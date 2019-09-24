Кто заработал на выборах: деньги для проблемных регионов и новые авто для МВД

сделайте сдачу полностью бесплатное для всех через единого гос оператора и все начнут сдавать эле...
По крайней мере такая возможность в законодательстве предусмотрена. Что тогда напишет уважаемый К...
а можно для сравнения, статистику других стран привести? может не все так плохо.... или так хорош...
Вы не подозреваете, что некоторые люди гордятся своей профессией? и профессиональный праздник для...
Где-то мелькало маааленькое уточнение: ПО ЗАЯВЛЕНИЮ будут сами считать, а не всем подряд....
Зачем тратиться на программистов, ведь тогда начальству с ними своей зарплатой делиться придется....
ФНС блокирует сразу все счета, так что если и содержать второй счет, то только для п. 3 и 5. ...
ну да, ну да. пенсионный возраст? не, не слышали
Ждём новые результаты исследований продолжительности нашей счастливой и беззаботной жизни! Росста...
Только я все равно не понимаю-смысл ИП розничной торговли с эквайрингом,онлайн-кассой и 1С открыв...
А сдача в аренду такой недвижимости не попадает под НПД. Под НПД попадает только сдача жилых поме...
А если у меня мама 83 года и операции по счету не велись, только перевод ИП по договору за оказа...
Здравствуйте. Поясните,пожалуйста,как оплачивать налог за сдачу в аренду не коммерческой недвижим...
Нет бы ЛК ИП спустя 9 месяцев все таки починить, какое там никому ненужной ерундой будем занимать...
Неудобно. Ну, налоговикам на наше неудобство всегда было плевать....
А те кто совмещают ПСН и УСН?
А агентам-комиссионера они чего насчитают?
Не ПСН, а НПД - налог на профессиональный доход. И это совсем другая история...
бл..самая ж-- это налог с кадастра(((считают собаки херово...реально завышено...
Да они за копейку удавятся, мне тут один за 182 рубля всю душу вымотал. А там зп не получили - и ...
ПСН сейчас так и работает. В мобильном приложении размер дохода забил (или из банка данные автом...
Интересная статья...А как быть с Определением Верховного суда РФ от 30 мая 2019 года №305-ЭС19-39...
Любое лицо или только юрлица и ИП?У нас такая ситуация. ООО продает товары Клиенту. Возит товары ...
Так зачем тогда огород городить? Декларацию по УСН-доходы вообще не проблема заполнить. А так пол...
Так есть доходы, по которым пока чеки не надо пробивать....
Про регуляторную гильятину из каждого утюга говорят, и про четырёхдневку. Если завтра в правитель...
@radomir, спасибо за разбор )
А Клерку.ру хочется пожелать ответственнее относиться к выкладованию фэйковых новостей. )))...
Еще раз повторяю: товарищи-клерки - не ленитесь переходить по ссылкам в источник информации. Вы о...
Сервис действительно странный. Вместо того чтобы УВИДЕТЬ на сайте информацию размещенную на стенд...
Профессиональный праздник - повод выдать/получить грамоту/премию/благодарность + отметить коллект...
Зачем он вам нужен официальный? Хэллуин, Старый новый год, Валентинов день... Полно неофициальных...
Был у нас профпраздник - День текстильной и легкой промышленности, Фабрика стоит. производство со...
В очередной раз убеждаюсь в искажении информации методом неверной интерпретации новостей (в прост...