Клерк.Ру

Детские пособия забирают на премии чиновникам?

Правительство взяло курс на тотальную экономию. На этот раз сэкономить планируют на детях. Вернее — на детских пособиях. Ради кого такие жертвы?

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