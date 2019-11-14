Чем отличается трудовой договор от трудового соглашения

Нередко работодатели пользуются своим правом заключать не трудовые договоры с нанимаемыми сотрудниками, а использовать гражданско-правовые договоры, которые, с юридической точки зрения, носят наименование трудового соглашения. Какие отличия имеет трудовое соглашение от трудового договора, и чем регулируется его составление?

Правовая база

В отличие от трудового договора, составление трудового соглашения регулируется нормами Гражданского Кодекса. Это обусловлено спецификой трудового соглашения, которое заключается для выполнения какого-либо определенного вида работ.

В связи с имеющимися особенностями такого трудового соглашения его регулирование осуществляется, в первую очередь, с помощью статьи 420 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Кроме того, дополнительно могут быть использованы нормы указанного правового акта, посвященные регулированию отношений, связанных с организацией выполнения работ путем заключения договора подряда или иных договоров, посвященных различным механизмам выполнения работ.

В основу составления трудового договора, в свою очередь, ложится Раздел 3 Трудового кодекса Российской Федерации, в частности, статья 57 данного правового акта.

Что представляет собой трудовое соглашение?

Трудовое соглашение, как следует из сложившейся правоприменительной практики, представляет собой специальный правовой акт, который заключается не между работодателем и работником, а между заказчиком и исполнителем.

При этом из-за практически полного отсутствия возможностей регулирования, с нормативно-правовой точки зрения, трудовые соглашения представляют собой достаточно сложную конструкцию в сфере регулирования существующих трудовых правоотношений.

Отключить рекламу При этом конечной целью такого документа и выполняемых по нему работ является конечный результат, за который работник получит или не получит вознаграждение в зависимости от того, каким будет итоговый результат.

Основные отличия трудового договора от трудового соглашения

Между трудовым договором и трудовым соглашением есть целый ряд отличий, которые вызваны некоторыми особенностями данных документов. К числу таких отличий относятся:

стороны заключаемого договора . В соответствии с действующими нормами законодательства, при заключении трудового договора его участниками являются работодатель и работник. В трудовом соглашении сторонами являются заказчик и исполнитель;

. В соответствии с действующими нормами законодательства, при заключении трудового договора его участниками являются работодатель и работник. В трудовом соглашении сторонами являются заказчик и исполнитель; основным регулированием и ключевым значением по трудовому договору является сфера выполнения работ, регулирование основных прав и обязанностей участников такого правового акта , а также выполнение сотрудником основных прав и обязанностей, в том числе соблюдение правил трудовой дисциплины. В трудовом соглашении имеет значение, в первую очередь, итоговый результат, за достижение которого и происходит назначение и последующая выплата вознаграждения;

, а также выполнение сотрудником основных прав и обязанностей, в том числе соблюдение правил трудовой дисциплины. В трудовом соглашении имеет значение, в первую очередь, итоговый результат, за достижение которого и происходит назначение и последующая выплата вознаграждения; механизм оплаты труда также по-разному регулируется в трудовом договоре и трудовом соглашении . По трудовому договору обязательным является осуществление регулярных выплат заработной платы, так как такое условие обязательно предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. При этом по требованиям существующих нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения, обязательным условием является осуществление выплат заработной платы несколько раз в месяц. По трудовому соглашению оплата производится только при завершении определенного этапа работ или всего комплекса предусмотренных действий;

. По трудовому договору обязательным является осуществление регулярных выплат заработной платы, так как такое условие обязательно предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. При этом по требованиям существующих нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения, обязательным условием является осуществление выплат заработной платы несколько раз в месяц. По трудовому соглашению оплата производится только при завершении определенного этапа работ или всего комплекса предусмотренных действий; в трудовом договоре обязательно должна происходить фиксация вопросов, посвященных времени труда и отдыха конкретного сотрудника . Если речь идет о гражданско-правовом договоре, именуемом трудовым соглашением, то в таком правовом акте данный вопрос не фиксируется и никоим образом не отражается, так как соблюдение режима работы в нем не является важным — ключевую роль играют итоги осуществления работы и сроки ее выполнения;

