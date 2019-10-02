Запрет валютных депозитов и пенсия Аллы Пугачевой

и где ответ на вопрос, как учитывать расходы на внедрение ПО?...
Ладно клиенты-ИП в недоумении, я вот в шоке как учет вести у таких товарищей. Ну те, у кого закуп...
Введением 4-х дневной рабочей недели после повышения пенсионного возраста наши правители якобы оз...
Учитывая то что немаркированых товаров к 2024 не будет совсем то ЕНВД вместе с ПСН не светит нико...
Попросту будет не заявленный рост экономики, а стагнация. Хотя чему стагнировать, большая часть п...
а самой программе 1С:Бухгалтерия на вопросы пользователей будет отвечать Кот Ученый ...
Что ж им остается-зарплата копейки, моей тут оклад подняли на 141 рубль-весь вечер думали куда та...
Дальше что? Еда сама в холодильнике появится?Нехрен тут сопли распускать, поноют, помитингуют, и ...
Работал везде. В цеху мат даже не заметен и уместен. На заводской планерке мат заметен, но уместе...
бросят потому что станет не рентабельно, а куда они пойдут это вопрос, но не на завод, т.к. их не...
Система материального стимулирования
А меня не коробит. Тут на производстве не в таком варимся. И директора похлеще разговаривают.Это ...
Бросят - и дальше что будут делать? На завод пойдут?
Такие статьи неприятно читать. Не из-за тематики. Из-за языка. Мы все умеем материться, но исполь...
"Например, обдумать возможные способы по переносу остатков на 2020 год, ведь можно подобрать разл...
Ну-ну, и что дальше? Пойдёте работать наёмными работниками? Куда? Идти некуда, всё закрылось из-з...
Вот-вот. Уже два года готовим сотр. к допросам по этой методичке. А тут новость!...
Ну и что сделают? Нахмурят бровки, топнут ножкой или лицензию отберут?...
Желание хорошеее но тоткогонельзяназывать или проще сказочный очень следит за своим здоровьем. Са...
Так на то и расчет: обобрать полностью.
тоже заполнил декларацию, как в статье, позвонили с налоговой - говорят исправить. ИП закрыл в ию...
Все банки успели подключиться, а Сбер нет. Он самый технологически отсталый, получается? А Греф п...
Опять пиарят телеграм, которым никто не пользуется?
Как бы понять, что является "предметом одежды". Допустим, ИП продаёт носки/колготки/подследники в...
Хорошая версия про "лес надо беречь".
Бесполезно. Раскодируются. Только мочить!
Нет, при допросе свидетеля не заменяется. Потому что допрашивают конкретное физическое лицо об об...
Ну вот, например, у нас рыбалка, ок если речь идет о фирменных addidas, nike и пр. понять ещё мож...
Не соглашусь! Человек как минимум в теме, но немного завирается, но для посредника это нормально....
Налоговики конечно пренебрегают требованиями НК РФ, дергают людей на допры, поэтому нужно идти с ...
Заменяется без проблем :) поверьте на слово
На допрос приходит лицо, которое вызвали. Потому что его допрашивают. Никакой представитель его н...
Писал, писал ответ. А он почему-то не опубликовался. Ещё раз повторю. Первое - вызывают и на допр...