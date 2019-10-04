Не платите коммуналку? Коллектор идет к вам!

Коллекторы планируют завоевать новый сегмент — сферу долгов за коммунальные услуги. В ближайшее время Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подготовит стандарт, которым поставщики услуг ЖКХ должны будут руководствоваться при выборе коллекторского агентства. Zaim.com разбирается, смогут ли профессиональные коллекторы сократить долги россиян перед коммунальщиками.

Богатые тоже не платят

Задолженность далеко не всегда возникает у бедных слоев населения, активно не платят жители элитных квартир, рассказали Zaim.com управляющие компании. Причем они придумывают более изощренные схемы обхода оплаты ЖКХ. В общей структуре задолженности таких «клиентов» до 20%, а задолженность, как правило, набегает гораздо быстрее.

После покупки элитной недвижимости для многих становится сюрпризом, что за комфортные условия проживания приходится платить. Если за типовую «двушку» в новостройке площадью 54 м2 петербуржец отдает 4,5-5 тыс. рублей в месяц, то средний «квиток» в элитной квартире Петербурга на Крестовском или Петровском острове площадью 120 м2 составит 25-40 тыс. рублей, в Московском районе Петербурга на Благодатной улице за обслуживание квартиры той же площади надо будет заплатить порядка 15 тыс. рублей, примерно столько же платят жители «Парадного квартала», но уже за 100 м2, включая оплату паркинга.

Отличаются и способы наказания за «неуплаты» услуг ЖКХ у богатых и бедных петербуржцев. Рядового петербуржца быстро переселят в менее просторную квартиру за неуплату 250 000 рублей, тогда как богатые спокойно живут с более весомыми долгами. Справедливость, впрочем, настигает и миллионеров.

«В 2011 году жильцов элитного дома на Петровском острове в Петербурге отключили от электричества. Среди жильцов была и олимпийская чемпионка Оксана Казакова. Владелец квартиры на Крестовском на пр. Динамо, 23 накопил в 2012 году более 170 тыс. рублей долгов за газ и порядка 270 тыс. рублей за электричество. После отключения электричества, он подключил его самовольно. Взыскивать долги поставщики услуг приехали с представителями прессы. В 2017 году поставщикам пришлось отключить газ жителю дома в Парголовском переулке, который за два года не заплатил более 100 тыс. рублей. В год сбытовые компании отключают порядка 20 обеспеченных должников, но эти данные, как правило, в СМИ не попадают, а разборки с ТСЖ по масштабам сравнимы с корпоративными конфликтами», — рассказал Андрей Пригульный, руководитель УК «Мультимекс».

С кем предстоит иметь дело коллекторам?

Согласно оценкам экспертов, россияне должны коммунальщикам более 1,4 трлн рублей. Только в Санкт-Петербурге долги населения в Фонд капитального ремонта в 2017 году превысили 1 млрд рублей, а общая задолженность перед поставщиками услуг — более 3 млрд рублей.

Средний размер долга «злостных» неплательщиков находится на уровне 46 тыс. рублей. Любопытно, что по данным, предоставляемым в НБКИ от 4100 кредиторов и около 150 поставщиков ЖКУ, более 70% злостных неплательщиков за коммунальные услуги являются активными заемщиками: в среднем такой гражданин получал 9 кредитов. При этом платежная дисциплина таких заемщиков крайне низка: 72,51% злостных неплательщиков за коммунальные услуги обслуживают кредиты с нарушениями.

«Наиболее популярные у злостных неплательщиков за ЖКУ типы кредитов — потребительские кредиты и кредитные карты, на которые суммарно приходится 95,97% активных кредитов. Хуже всего должники за ЖКУ оплачивают автокредиты — по 95,24% автокредитов зафиксированы просрочки. Примечательно, что займы МФО эта категория заемщиков обслуживает относительно дисциплинированно — просрочки зафиксированы лишь по 8,33% активных займов», — рассказал Zaim.com Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Тип кредита Доля в структуре кредитных обязательств (по количеству кредитов) Доля кредитов, обслуживаемых с нарушением графика Потребительский кредит 62,20% 78,10% Кредитная карта 33,77% 62,81% Заем МФО 0,71% 8,33% Автокредит 1,24% 96,87% Ипотека 1,36% 65,22% Предпринимательский кредит 0,71% 83,33% В среднем по всем типам кредитов 72,51%

