Клерк.Ру

Новый побор с россиян – «страховка от старости»

Обзор самых мощных атак на наши финансы за неделю:

  • В правительстве обсуждают увеличение страховых взносов на 1%, который пойдет на финансирование Фонда долгосрочного ухода за пожилыми людьми.
  • Почему чиновники не проиграют, если их добровольно-принудительно подключат к ГПП?
  • Чиновники увеличивают скорость воровства до 475 млн рублей в день 
  • «Блатные номера» за деньги — брать или нет?
  • Как банк «Восточный» продает дебетовые карты за 41 тысячу рублей за шт.

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