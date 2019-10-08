Как у вас украли 201 тысячу рублей: заморозка пенсий

Наверное, вы удивитесь, но опять никто не заметил, что правительство снова залезло в их карман за деньгами. А ведь всего-навсего объявили, что вновь продляют заморозку накопительных частей пенсий.

Как? Вы тоже не заметили? Ну тогда давайте подсчитаем. Итак, накопительная пенсия — это кубышка на старость, в нее с каждой вашей белой зарплаты работодатель выплачивал по 6%. И это ваши личные деньги, добавка к государственной пенсии. Их даже можно передавать по наследству. После заморозки вы также продолжили перечислять эти деньги, но шли они не ваш личный счет, а на счета ПФР, на его текущие нужды, как обычный налог.

И если взять среднюю заплату по России, то у каждого россиянина в среднем вытащили 152 тысячи рублей. А с учетом дохода от УК ВЭБ (если вы не перевели эту часть в негосударственный фонд), получается что у каждого россиянина за шесть лет заморозки вынули 201 тысячу рублей.

И ради чего? Вообще-то после повышения налогов российский бюджет исполняется с громадным профицитом: только за полгода в нем скопилось 1,7 трлн рублей. В следующем году — профицит составит еще 900 млрд рублей.

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