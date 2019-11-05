Как с заблокированных счетов забирают деньги. И кто такие современные кладоискатели

Времена меняются. Раньше при слове «клад» в воображении возникал необитаемый остров и одноногий пират с попугаем на плече, закапывающий сундук, набитый золотом. Теперь должны возникать другие ассоциации. На Телеграм-канале «АнтиФинРазведка» разбирают, как раскопать современный клад.

Если понимать слово «клад» как забытые, потерянные ценности, которые можно найти и присвоить, — то вы будете удивлены, сколько миллиардов таких ценностей «зарыто» в банках.

«Закопать» деньги можно нынче так. Регистрируется фирма-однодневка, получают на нее безнал. Получают блок службы финмониторинга банка. Пытаются вывести блок, открывая счета в других банках, но при заходе денег ловят блоки и там. Пока занимаются этим — налоговая дергает номинала на допрос, он отказывается от фирмы, вносится запись о недостоверности директора и на все счета поступает блок от ИФНС за несдачу отчетности. С этого момента клад «закопан». Обычно, если сумма не астрономическая (200-500 т.р.) - на такую сумму хозяева просто забивают. Ведь, чтобы достать ее, необходимы специальные познания, навыки и связи, которых нет у тех, кто специализируется на обнале.

Через некоторое время (в среднем, через год) юрлицо будет ликвидировано налоговой. Возникнет интересная ситуация: счет у юрика есть, но самого юрика больше нет. Всем смешно, кроме «хозяина» денег.

Как закапывают современные клады мы рассказали, сейчас расскажем, как их раскапывают.

Безопасники во всех банках видят заблоченные деньги. Слив инфы «кладоискателям» идет оттуда. Если счет в блоке и активности нет полгода-год, или фирма уже ликвидирована — можно смело забирать.

Вариант 1: пользуясь коррупционными связями в банке, переводят деньги на зарплату. Зарплата стоит впереди планеты всей, блоки ИФНС не помеха. Но простым смертным при блоке ИФНС и налоговой перевести не дадут.

Вариант 2: получают исполнительный лист по зарплате в мировом суде. Отдают приставам и они спишут принудительно. Для этого нужны рычаги у мировых судей. Им дана четкая постановка приказы на зп сомнительным фирмам не выносить. Понятно, что в категорию «сомнительное» попадет почти все.

Вариант 3: самый красивый. Поддельный приказ. Сдается приставам, которые в курсе. Они возбуждают исполнительное и сдергивают деньги. Потерпевших не будет, вероятность жалобы полиции стремится к нулю. В случае, если жалоба все же будет — приставы отмажутся, скажут: проверяли приказ, выглядел как настоящий.

Вариант 4: решение комиссии по трудовым спорам. Это такая фифулька с печатью «КТС ООО Ромашка», которая рисуется на коленке и имеет силу исполнительного листа. Без коррупционных связей у приставов предъявить ее невозможно. Приставы предупреждены указаниями сверху: не возбуждать производства на основании решений КТС, но законом не запрещено, и за известную мзду...

Вариант 5: в ситуации, если фирма ликвидирована, делают клон паспорта учредителя на своего человека. По закону учредитель может обратиться в суд для признания права собственности на деньги ликвидированного ООО. Подается иск, право собственности признается. Далее деньги взыскиваются с банка либо самим бывшим учредителем, либо его кредиторами.

Как видите, все варианты коррупционные и довольно «грязные». Поэтому обнальщикам и просто незадачливым бизнесменам, потерявшим безнал, реализовать самим доставание клада крайне сложно.

В самой выигрышной ситуации остается всегда банк. Ему клад раскапывать и не надо. Ведь деньги находятся на корсчете. А пока они там — они де-факто принадлежат банку.