Детские пособия забирают на премии чиновникам?

Ну это только через суд, верно? Это плюс затраты на юриста. Налоговая смягчает без суда.Логичнее ...
Но это еще не все реквизиты. В пункте 6.1 вышеназванной статьи 54-ФЗ описывается, ...
Не смотрю телевизор уже давно. Сочувствую тем, кому по работе это нужно. ...
а работодатели - не схемотехники подумают 10 раз брать-не брать, поскольку заранее известны по та...
Пункт 1. Работники чаще всего приходят со своими трудовыми книжками, значит на них тратиться не н...
Коллеги , а вот сейчас мне дайте ценный совет. В какой нормативный документ я должна включить све...
Макаров - это тот, который вносит все эти законы о повышении налогов в Думу?...
Нет, мы ввели комиссию, чтобы незаконные обнальные схемы были нерентабельны. Организации, деятель...
Анна, а какой порядок действий при обращении в налоговую, нужно писать заявление на пересчет или ...
Ну хоть кто-то думает здраво в ФНС
Магазинам это было бы выгодно с точки зрения уменьшения расходов на инкассацию. Но ведь банки сво...
Сегодня по доверенности иду на зарплатную комиссию, надеюсь директора не признают номиналом :)...
Как хорошо, что ушли от Альфы. Правда, потому что там ОСАГО выходил дороже......
В связи с повсеместным падением выручки налоги снижать следует, а они их повышают. Совсем обезуме...
На каком основании они будут доначислять страховые взносы и НДФЛ? А 6% вернуть тогда должны!...
В п.3 ст.88 НК РФ говорится, что основанием для требования о представлении пояснений могут быть т...
А с чего вы решили что аутсерсерам не шлют требования и они не отвечают?. Когда в отчетность нужн...
Не надо корчить из себя креатив. Не смешно. Эта шутка Марка Твена баян для недоумков. Начни на вс...
В арбитражный суд какой страны если не секрет? Подается по месту нахождения ответчика вообще то....
Думаю,процент за снятие налички в магазине должен быть больше. Полученный процент делят магазин и...
Ну а почему не коснется? Как организация должна определять, что самозанятый больше не оказывает у...
Не понятно, в чём собственно сакральный смысл этого нововведения.Банкам выгодно, чтобы людям было...
С карты своей снимать. Как в банкомате
Но термин этот продолжает использоваться ) Это же короче, чем говорить налог на доходы физических...
Подоходного налога давно нет. Неграмотный товарищ.
Не понял. Снимать деньги на кассе супермаркета? Что за ...?)...
Реальных самозанятых это не коснется, а работодателей-схемотехников что-то жалеть не хочется...
у меня лично есть претензии к людям, не уважающим чужое время. ...
Он письма не подписывает. Не та должность. Его отдел всего лишь занимается проверками ККТ :)Но он...
За несданный СЗВ-М удается применить смягчающие обстоятельства. Вот пример, когда сослались на ре...
а это каким образом оформлено? письмом? есть ссылка на номер?...
Если уж кого и равть в такой ситуации, то любой доступный менеджмент, а не "умников". Они-то прич...