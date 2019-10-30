Клерк.Ру

Чиновники, которых мы кормим. Сколько их на самом деле?

Минфин сегодня назвал общую численность «чиновников» в России. По подсчету министерства их около 2,4 млн человек (т.е. 3,3% от численности занятых в экономике). Причем, настоящих чиновников (т.е. федеральных гражданских и муниципальных служащих) и того вдвое меньше – около 1,25 млн человек. Довольно-таки скромные если не сказать странные данные. Давайте прикинем реальные данные.

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