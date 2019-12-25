Снятие наличных на зарплату и другие нужды компании: как защитить себя от налоговиков

Сначала реальный кейс, который вызвал шум в области Ч. В прошлом году в августе, банк, руководствуясь 115-ФЗ, был вынужден заблокировать расчетный счет по причине снятия крупных сумм наличных денежных средств одним федеральным производителем продуктов питания, после чего этой компании был начислен штраф в размере 150 тысяч рублей. Вскоре после блокировки к ним наведалась налоговая инспекция по причине всё того же обналичивания денег. Операции просматривались в течение 5 месяцев. Проблемы была с наемными посуточно работникам, которых компания даже не знала толком, как трудоустроить.

Понятно, что в основу легли договора ГПХ. При заключении договора с банком в рамках зарплатного проекта эта сумма и целевое назначение было прописано сразу. Банку было выгодно сотрудничать с таким клиентом, оборот большой, комиссии хорошие, компания стабильная, монополист в своей нише.

Почему бы не пойти на уступку и разрешить официально снятие определенной суммы, которая достигала в месяц до 1 млн. руб., когда расход на «святое» — заработную плату рабочим. Видимо, кроме этого расхода было ещё что-то не в порядке с выплатами налогов по заработной плате и их исчислением. Главный бухгалтер делился, что очень сложно иногда даже отследить, сколько сотрудников на договорной основе вышло на объект в ночную смену, подавали данные согласно закрытию, промежуточных и не было никогда.

Возможно, кто-то из рабочих пожаловался в инспекцию. А может, конкуренты подали какую-либо ложную информацию. Но это уже были их догадки после визита к ним налоговой.

После оплаты штрафных санкций руководителю пришлось расторгнуть договор с банком и искать для обслуживания другой, кроме этого пересмотреть ряд изменений в учете совместно с бухгалтерией, чтобы избежать в дальнейшем таких потерь.

Это лишь единичный случай, когда вы не обнальщик, а банк и налоговая думают про по-другому.

Как это происходит и почему?

Налоговая с помощью банков видит все движения денежных средств по счётам. В отчётах она видит, сколько сотрудников по факту трудится, сколько налогов оплачено с фонда оплаты труда.

В отчётах она же видит, какие контрагенты перечисляют деньги и куда потом они уходят.

В программе налоговой, как и в программе банка, легко обнаружить % снятия от общего количества операций на счете.

Запросить документы на эти операции требованием не составит труда для налоговой, оно выйдет автоматически или его пришлет специалист, а вам необходимо будет предоставить документы за 5 дней.

Рассчитана такая проверка на скорость, поэтому при отсутствии документов или проблем в учете таких операций проверки и блокировки не избежать.

Что делать во избежание таких проблем?

Соблюдать кассовую дисциплину. Вести грамотный учет всех операций с наличными в особенности.

Оформлять должным образом и в сроки, установленные законодательством, все документы по перемещению наличных денежных средств, будь то подотчет или командировка руководителя, покупка какой-то мелочи в офис, или взнос наличными на деятельность организации или заработная плата из кассы.

Хранить и предоставить по требованию налоговой или банка любой документ, который обосновывает трату наличных.

Учитывать цели такого расхода в рамках деятельности, а не на личные нужды.

Корпоративные карты лучше лимитировать по сотрудникам на расход с помощью рекомендаций банка, обычно это не выше 20000-50000 по карте, зависит от количества сотрудников.

Отслеживать самостоятельно и постоянно, какой объем наличных в общем расходе, и следить, чтобы он не превышал в целом по организации 100 000-200 000 в месяц, тогда можно быть спокойным.

Помните, что если вы снимаете сразу после поступления денег на расчетный счёт и постоянно, то проверка банка и налоговой обеспечена.

Отбирать контрагента, полностью проверяя его деятельность всеми доступными способами, прежде чем совершить расход в его адрес.

Кого проверяют чаще всего?

Обычно такая ситуация возникает у ИП, которые только зарегистрировались и в начале деятельности стараются экономить, покупая товары для перепродажи за наличку. Даже в этом случае можно хотя бы сохранить все чеки по покупкам, тогда возможно, что при запросе налоговой удастся доказать правомерность расходов, если они реальные и в поле деятельности.

Однако и организации с большим оборотом тоже проверят, если суммы наличных денежных средств по снятию превышают допустимые пределы и вызывают подозрения у банка, а впоследствии и налогового органа. Иногда потом даже трудно разобрать, кто явился инициатором такой проверки.