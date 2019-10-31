Путин простил Африку. Где взять деньги на индексацию пенсий...

Россия простила странам Африки 20 млрд долларов. Эта сумма — годовые ассигнования всех региональных бюджетов на здравоохранение. То есть, если для вас вдруг не найдется квоты на нужное лечение, или окажется, что запись к ближайшему специалисту только через месяц — можете успокаивать себя: может, хоть африканским детям стало лучше? На самом деле — нет.
Африканские долги — это долги за поставку российского вооружение. И списав старые долги, теперь им открыта новая кредитная линия, на новое вооружение. Стоимость которого, наверняка, потом спишут... Схема-то отработана...
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