Самые жадные и бессовестные частные Пенсионные фонды России

Минфин не теряет надежды заставить россиян копить на старость самостоятельно и на днях представил новый «гарантированный пенсионный продукт».

Мол, сдавайте деньги в негосударственные пенсионные фонды и лет через 10-20 вам будет счастье. Но то, что творится с вашими деньгами в частных пенсфондах сложно назвать иначе, чем воровство. Вот, из 33 фондов, занимающихся обязательным пенсстрахованием, сразу 7 зафиксировали по итогам прошлом года громадный (от 10% до 20%!) убыток от инвестиций.

И это на фоне того, когда индекс Московской биржи едва ли не каждый месяц обновляет исторические максимумы. Но хуже того: несмотря на убытки, руководители этих фондов не постеснялись начислить себе многомиллионные вознаграждения, фактически отобрав их из будущих пенсий своих клиентов.

Кто же эти самые жадные и бессовестные фонды?

Другие материалы нашей финансовой музы смотрите тут.