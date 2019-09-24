Кто заработал на выборах: деньги для проблемных регионов и новые авто для МВД

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Над.К А сдача в аренду такой недвижимости не попадает под НПД. Под НПД попадает только сдача жилых поме... Самозанятые: FAQ

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Desperado Так есть доходы, по которым пока чеки не надо пробивать.... ФНС за компании будет составлять налоговые декларации

Дмитрий424 Про регуляторную гильятину из каждого утюга говорят, и про четырёхдневку. Если завтра в правитель... Отменят 3 праздника

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radomir Еще раз повторяю: товарищи-клерки - не ленитесь переходить по ссылкам в источник информации. Вы о... Отменят 3 праздника

понаехавший Тут Сервис действительно странный. Вместо того чтобы УВИДЕТЬ на сайте информацию размещенную на стенд... На сайте ФНС появился очень странный сервис

понаехавший Тут Профессиональный праздник - повод выдать/получить грамоту/премию/благодарность + отметить коллект... Отменят 3 праздника

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