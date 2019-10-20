К кому придет налоговик домой. Отпускные будут выплачивать по-новому. Неделя на «Клерке»

Налоговики решили, что самый эффективный способ взыскать налог — прийти к должнику домой. Людей шокируют подробности про разрывы НДС. Правила отпусков поменяют. Готовьтесь сдавать пенсионщикам новый отчет. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. ФНС стала взыскивать деньги ногами. Инспекторы по выходным обходят квартиры должников.
2. ФНС опять жестит по телефону.
3. Сведения об учредителях некоторых ООО исчезнут из ЕГРЮЛ.
4. Новые правила трудовых проверок.
5. ИФНС запросила все документы по 500 контрагентам. Чтобы топить баню начальнику?
6. Серая зарплата — это всероссийский тихий митинг против власти.
7. НПФ «Сафмар» с рейтингом 1,3: «Клерк» — не нормальное СМИ.
8. Алексей Навальный с помощью своего канала принес «Клерку» 6475 рублей.
9. Сбербанк не выдает деньги на руки, если перевод превысил 150 тыс. рублей.
Темы недели
1. Разрывы по НДС и как с ними жить.
Впечатлительным не смотреть!
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1. Только прошедшие через морг получат водительские права.
2. В России создадут библиотеку вин.
3. Чиновников переводят на дистанционную работу.
«Ночной бухгалтер»
За 14 октября: Какие проверки будут проводить чаще;
Важные статьи
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Минфин раскрыл, как изменит налоги
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Налоговики мухлюют с проверками: проверяют налоги, не указанные в решении о ревизии
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Прямые и косвенные расходы: вечная проблема бухгалтера
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Как вывеска на фасаде приведет к проблемам компании
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Первый день главбуха на новом месте: как все настроить
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Учет в строительстве: что бухгалтеру надо знать про договоры
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Обыск в офисе компании: алгоритм действий. Как себя вести сотрудникам и директору
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Когда при работе с физлицами возникает НДС и чем вам это поможет
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Ну сколько же можно требовать от ИП бухгалтерскую отчетность по форме № 1 и № 2 с отметкой налоговой?
5
Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого
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На пообсуждать
1. Вредные советы по ведению бизнеса.
2. Как правильно ругать Путина: советы от МВД.
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