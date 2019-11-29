Новый побор с россиян – «страховка от старости»

А подобные высказывания позорят лично вас.Вы напрямую с 1С работали? хорошо представляете их уро...
Простите, при чем тут план проверок? Он совсем не критерий, что вас проверяли.В моей практике ни...
У меня все это было в учете: и необновляемая больше 5 лет 1с, и закрытие периодов ручными проводк...
А так то конечно печально, что у них такие планы. Директора свои подписи, как физиков не дадут, н...
Что то у меня система не просит три подписи (и направляет их в ЕИИС «Соцстрах» с квалифицированн...
Да нам то честно говоря все равно, мы работаем на качество и недовольных клиентов нет. Будто нет ...
Да Вы не переживайте, мы еще поговорим в ближайшее время на тему подобной рекламы )))))...
"Сальдо по 68 и 69 счетам не идут со сверкой ФНС и 4-ФСС, потому что налоги учтены как пени, а пе...
Согласна, это прямо любимая тема у дельцов: открывать ООО с НДС и ИП на УСН, и не делить склад! К...
вы не уходите далеко я про вас статью пишу скоро выложу
Очень клёвый. Оценила прыжок через препятствие и фантастическую гибкость. ) Бальзамом на душу - "...
Спасибо за такой вменяемый комент, и по тону и по содержанию. Может это инртересно и весело наблю...
Скучная история.... почему нам не рассказали о мнении другой стороны? Почему не 60 % удерживала? ...
Я, конечно, припозднилась.... а авторы нам зачем такую прекрасную "статью" написали? В рекламных ...
Главное - помните! Дебет- слева, кредит - справа.
Не лечится она сверками, даже если заставить фонд провести камеральную. В итоге какие- нибудь коп...
Это Вы сами придумали? )) Оригинально! Зачем? Во первых это не дефис, а тире. И для тире есть пра...
Да нет тут никаких троллей, есть люди с разным мнением и жизненным опытом, которые и становятся п...
"...так как не ГОВОРИТЬСЯ о конкретном бухе. А бухов-бездельников полно! Сталкиваю...
Из представленной инфомации вырисовывается такая картинка. Нарушения ООО реальные, а не вымышленн...
Класс! Очень здорово! Можно использовать в обучении .. особенно снять рубку и положить - часто в ...
Но вы то в теме? Может тогда % компенсации назовёте? И условия этой компенсации озвучите?с той же...
Следом за ними начнут дворцы, коттеджи и вся Рублевка пропадать, видимо?...
никого не смущает, что НИ решает или нужен новый поставщик/покупатель предприятию?...
нет это из серии, что контролеров будет еще больше....
Это же позитив! Не за горами двухсотмиллионный рубеж. А следом и триста миллионов пользователей т...
Лапша полная, у нас всего 140 млн в стране проживает, 45 млн пенсионеров, половина из которых ком...
Хороший программист дописывает - переписывает 1С без "последствий" закрытия счетов. Делает все гр...
Не может быть отрицательного остатка по расчетному счету. Он может быть ноль.Деньги списываются в...
РКО - прочие расходы. Счет дебета - 10. Можете не благодарить...
У меня банк по распоряжению ФНС снял денег больше чем было на счете. И теперь у меня отрицательны...
А если организация или ИП с 01.01.20 будет торговать маркированными товарами и потеряет право при...