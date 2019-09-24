Клерк.Ру

Кто заработал на выборах: деньги для проблемных регионов и новые авто для МВД

В свежем выпуске «Адских бабок» — обзор самых мощных атак на наши финансы за неделю.

  • Оказывается, на выборах некоторые регионы смогли и «подзаработать» — в «проблемные» субъекты Кремль завез камазы денег на социальные расходы. Так что ловите лайфхак....
  • К будущим выборам готовится и полиция: МВД закупила новые автозаки с детскими креслами и местом для инвалидов, а также 154 автомобиля бизнес-класса. Чтобы задержанным было удобно.
  • Чем гарантированный пенсионный продукт будет отличаться от индивидуального? При наличии отсутствия должного надзора за НПФ — ничем. Пока в них фактически идет разворовывание накоплений будущих пенсионеров...

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