Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». На борьбу с обналом бросят свежую кровь

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками.

Про высший, так сказать, уровень

При администрации Президента начал работать консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения исследований по противодействия отмыванию доходов.

Уже сейчас в этом задействовано 120 тыс. человек. А еще 6 тыс. человек ежегодно не хватает.

А еще у электронной почты будет свой «115-ФЗ». Пользователей мессенджеров и электронки будут блокировать за распространение запрещенной инфы.

Про скандальчик дня

Утром всех ошарашили: со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей, предъявив удостоверение комиссии по трудовым спорам.

Позже банк дал комментарий. Говорят, что в ситуации слишком много нестыковок, а клиент подтвердил исполнение двух КТС.

Еще новость для клиентов банков: у клиентов банка «Точка» украли деньги со счетов из-за слива базы «Билайна».

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Про надоело

 
А еще медиа-холдинг навязывается налоговым консультантам. Негодование народа растет.
 
Повод для раздражения № 2. Банки блокируют карты людей с высокими зарплатами? 115-й — бессмысленный и беспощадный.
 
 

Про отчетность

Утвердили новую форму РСВ. Сдавать её надо будет начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.

Посмотрите, как правильно заполнять расчет по налогу на имущество за 9 месяцев 2019. Там важно не ошибиться со льготой.

 

11 октября в Москве пройдет полезный семинар «Расчеты по подотчетным суммам».

Ведет его опытный эксперт Марина Климова.

Вы узнаете про новые требования к документации по командировкам, а также про представительские расходы: нормирование, вычет по НДС.

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Ваша осенняя редакция

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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