Таблица — Структура кредитных обязательств и платежная дисциплина злостных неплательщиков за ЖКУ Источник: НБКИ

Причины и отговорки от исполнения обязательств перед коммунальными службами могут быть разными: «зачем я должен платить взносы на капитальный ремонт, ведь дом только построен», «управляющая компания не работает, подъезды не убирают, придомовая территория в мусоре», «вода из крана течет теплая вместо горячей, имеется отклонение давления», «тариф за содержание общего имущества завышен» и другие.

«Некачественное предоставление коммунальных услуг является основанием для уменьшения платы за коммунальные услуги вплоть от освобождения платы за расчетный период, но не для полного освобождения от обязанности полностью вносить плату за коммунальные услуги. Факт предоставления некачественной коммунальной услуги необходимо установить», — комментирует Анна Петухова, юрист Европейской Юридической Службы.

Должником по оплате за коммунальные услуги может быть как лицо, имеющее стабильный и достаточный доход, так и лицо, действительно имеющее финансовые трудности, независимо от возраста. Кто-то умышленно не оплачивает, ожидая суда о взыскании долга и возможности заявить ходатайства о пропуске срока исковой давности.

Как сейчас коммунальщики борются с должниками?

Управляющая компания (ТСЖ и т. д.) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 15.09.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальной услуги с предварительным предупреждением при наличии неполной оплаты по одной коммунальной услуге в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы (пп. 117, 118).

Также статьей 155 Жилищного кодекса РФ установлена санкция в виде пени в размере 1/300 и 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Лица, проживающие в жилых помещениях по Договору социального найма и имеющие задолженность в течение более шести месяцев без уважительных причин, могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения, однако возможно это только в судебном порядке (статья 90 Жилищного кодекса РФ).

Для поставщиков услуг ЖКХ в Федеральном законе № 230-ФЗ сделано исключение, и они имеют право, а не обязанность привлекать для возврата задолженности профессиональных взыскателей, состоящих в государственном реестре, к которым закон предъявляет различные повышенные требования и деятельность которых жестко регламентирована.

Как отмечают в НАПКА, в связи с этим поставщики услуг ЖКХ могут сотрудничать с иными компаниями, на которых указанные ограничения не распространяются, и эти лица применяют методы возврата задолженности, запрещенные для профессиональных взыскателей (неограниченное количество телефонных переговоров, психологическое давление и проч.). Передача полномочий по возврату задолженности в сфере ЖКХ профессиональным взыскателям, отвечающим требованиям закона и состоящим в реестре ФССП, позволит снизить количество нарушений в этой сфере, полагают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Удастся ли коллекторам захватить рынок коммунальных долгов

С учетом того, что ФЗ-230 распространяется на работу с долгами ЖКХ только, когда ее ведут агентства, включенные в реестр коллекторских агентств ФССП, члены НАПКА в конкуренции за контракты управляющих компаний могут проигрывать местным небольшим агентствам, которые не включены в реестр, т. к. специализируются на коммунальных долгах, считает Дина Буш, учредитель «Да.Коллекшн». «С крупными федеральными игроками коллекторского рынка может быть удобно работать таким же крупным и представленным в разных регионах ресурсоснабжающим организациям. Также надо учитывать, что среди коммунальных долгов есть сегменты, близкие к корпоративному и VIP-коллекторству, которые в крупных агентствах неразвиты. Речь идет, например, о взыскании коммунальных долгов с жителей коттеджных поселков и владельцев элитной недвижимости. Тут требуются особые методики. Еще стоит отметить, что публичные заявления о намерении расширять работу с долгами ЖКХ могут привести к новой волне критики коллекторских агентств с разных сторон», — отметила эксперт.

Безусловно, работа с должниками по оплате ЖКХ должна проводиться, причем исключительно профессиональными коллекторами. Однако и у населения должны быть рычаги воздействия на коммунальщиков, которые помогут решать вопросы с предоставлением некачественных услуг. Помимо этого, должны быть защищены бедные слои населения, которые не могут исполнять обязательства перед коммунальными компаниями.