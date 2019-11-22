Клерк.Ру

Путин: теперь воруют с убытков

Обзор самых мощных атак на наши финансы за неделю:

  • 140 уголовных дел и ноль результата: почему Путин занялся именно Роскосмосом?
  • Все! Больше Медведев воровать не даст. А меньше?
  • Правительство приступило к борьбе с гриппом. Внутри себя.
  • Каждая пятая заправка недоливает топливо. И будет недоливать.
  • Кому уходят деньги на борьбу с бедностью?
  • Суперпенсионерка начала адский бизнес.

Другие материалы Саши Баязитовой смотрите тут.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера