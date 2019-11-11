Бедные богатые появятся в России

Правительство готово приступить к сокращению бедных, а соответственно и различных социальных пособий и льгот. Нет, расстрелов не будет (но это не точно), но Минэкономики уже разработало целую методологию и большую информационную систему по учету бедности.
На то, чтобы «усилить адресность государственной поддержки» потратят 1,3 млрд рублей.
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