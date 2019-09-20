Пятидневку в четыре дня: обзор атак на наши финансы

«Отработаем пятидневку в четыре дня!», — призывает премьер Дмитрий Медведев. Ну а что? Если раньше, в советские времена, пятилетку можно было выполнить в четыре года, то и сейчас россиянин в четыре дня вполне успеет сделать то, что обычно делает пять. Не исключено, что в правительстве именно так и происходит.

О чем умолчал Дмитрий Медведев? Четырехдневная рабочая неделя — это прекраснодушное предложение или хитрый пиар-ход? Эта и другие атаки на наши с вами финансы — в новом выпуске «Адских бабок».

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