«Ночной бухгалтер». На борьбу с обналом бросят свежую кровь

Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками.

Про высший, так сказать, уровень

При администрации Президента начал работать консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения исследований по противодействия отмыванию доходов.

Уже сейчас в этом задействовано 120 тыс. человек. А еще 6 тыс. человек ежегодно не хватает.

А еще у электронной почты будет свой «115-ФЗ». Пользователей мессенджеров и электронки будут блокировать за распространение запрещенной инфы.

Про скандальчик дня

Утром всех ошарашили: со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей, предъявив удостоверение комиссии по трудовым спорам.

Позже банк дал комментарий. Говорят, что в ситуации слишком много нестыковок, а клиент подтвердил исполнение двух КТС.

Еще новость для клиентов банков: у клиентов банка «Точка» украли деньги со счетов из-за слива базы «Билайна».

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