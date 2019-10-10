Самые жадные и бессовестные частные Пенсионные фонды России

Минфин не теряет надежды заставить россиян копить на старость самостоятельно и на днях представил новый «гарантированный пенсионный продукт».
Мол, сдавайте деньги в негосударственные пенсионные фонды и лет через 10-20 вам будет счастье. Но то, что творится с вашими деньгами в частных пенсфондах сложно назвать иначе, чем воровство. Вот, из 33 фондов, занимающихся обязательным пенсстрахованием, сразу 7 зафиксировали по итогам прошлом года громадный (от 10% до 20%!) убыток от инвестиций.
И это на фоне того, когда индекс Московской биржи едва ли не каждый месяц обновляет исторические максимумы. Но хуже того: несмотря на убытки, руководители этих фондов не постеснялись начислить себе многомиллионные вознаграждения, фактически отобрав их из будущих пенсий своих клиентов.
Кто же эти самые жадные и бессовестные фонды?
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