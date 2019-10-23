Как работать с самозанятыми и оптимизировать налоги?

Как можно экономить на налогах, работая с самозанятыми (плательщиком налога на профессиональный доход или НПД)?

Всегда требуйте чек. Если даже у вас есть договор и прочие бумаги, вы не сможете учесть в расходах оплату самозанятому, если не будет чека из приложения «Мой налог».

Услуги самозанятого, которые оплачиваются в момент получения, можно проводить в расходах без договора и акта, только на основании чека, в котором прописано наименование услуг и ИНН заказчика (свой ИНН нужно сообщить самозанятому). Чек — главный и обязательный документ.

Если работали с ИП, а тот стал самозанятым, перезаключать договор необязательно, если только не изменились существенные условия. Например, если цена товара и услуг включала НДС.

Если самозанятый на самом деле окажется не самозанятым, то обяжут на суммы оплаты начислить НДФЛ и взносы. Чтобы такого не случилось, проверьте регистрацию контрагента как самозанятого здесь: https://npd.nalog.ru/check-status/

И проверять нужно перед каждой оплатой на случай. Если он снимется с учета или потеряет право быть самозанятым, со всех последующих оплат нужно будет удерживать НДФЛ и начислять взносы. Исключение — если самозанятый находится в статусе ИП.

Если раньше работали с человеком по трудовому договору, а потом он уволился и стал самозанятым, его услугами нельзя пользовать 2 года после увольнения — это будет считаться схемой ухода от страховых взносов. Если работали с человеком по гражданско-правовому договору (ГПХ) , можно спокойно продолжать с ним сотрудничать и как с самозанятым.

Чтобы избежать ответственности, закрепите в договоре с самозанятым два условия. Первое, что он обязан сразу сообщить, если утратит право на применение НПД. Второе, что на каждую оплату обязан выдавать чек.

Оптимизация налогов с ФОТ и использованием дистанционных работников: при использовании удаленных сотрудников, которые работают из дома, помимо экономии на аренде офиса, компания экономит на налогах с ФОТ. Сотрудничать с дистанционными сотрудниками можно заключив с ними трудовой договор или договор ГПХ.

Экономия на налогах: с дистанционными сотрудниками гораздо легче обосновать заключение договора ГПХ, вместо трудового договора. Значит меньше риск претензий контролеров в части переквалификации договора в трудовой.

Экономия происходит за счет того, что не нужно с выплат сотруднику начислять страховые взносы в ФСС и травматизм. В полном объеме страховые взносы уплачиваются за удаленного работника, только если с ним заключен трудовой договор.

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