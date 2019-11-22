Путин: теперь воруют с убытков

КС поступил не законно и не справедливо.
да уж ротация кадров у нас замечательная....
Чтобы донести на противного соседа (есть у меня такая прелестная женщина) - расскажите - как мне ...
Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг: супер и сервисы не про нашу страну, о...
Что за бред!!! Бизнес из-за их работы загибается, скоро не с кого будет деньги драть, а они рапор...
ну сообщу я про соседа и что дальше? он резко начнет платить налоги? тут вопрос то в другом, их н...
Навальный не читал Конституцию РФ? Какой из него юрист то? ст. 91Да и комментаторам выше с ней оз...
хочется спросить: где деньги , ЗИН?
это и раньше можно было. Просто правила расчета уточнили...
И опять же вопрос был в том, что если руководство с выпученными глазами на постоянной основе что-...
Выиграл суд с Усмановым, выиграет и с Путиным!
Уважаю смелых людей. Кто-то же должен напоминать, что мы не рабы....
Да вчера послушала, и прям хочется в ладоши бить.... А то что бизнес обложили штрафами , а эта та...
Нет идеальных организаций, где никто не косячит.Но у меня было 10 мест работы и нигде не было так...
Пора уже российского президента в тюрьму отправить, честно заслужил!...
Приостановка не предусмотрена-можете вообще деятельность не вести, а Платить придется...Единствен...
Пусть этот инициативный гражданин сам попробует не тортиках или тупых учениках 200 тысяч в месяц ...
За него и проголосовал, по приколу. Тупая голосилка. Нет у меня таких сведений о делах соседей. А...
Теперь ИПэшникам, работающим "удаленно" вполне можно скинуться и построить зону для своих. Только...
Все правильно, нахрена читать договоры. Такие условия почти у всех банков у кого-то меньше процен...
Ну что вы хотите прочитать,все нормально!Сегодня Мишустин у Путина раппортовал,показывали по Перв...
Ну конечно, хороший знакомый с хорошим рекламным бизнесом. Автор бесстрашный совсем. ...
Вопрос как бы в том, будет ли начисляться стаж за это время...
Так где там запрет, если работники согласны? Вы же не знаете, как в локальных актах все это оформ...
Простите, вы описываете прям идеальную организацию. Где менеджеры все вовремя делают и не косячат...
По поводу страховых и пенсионных взносов ИП. Я ИП на ЕНВД, часто (в районе 2х-3х месяцев в году) ...
Можно рискнуть и тратить на что попало и выводить наличными. Но вероятны риски переквалификации т...
Я люблю свою профессию, спасибо. И, как это ни странно, в бухгалтерии тоже можно людям за работу ...
А можно конкретный пример подобной ситуации? Я вот что-то не могу ничего придумать, кроме каких-т...
Но есть и хорошие новости! В России создан генератор жалоб в ЕСПЧЭто вам не симулякры гибридные, ...
Трудовой кодекс, например. Случаи и порядок привлечения работников к работе в выходной день четко...
д86 - к83Подробно об ОС у НКО тут https://www.klerk.ru/buh/articles/469653/
У нас Частная школа, но счета бух.учета у нас обычные коммерческие, можно для особо тупых рассказ...