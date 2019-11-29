Новый побор с россиян – «страховка от старости»

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Алена 71 "Сальдо по 68 и 69 счетам не идут со сверкой ФНС и 4-ФСС, потому что налоги учтены как пени, а пе... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

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Над.К Не может быть отрицательного остатка по расчетному счету. Он может быть ноль.Деньги списываются в... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Ali У меня банк по распоряжению ФНС снял денег больше чем было на счете. И теперь у меня отрицательны... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц