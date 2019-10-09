«Ночной бухгалтер». На борьбу с обналом бросят свежую кровь

Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками.
Про высший, так сказать, уровень
При администрации Президента начал работать консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения исследований по противодействия отмыванию доходов.
Уже сейчас в этом задействовано 120 тыс. человек. А еще 6 тыс. человек ежегодно не хватает.
А еще у электронной почты будет свой «115-ФЗ». Пользователей мессенджеров и электронки будут блокировать за распространение запрещенной инфы.
Про скандальчик дня
Утром всех ошарашили: со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей, предъявив удостоверение комиссии по трудовым спорам.
Позже банк дал комментарий. Говорят, что в ситуации слишком много нестыковок, а клиент подтвердил исполнение двух КТС.
Еще новость для клиентов банков: у клиентов банка «Точка» украли деньги со счетов из-за слива базы «Билайна».
Про надоело
Про отчетность
Утвердили новую форму РСВ. Сдавать её надо будет начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.
Посмотрите, как правильно заполнять расчет по налогу на имущество за 9 месяцев 2019. Там важно не ошибиться со льготой.
11 октября в Москве пройдет полезный семинар «Расчеты по подотчетным суммам».
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