Детские пособия забирают на премии чиновникам?

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tnjj Ну хоть кто-то думает здраво в ФНС При взаимозачете ККТ не применяют

blaster42 Магазинам это было бы выгодно с точки зрения уменьшения расходов на инкассацию. Но ведь банки сво... Снятие наличных в магазинах становится массовым

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Yaska А с чего вы решили что аутсерсерам не шлют требования и они не отвечают?. Когда в отчетность нужн... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

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aglaya1245 Думаю,процент за снятие налички в магазине должен быть больше. Полученный процент делят магазин и... Снятие наличных в магазинах становится массовым

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2nom Не понятно, в чём собственно сакральный смысл этого нововведения.Банкам выгодно, чтобы людям было... Снятие наличных в магазинах становится массовым

Над.К Но термин этот продолжает использоваться ) Это же короче, чем говорить налог на доходы физических... ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых

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Над.К Он письма не подписывает. Не та должность. Его отдел всего лишь занимается проверками ККТ :)Но он... При взаимозачете ККТ не применяют

Андрей Жильцов За несданный СЗВ-М удается применить смягчающие обстоятельства. Вот пример, когда сослались на ре... Когда просить не вредно: смягчаем штрафы

Анжелика Ник а это каким образом оформлено? письмом? есть ссылка на номер?... При взаимозачете ККТ не применяют