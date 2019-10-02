Клерк.Ру

Запрет валютных депозитов и пенсия Аллы Пугачевой

Самые мощные атаки на наши финансы — в свежем выпуске «Адских бабок».

  • Я/Мы — Отопление. Новый эксперимент над россиянами.
  • Центробанк начал рассматривать вопрос о введении отрицательных ставок по валютным депозитам. То есть фактически о их запрете.
  • «Сами дураки»: ЦБ проведет рекламную акцию против социальной инженерии.
  • Как работают новые счета эскроу. Почему в регионах грядут проблемы с вводом нового жилья
  • Зато чиновники получат из бюджета 9.5 млрд рублей на жилье.
  • Стали известны пенсии российских звезд. Не густо.

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