Чиновники, которых мы кормим. Сколько их на самом деле?

Боюсь предположить, сколько у вас с такой логикой помощников сменилось. Не стоит подменять баналь...
Что за бред? Платежки формируются по мере необходимости, а в банк их лучше отправлять до конца оп...
Да нет конечно, просто очередному президенту России опять с народом не повезло........
так велком к нам! поверьте мне то, что город миллионник не означает, что все там круто и хорошо!...
смотря, что вы понимаете под словом придурок, это слово настолько разнооттеночное...
Ну вот, через 6 лет Челябинск опустеет (
Бояре у нас в России всегда жадные были.
Вы, наверное, хотели сказать "смотришь американские фильмы"?...
Ну, да умничка! ))Это самый первый показатель, что вообще человек не понимает, что делает, а пыта...
Огурец, а ты из какой теплицы? Чё-то на грунтовый не похож. Да, тепличный всем хорош, вот только ...
Вы уверены что дело в стране?
Интересно, а как копия базы что-то докажет?
Позиция бухгалтеров: это не моя работа, в должностной инструкции этого не написано и т.д., на мой...
Статистика - забавная вещь (наукой назвать рука не поднимается). Статистика всего лишь даёт раскл...
У меня вопрос банальный и наивный в своей простоте - они разбивали свое исследование по регионам ...
Что-то похожее я уже видел...что-то это мне напоминает. Прав конечно дофига прописали. О вот об о...
Ну знаете, я конечно не специалист.... но "лярд налом каждый месяц и так четвертое рабочее место"...
Раньше часто этим пользовался (ежеквартально). Белые конторы я всё равно каждые 2-3 года менял, п...
Полностью согласна. Там хоть не на своих пенять, если что......
спасибо, про заменить фразу я как то подзабыла.... а Вы уже проект ПВТР сделали?...
А ведь кто-то за эту идею премию получил...
У нас есть клиент из Лондона. Понятно, их законодательства мы не знаем. Ведём только управленку. ...
Удивительное рядом. Смотришь американские дела и порой просто диву даешься, что там все-таки дейс...
Вам точно никто платить не будет. Даже не напрягайтесь
Подпишусь под каждым предложением. Обесценивание работы Бухгалтера на лицо. Мы боремся с этим, но...
Появится больше махинаций
А конкретно Вас что не устраивает - то, что это - обычай или то, что он языческий?...
Беда с кадрами везде. Не знаю, что с людьми произошло. Я сама по крупицам со всей страны Бухгалте...
С развитой ЧЕМ, просите? Промышленностью? У нас заводы работают по 2 дня в неделю. Работы нормаль...
Хочу высказаться как главред Клерка и продюсер наших онлайн-курсов. Продажи курса говорят сами за...
умное бы что процитировали. Мне вас учить, как своё время организовывать или что с вами не так а?...
Среди директоров и собственников полно идиотов. Я уже писала выше, у них нет будущего. Если мы се...
Интересно, где слова оскорбления? Все адекватные бухгалтеры со мной согласны. Более того, устали ...
А теперь перечитайте то, что вы написали. И подумайте, на сколько это глупо ...
Как же мне не нравится новая 1С! Я прям страдаю по 7-ке... Да, 8.2, а тем более 8.3, сильно автом...