Обнал деградировал: что происходит с рынком регистрации фирм

Интересные тенденции происходят на рынке регистрации фирм. Если раньше спросом пользовались фирмы со счетами в топовых банках, с корпоративками для обнала, то сейчас такие фирмы очень подешевели и уже не пользуются спросом.

Обнал деградировал, покупка фирмы в надежде что-то снять с корпоративки в плюс — весьма призрачная надежда, рассказывают на телеграм-канале АнтиФинРазведка.

Однако диким спросом пользуются фирмы без счетов и без доступных директоров.

Ажиотаж создают т.н. «закрывальщики» НДС. Они скупают все, что регистрируется, для создания цепей и распыления закрываемого НДС. И фирмы им требуются сотнями.

Можно смело сказать, что для юристов-регистраторов настали добрые времена. Видя ажиотаж, регистраторы не гнушаются грязноватыми приемами, чтобы увеличить прибыль.

Однако прибыль жмут не все регистраторы. Те динозавры, которые открывают «центры по подбору кадров» в офф-лайнс и потом с номиналом бредут к нотариусу заверять заявление, вымирают и уходят в историю. Деньги стригут лишь регистраторы версии 2.0, это IT-регистраторы.

В век высоких технологий вся регистрация проходит электронно. Учредитель получает ключ в Удостоверящем Центре (коих множество) и сдает пакет документов через сайт ИФНС. На самом деле, ключи штампуют регистраторы. Для этого они либо оформляют партнерку с УЦ, либо выходят на менеджеров по продажам и подмасливают последних, чтобы выдача ЭЦП шла гладко. Процедура выдачи ключей абсолютно дырявая: по электронке надо скинуть сканы документов, личная явка человека никому не нужна. На электронку же придет и ключ.

Диапазон людей, на кого делают ключи, зависит от наглости и смелости регистратора. Кто-то реально берет от номинала все документы на выпуск ключа (обычно это селфи с паспортом в руке и заявление, плюс копии паспорта и СНИЛС) и обьясняет, что предстоит регистрация фирмы. Кто-то за 500 руб просто фотографирует Иван Иванычей, на вопрос «зачем?» отвечая «за бутылку водки».

Кто-то мониторит, что продают конкуренты, берет прайсы с ИНН (мало какие юристы сейчас, кстати, согласятся дать прайс с ИНН), таким образом, вычисляя номиналов, которые уже продали душу дьяволу, и доделывает на них еще 1-2 компании, но уже «для себя». Самое смешное, что выпустив ключ на «чужого» номинала и зайдя в кабинет ИФНС, юристы увидят все зарегистрированные ранее фирмы с пакетами документов (это все хранится в виде сканов в личном кабинете), и этот приятный бонус... также можно продавать.

А какие-то юристы привлекают на помощь придворного географа, чтобы найти труднодоступные уголки нашей Родины (Магадан, арктические острова, бескрайние просторы Севера) и зарегать на какого-нибудь оленевода из Ханты-Мансийска пару ООО с юрадресом в виде координат GPRS. Неплохо подходят списки пациентов психиатрических клиник и паспорта обитателей казенных домов. Как говориться, человек сидит, а бизнес идет.

И как только на человеке возникает первая фирма и он теряет бизнес-девственность, другие юристы пытаются вызнать ИНН такой фирмы, пробить паспорт и снилс номинала и наклепать на данного господина что-то свое.

Современная регистрация напоминает много Фабрик Фуфла, когда одни бесконечно пробивают, регистрируют, другие пробивают у них и тоже регистрируют, третьи пробивают у тех, кто пробивает, и все по 100 раз продается зашивальщикам НДС-а. У которых далее начинается «война отчетностей», когда несколько незадачливых «хозяев» фирмы по очереди сдают «свои» декларации предварительно обнуляя друг друга...

Однако такие фирмы стоят на рынке 25-30 т.р. и выше. А себестоимость регистрации на оленеводов, маргиналов и жителей высокогорных районов не более 7 т.р. Поэтому при таком ажиотажном спросе ждать снижения грязной регистрации ждать не приходится.