. Если речь идет о гражданско-правовом договоре, именуемом трудовым соглашением, то в таком правовом акте данный вопрос не фиксируется и никоим образом не отражается, так как соблюдение режима работы в нем не является важным — ключевую роль играют итоги осуществления работы и сроки ее выполнения; срок действия в трудовом договоре может быть не определен , так как работодатель и работник могут прийти к общему мнению о том, что их трудовые правоотношения должны быть бессрочными. В трудовом соглашении срок действия всегда прописывается либо в виде календарного обозначения путем указания конкретной даты, либо с помощью обозначения конца того или иного этапа;

, так как работодатель и работник могут прийти к общему мнению о том, что их трудовые правоотношения должны быть бессрочными. В трудовом соглашении срок действия всегда прописывается либо в виде календарного обозначения путем указания конкретной даты, либо с помощью обозначения конца того или иного этапа; по трудовому договору работник получает достаточно большое количество гарантий , например, оплату пособия по больничному листу, предоставление ежегодных отпусков. По трудовому соглашению такие гарантии не предусмотрены никоим образом, и их предоставление остается целиком и полностью на усмотрение работодателя;

, например, оплату пособия по больничному листу, предоставление ежегодных отпусков. По трудовому соглашению такие гарантии не предусмотрены никоим образом, и их предоставление остается целиком и полностью на усмотрение работодателя; на основании подписанного трудового договора работодатель может принять к себе в штат только ограниченное количество сотрудников , так как их численность ограничена штатным расписанием организации-работодателя. По трудовому соглашению нанятым может быть любое количество сотрудников, так как в штат они не включаются;

, так как их численность ограничена штатным расписанием организации-работодателя. По трудовому соглашению нанятым может быть любое количество сотрудников, так как в штат они не включаются; относительно существующих мер ответственности между трудовым договором и трудовым соглашением также существует разница . По трудовому договору сотрудник может быть подвергнут только дисциплинарному взысканию, например, в виде штрафа. Если ущерб причинен работником, который работает по трудовому соглашению, то ему придется выплатить и сумму штрафа, и возместить ущерб, причиненный его действиями. При этом процентное отношение такого возмещения определяется самим работодателем по своему усмотрению;

. По трудовому договору сотрудник может быть подвергнут только дисциплинарному взысканию, например, в виде штрафа. Если ущерб причинен работником, который работает по трудовому соглашению, то ему придется выплатить и сумму штрафа, и возместить ущерб, причиненный его действиями. При этом процентное отношение такого возмещения определяется самим работодателем по своему усмотрению; при заключении трудового договора обязательным является предоставление документов, подтверждающих образование работника и наличие у него соответствующих норм квалификации . При заключении трудового соглашения не потребуется подтверждать общий уровень образования — достаточно будет только предоставить информацию о том, есть ли у потенциального работника квалификация, которой будет достаточно для выполнения конкретного вида работ;

. При заключении трудового соглашения не потребуется подтверждать общий уровень образования — достаточно будет только предоставить информацию о том, есть ли у потенциального работника квалификация, которой будет достаточно для выполнения конкретного вида работ; по трудовому договору и трудоустройство, и прекращение трудовых правоотношений происходит достаточно длительный период времени. Если речь идет о трудовом соглашении, то и подписание, и его расторжение происходит в сокращенные периоды времени.

Особенности трудового соглашения

Для трудового соглашения на основании перечисленных выше отличий от трудового договора характерен ряд своих особенностей:

заключение документа происходит на ограниченный период времени , который завершается совместно с выполнением работ, предусмотренных таким соглашением;

, который завершается совместно с выполнением работ, предусмотренных таким соглашением; порядок заключения и расторжения трудового договора никоим образом не регламентирован с точки зрения действующего законодательства (если говорить об алгоритме заключения и расторжения данного документа);

(если говорить об алгоритме заключения и расторжения данного документа); оплата производится только по итогам завершения предусмотренных содержанием документа работ , при этом размер оплаты прямо зависит от того объема из предусмотренного, который был по факту выполнен нанятым работником;

, при этом размер оплаты прямо зависит от того объема из предусмотренного, который был по факту выполнен нанятым работником; требование со стороны работодателя всех документов, подтверждающих образование, является незаконным, так как должны быть предоставлены только те документы, которые подтвердят наличие квалификации для конкретного вида выполняемых работ.

