суда.

Поэтому учимся на чужих ошибках и исключаем из Устава ПК любые возможные отсылки к нормам трудового законодательства. Даже рекомендуем прямо отразить в Уставе, что члены кооператива не получают заработную плату за труд, а получают дивиденды при ежемесячном распределении прибыли в зависимости от их трудового участия, которое определяется Уставом.

При определении порядка распределения прибыли в соответствии с трудовым участием не ссылайтесь на процесс труда, делайте акцент на его результате, то есть на трудовом вкладе в получаемую кооперативом прибыль.

Например, для специалистов по продажам можно разработать систему баллов, учитываемых при распределении прибыли, начисляемых в зависимости от количества и суммы заключенных сделок. Можно применять разные повышающие коэффициенты к сделкам, заключенным с новыми клиентами, понижающие - к сделкам, от которых клиент отказался и т.д.

Для производственных сотрудников система баллов может исходить из планируемого и фактического объема производства, приходящегося на каждого члена кооператива, применения понижающих коэффициентов при наличии «брака» и т.п.

Избегайте в регламентации деятельности членов кооператива отсылок к документам, свойственным для трудовых отношений: штатное расписание, тарифно-квалификационные характеристики работы, должностные инструкции, приказы о назначении на должность и прочие документы, указывающие на конкретную профессию, специальность, вид поручаемой работы. Например, в производственном кооперативе штатное расписание совершенно точно должно быть заменено на «список участников кооператива, принимающих личное трудовое участие в деятельности кооператива». Вместо привычных приказов должны оформляться протоколы собраний членов ПК и распоряжения Председателя ПК, действующего в соответствии с Уставом.

Еще один момент. Уделяйте внимание составу членов кооператива, старайтесь не включать в него работников, функционал которых напрямую не влияет на генерацию прибыли, например бухгалтер, юрист, обслуживающий персонал и т.д. С ними лучше заключить трудовые договоры или перевести на аутсорсинг.

Если возникла необходимость заключить трудовой договор с членом кооператива, то четко отделите функцию, за которую он будет получать зарплату, от его трудовой деятельности, как участника кооператива.

Мы уверены, что такие меры повысят шансы отстоять право не платить страховые взносы.

Однако в любом случае по сравнению с трудовым участием размер денежных средств, получаемых каждым членом кооператива на руки, может быть больше за счет уменьшения сумм поступлений в бюджет в виде страховых взносов.

При этом мы категорически не рекомендуем следовать советам многих консалтеров и создавать из всех своих сотрудников производственные кооперативы, отказываясь от трудовых договоров с ними и экономя таким образом на зарплатных налогах. С огромной долей вероятности этот шаг будет признан налоговой схемой со всеми последствиями, поскольку отсутствует разумная деловая цель построения отношений подобным образом. Согласитесь, странно выглядит компания, занимающаяся розничной торговлей, не имеющая в штате ни одного продавца, но заключившая договор с неким Производственным кооперативом «Розничные продавцы».

Пример использования ПК на практике

Примером того, в каком случае можно использовать этот инструмент, является следующая ситуация:

Основным видом деятельности бизнеса клининговые услуги. Основную работу делают тех работники. Особенности их «условий труда» заключаются в следующем:

минимальный фиксированный оклад;

основной доход - убранное помещение в зависимости от квадратуры, убранной конкретным тех работником;

прописанная система штрафов и поощрений, разработанная самими членами кооператива;

дополнительные основания для увольнения тех работников;

отсутствуют стационарные рабочие места: имеется помещение с подсобными помещениями, в которые приходят тех работники в перерывах между уборкой.

Очевидно, что подобный характер отношений менеджеров и компании не вмещаются в рамки трудовых отношений с их обязательными нормативами и гарантиями.

Поскольку важной особенностью этой части бизнеса является именно уборка помещений по квадратам, эту его компетенцию и было решено облечь в форме Производственного кооператива, оказывающего соответствующие услуги клининговым компаниям.

Созданный в форме ПК Чистый дом в этом случае выполняет функцию субподряда для своих заказчиков. Все нюансы отношений с ментех работниками были гибко отрегулированы в Уставе ПК.

С бухгалтерской точки зрения, ПК Чистый дом выдает документы, которые подтверждают выполненные услуги субподряда. А клининговые компании (при условии, что в договоре с покупателем указано, что Вы можете привлекать третьих лиц) выдают документы от своего имени конечному покупателю.

В результате это позволило не только облечь все особенности работы «тех работников» в юридически правомерные формы, но и дать возможность для законной экономии зарплатных налогов и получения наличных средств. При этом подчеркиваем - что налоговая экономия здесь - не основная цель, а «побочный» эффект обличения отношений в соответствующую им юридическую форму. В таком случае налоговая выгода никогда не будет признана необоснованной.

7. Привлечение дистанционных сотрудников

Дистанционный работник может быть как иностранцем, так и просто иногородним сотрудником. Разберемся с порядком обложения налогами и взносами оплаты за дистанционную работу.

В настоящее время стал популярным такой способ трудоустройства, как удаленная работа. Дело в том, что на дистанционных сотрудниках работодатель может существенно сэкономить: не надо организовывать рабочие места, уменьшается коммуналка, оплата труда производится только за выполненную работу и т.д. И самое главное, что работодатель вправе найти работника в другом городе или даже стране, ведь зарплата у представителей одной и той же профессии в зависимости от региона может отличаться в разы.

Особым спросом пользуются работники из ближнего зарубежья. Ведь при соблюдении определенных условий выплаты в их пользу не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Так вот, НДФЛ при дистанционной работе

Плательщиками НДФЛ признаются:

физлица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;

физлица-нерезиденты, получающие доходы от источников в РФ.

При этом вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей в другой стране относится к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации.

Налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения не прерывается на время выезда за границу для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.

Ответственность за правильность определения налогового статуса физлица - получателя дохода лежит на работодателе. Неправомерное неудержание или неполное удержание НДФЛ влечет штраф в размере 20 процентов от суммы неудержанного налога. Излишне удержанная работодателем из дохода работника сумма налога подлежит возврату.

Получается, что работодателю следует знать фактическое место проживания дистанционного работника — живет в РФ или за границей. Иначе вероятна ошибка в определении источника дохода. Причем нельзя принимать в расчет предполагаемое время нахождения на территории России.

Поскольку в данном случае физлица выполняют работы на территории иностранного государства, получаемое ими вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей относится к доходам от источников за пределами страны. Следовательно, оплата труда работникам, не являющимся налоговыми резидентами, за дистанционную работу за пределами РФ не облагается НДФЛ.

Обращаем внимание, что для расчета НДФЛ гражданство физлица не имеет значения, речь идет только о налоговом статусе (резидент или нерезидент).

Физлица - налоговые резиденты, получающие доходы от источников, находящихся за пределами страны, исчисление, декларирование и уплату НДФЛ производят самостоятельно по завершении налогового периода.

Страховые взносы при дистанционной работе

Со страховыми взносами по удаленно работающим иностранцам тоже не все так просто. Порядок обложения страховыми взносами зависит от миграционного статуса работников (постоянно проживающий в России, временно проживающий и временно пребывающий). Однако в нашем случае иностранец трудится у себя на родине и никакого миграционного статуса не имеет. На такого работника не распространяются обязательные пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Получается, что с выплат работнику-иностранцу, трудящемуся за пределами страны, страховые взносы начислять не надо.

Если речь идет о гражданах России, то страховые взносы рассчитывают в обычном порядке.

Дистанционная работа и взносы на "травматизм"

Объектом обложения страховыми взносами от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые работодателями в пользу работников в рамках трудовых отношений. И никаких исключений по иностранным работникам не прописано. Так что начислять взносы на "травматизм" следует в обычном порядке.

В отношении дистанционных работников не проводится специальная оценка условий труда, соответственно, в таблице 10 расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма 4-ФСС) эти данные не указывают. В то же время если дистанционные работники заняты на определенных видах работ, требующих прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, то эти данные отражают в строке 2 граф 7-8 таблицы 10 расчета.

ПРИМЕР Компания заключило трудовой договор с менеджером по продажам, работающим за границей. Так как суть работы менеджера будет обзвон компаний для последующей продажи и выполнение сотрудником своих трудовых функций будут за пределами места дислокации работодателя и вне стационарного рабочего места с помощью сети Интернет, то данный сотрудник является дистанционным. Дистанционный характер должен быть отражен в трудовом договоре. Кроме того, обязательным условием договора является место осуществления трудовых функций — иностранное государство или РФ. От этого будет зависеть налогообложение.Затем необходимо определить статус физлица: резидент, либо нерезидент. Если физлицо резидент РФ, и если он находится на территории России более 183 дней в году, то объектом обложения налогом могут стать как доходы, заработанные в России, так и за ее пределами. Если физлицо не является резидентом, то облагаются НДФЛ лишь доходы, полученные от российских источников.

Таким образом, если местом работы является иностранное государство, то заработок сотрудника признается доходом от источников за пределами РФ, и тогда удерживать налог придется только в случае, если физлицо-резидент. Если физлицо нерезидент, то облагать доходы не следует вовсе, так как объекта обложения не возникает.

Выводы

Наилучшей оптимизацией зарплатных налогов является совмещение сразу нескольких схем экономии. Это даст наилучший результат и защитит организацию от обвинения ФНС в умышленных действиях по уклонению от уплаты налогов. Одна из самых перспективных схем оптимизации зарплатных налогов — ученический договор. Образовательная лицензия для обучения собственных сотрудников компании не нужна (лицензия нужна компании, только если вы планируете оказывать услуги по реализации образовательных программ). Но при этом вы получаете выгоды в виде освобождения от уплаты страховых взносов с таких договоров.

Удаленная работа — это не только тренд современности, но еще и хорошая экономия зарплатных налогов. Вы освобождаетесь от расходов на съем офиса, обустройство рабочего места и т.д. При этом, если удаленный сотрудник нерезидент РФ, вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Оптимизируйте налоги грамотно!