Хочу рассказать вам, способ экономить на налогах (если быть точным не платить налог на прибыль) и вывести наличные с расчетного счета, используя «найденное» имущество.

На практике встречаются ситуации, когда на складе или территории организации находится бесхозное имущество, на которое нет документов. Платить налог на прибыль при его принятии на учет естественно не хочется, а отразить на балансе необходимость есть.

Например, вы «нашли» у себя станок, рыночной стоимостью — 200 000 руб., он мог достаться от прошлого владельца без документов, или просто покупался за «наличку». Если его принять на учет придется заплатить 40 000 руб. (200 000 руб. х20%), что будет накладно. Есть способ сэкономить 7% от этой суммы на налогах, кроме того всю стоимость станка списать на прибыльные расходы, в результате вместо увеличения налога на прибыль на 40 000 руб., его на эту сумму можно уменьшить.

Все это реализуемо, если станок вы купите у физлица-учредителя. Главное в таком случае, чтобы цена на имущество применялась рыночная, потому что речь идет о сделке между взаимозависимыми лицами. При оплате станка Вы удержите из денег, полагающихся учредителю 13% НДФЛ — 26 000 руб. (200 000 руб. х13%), уже сэкономили 14 000 руб.

Кроме того, станок можно амортизировать. Следовательно, уменьшать на его стоимость налог на прибыль, это еще — 40 000 руб. (200 000 руб.х20%). В итоге, оптимизировать удалось суммарно 54 000 руб. (14 000 руб. 40 000 руб.) вот такая арифметика.

Помимо экономии на налогах, данный способ позволяет легально вывести наличку учредителю. Конечно, это можно было это сделать и через дивиденды, но тогда не было преимущества по прибыльным расходам со стоимости станка. Предложенная схема вполне себе рабочая, но не рекомендую ее применять для дорогостоящего имущества ценой в несколько миллионов рублей. Тогда к физику все-таки могут возникнуть вопросы.

Следующая хитрость со станком, это сдача его в аренду от учредителя. Если по какой-то причине покупать найденное имущество Вы не хотите, то можно брать его в аренду. В таком случае ежемесячно платится арендная плата за пользование имуществом. Ее можно признавать в налоговых расходах, со своих доходов учредитель заплатит 13% НДФЛ. Компания-налоговый агент обязана удержать НДФЛ, как и в ситуации с покупкой актива.

Еще возможные варианты, как не платить налог на прибыль с найденного имущества, это получить его в дар от учредителя. Или дополнительный вариант — это внесение станка в имущество ООО. В этом случае налог на прибыль со стоимости имущества тоже не взымается (подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК, п. 1 ст. 66.1 ГК, ст. 27 Закона № 14-ФЗ, ст. 32.2 Закона № 208-ФЗ).

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