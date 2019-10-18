Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений

Так будут или не будут введены отрицательные ставки по валютным депозитам? Что имеет в виду Центробанк, который обещает, что обычных людей это не коснется? Обзор нашей финансовой музы Александры Баязитовой.
Что реально делает ЦБ, чтобы вам было сложнее хранить деньги в долларах или евро, и зарабатывать на своих валютных активах? Как пройдет дедолларизация ваших накоплений?
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