Порядок заключения

Выглядит алгоритм следующим образом:

определение заказчиком того объема работ, который следует выполнить . Определение может происходить различными способами, однако, главным условием является обязательное наличие того фактического объема, который следует выполнить;

. Определение может происходить различными способами, однако, главным условием является обязательное наличие того фактического объема, который следует выполнить; составление текста трудового соглашения с нанимаемым работником для того, чтобы определить основной круг обязанностей и конечный достигаемый результат выполнения тех или иных работ;

для того, чтобы определить основной круг обязанностей и конечный достигаемый результат выполнения тех или иных работ; подписание трудового соглашения и определение уровня материального вознаграждения за достигнутый результат, а также формирование тех мер ответственности, к которым может быть привлечен работник в случае, если им будут нарушены условия подписанного соглашения либо по каким-то причинам он причинил своему работодателю ущерб.

После того как все перечисленные этапы выполнены, трудовое соглашение считается подписанным.

Положительные и отрицательные стороны

Подписываемое работником и его работодателем трудовое соглашение имеет свои положительные и отрицательные стороны, анализ которых нередко склоняет его участников к подписанию именно такого вида регламентирующего трудовые правоотношения акта.

При этом его осуществление должно происходить сразу, как только выполнены и приняты все работы по всему тому объему, который был предусмотрен по тексту соглашения.

. Такая гибкость подразумевает возможность внесения большого количества изменений в текст подписанного соглашения, которое осуществляется с помощью подписания дополнительных соглашений, основывающихся на положениях гражданского законодательства.

Еще одним плюсом является отсутствие необходимости подтверждать свое образование на всех уровнях с помощью предоставления всех документов об образовании, переобучении и повышении квалификации.

К минусам трудового соглашения относится, в первую очередь, слабая регламентация с точки зрения используемых нормативных актов, так как в основу его ложится только статья 420 Гражданского Кодекса. Регулирование с помощью норм Трудового Кодекса не происходит вообще.

Еще одним минусом является отсутствие каких-либо гарантий для работника, если он подписывает трудовое соглашение, в том числе выплат к отпускам и компенсаций по листкам нетрудоспособности. В рамках трудового соглашения такие выплаты не предусмотрены вообще.

Еще одним ключевым минусом является то, что из-за отсутствия четкой основы для регламентации трудового соглашения управление всеми обязательствами, которые накладываются по нему, для всех его участников становится весьма ограниченным, что существенно усложняет контроль за выполнением таких обязательств.

Заключение

В заключении можно сделать вывод, что оба созвучных документа несут в себе совершенно разный смысл.

Один регулирует отношения между участниками на протяжении всего срока своего действия, а другой предусматривает исключительно получение результата. Причём, в случае договора работника и нанимателя не имеет значения, насколько хорошо или плохо выполнен объем работ — свою оговорённую в условиях заработную плату работник получит, в любом случае, тогда как по соглашению, за некачественный труд исполнитель может в достаточной мере пострадать. Соглашение курирует Гражданский Кодекс, а договор подчиняется правилам и нормам трудового законодательства. При устройстве на работу по ТД работник проходит длительную ознакомительную процедуру с внутренними локальными актами предприятия, тогда как, оформляя ТС, исполнитель изучает только текст сделки. Срок, на который оформляется ТД, может быть неограниченным, а ТС закончит своё действие после полного выполнения работы. Прекратить отношения по ТД наниматель или работник может только по причинам, указанным в ТК РФ. ТС не предусматривает никаких социальных выплат, то есть если исполнитель заболел, то больничный лист ему никто оплачивать не будет, тогда как ТД данный факт предусматривает в обязательном порядке. При оформленном ТД все свои служебные обязательства работник должен выполнить исключительно лично, а при ТС можно нанять иных лиц, которые выполнят работу.