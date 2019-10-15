Как правильно ругать Путина: советы от МВД

МВД составило целую методичку-алгоритм о том, как штрафовать за оскорбление власти. Документ в своем телеграмм-канале опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков.

Итак, власть обидеться, если;

Оскорбление должно произойти на территории РФ. Тут есть тонкий момент — неясно, можно ли считать российской территорией Фейсбук или Ютуб. Но опыт показывает — что обычно штрафуют за посты во Вконтакте или Одноклассниках.

Оскорбление должно быть только в адрес официальных государственных символов, а по конституции их немного: сама конституция, флаг, герб, гимн и совсем немного чиновников, а именно — Президент, правительство, суды и Госдума с Советом Федерации. Оскорблять губернаторов, муниципальных депутатов, мэров — вы можете по прежнему. Тут тоже есть тонкий момент: так как оскорбление должно быть в адрес какого-то гос. символа, мало оскорбить конкретного гражданина Путина, нужно оскорбить именно Президента Российской Федерации и не забыть написать это в своём оскорбительном посте.

Третье: в караемом оскорблении, обязательно должны присутствовать матерные бранные слова или производные от них, или хотя бы какие-то порнографические картинки.

И в-четвёртых, своим постом вы должны продемонстрировать явное неуважение ко всему обществу, к Российскому государству. Иными словами, из вашего оскорбительного поста должно следовать, что все вокруг чудаки, а вы мушкетер.

Однако не смотря на такую методичку, я бы все равно не рекомендовала бы злоупотреблять оскорблениями. Тем более, что в этой методичке МВД рекомендует: если ваш пост не попадает под статью об оскорблении власти, надо бы поискать другие составы: например, экстремизм, возбуждение вражды или злоупотребление свободой слова.

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