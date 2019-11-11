Бедные богатые появятся в России

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tnjj В России, как говорится, 2 беды, и одна по другой ездит Бухгалтерские хроники: и смех и грех

Чалдон Не думаю. что надо будет перепрограммировать именно в ночь 31 декабря. Ставку НДС 20% зашили зара... Минфин высказался про продление ЕНВД

natalisa52 А что нельзя снимать на свои личные нужды. Я вот к примеру не хочу держать на счёте деньги за спа... Налоговики проверяют ИП дома

bazhalex Что получается 31 декабря - ЕНВД, а 1 января - не ЕНВД. ЦТОшники наверное всю жизнь мечтали ударн... Минфин высказался про продление ЕНВД

Елена_N Опять заголовок вводит в заблуждение. Это не предпенсионерам выделят, а чиновникам для освоения. ... Предпенсионерам выделят 10 млрд рублей

natalisa52 Я что то не поняла. Если зарплаты кругом серые, значит в статистике должны быть данные по средней... Какие компании чаще других приглашают на зарплатные комиссии

ssergei Это правило действует не только при коде налогового периода 50, но и при 95 и 96?... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

id54659143 Спасибо повеселили. Все было бы хорошо, еслиб не было так грустно. Ведь...... Пока в товарищах со... Бухгалтерские хроники: и смех и грех

manik Да, был у нас период мы специально ошибки нарисовали и налоговой их показали. Чтобы дальше не лез... Бухгалтерские хроники: и смех и грех

РюмкаБезысходности Думаете нам тут в Москве легко? Мы со всех сторон окружены какой-то Россией! (смех сквозь слезы, ... Иллюзия равенства: метрополия и колонии

РюмкаБезысходности Вот и ответ на вопрос, почему при повышении зарплат, реальный уровень жизни упал. Эрнсты опрашива... Большинство компаний повысило зарплаты

Natali Kr безусловно, и все мы понимаем, что повышение уровня минимальной оплаты труда никак не повлияло на... Большинство компаний повысило зарплаты