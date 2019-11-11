Клерк.Ру

Бедные богатые появятся в России

Правительство готово приступить к сокращению бедных, а соответственно и различных социальных пособий и льгот. Нет, расстрелов не будет (но это не точно), но Минэкономики уже разработало целую методологию и большую информационную систему по учету бедности.

На то, чтобы «усилить адресность государственной поддержки» потратят 1,3 млрд рублей.

Другие материалы Саши Баязитовой смотрите тут.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера