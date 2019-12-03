Переходим на УСН. В чем ошибаются бухгалтеры

Немного теории. Как перейти на упрощенку

Чтобы иметь представление о том, как перейти на УСН, нужно помнить о следующем: условия перехода на УСН предполагают подачу соответствующего уведомления в налоговую инспекцию по месту своего нахождения (проживания). Сделать это нужно не позднее 31 декабря или в течение 30 дней с момента госрегистрации. В этом уведомлении следует привести такую информацию:

планируемый объект налогообложения (весь доход или доход, который остается за вычетом разрешенных Налоговым Кодексом РФ затрат);

остаточную стоимость основных фондов, рассчитанную на 1 октября текущего года;

общую сумму дохода за 9 месяцев текущего дохода.

Переход с ОСНО на УСН в 2019-2020 годах, как и раньше, осуществляется на основании уведомления по форме 26.2-1. Переход с ОСН на УСН предполагает выбор одной из двух баз для налогообложения единым налогом. Это может быть как весь получаемый доход, так и доход за вычетом понесенных затрат. Соответственно, в этих двух случаях будут и разные ставки для единого налога. Если за основу берется весь доход, платить по нему придется единый налог по ставке 6% (субъекты РФ могут снижать ставку до 1%). Когда базой для единого налога является чистый доход, он платится в размере от 5 до 15% (ставка также зависит от конкретного региона РФ).

Нарушения бухгалтерского и налогового учета в переходный период

Как показывает практика, бухгалтеры допускают ошибки непосредственно при переходе на УСН, то есть в период, предшествующий переходу компании на УСН и ошибки после перехода на специальный режим.

Приведем примеры нарушений бухгалтерского и налогового учета в переходный период.

Ошибки при переходе на УСН

С изменением системы налогообложения необходимо восстанавливать НДС, ранее правомерно предъявленный к вычету по ОС, остаткам МПЗ на основании следующих норм налогового законодательства:

Восстановление НДС по МПЗ

Организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации (п.2 ст.346.11 НК РФ).

Пунктом 1 ст.171 НК РФ определено, что налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму НДС, исчисленную в соответствии со ст.166 НК РФ, на установленные ст.171 НК РФ налоговые вычеты.

При приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, суммы НДС, предъявленные покупателю, учитываются им в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов (пп.3 п.2 ст.170 НК РФ).

В случае принятия налогоплательщиком указанных сумм НДС к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном гл.21 НК РФ, соответствующие суммы НДС подлежат восстановлению и уплате в бюджет.

На основании вышеприведенных норм гл.21 НК РФ Минфин России и ФНС России делают вывод о необходимости восстановления и уплаты в бюджет сумм НДС, ранее принятых к вычету по товарам (работам, услугам), используемым в производственной деятельности после перехода организации на УСН.

Восстановление НДС по ОС

По таким же основаниям, организация при переходе на специальный режим УСН должна восстановить НДС по основным средствам, который ранее был заявлен к вычету (п. 8 ст. 145, пп. 1, 2, 6, 7 п. 3 ст. 170, п. 3 ст. 171.1 НК РФ).

В общем случае, сумма «входного» НДС по ОС, которая ранее была предъявлена к вычету из бюджета, восстанавливается пропорционально остаточной стоимости ОС (п. 3 ст. 170 НК РФ) по следующей формуле:

Сумма НДС к восстановлению = НДС, ранее принятый к вычету по ОС Х Остаточная стоимость ОС/ Первоначальная стоимость ОС

При этом исчисление суммы налога, подлежащей восстановлению по амортизируемому имуществу, производится с учетом остаточной стоимости такого имущества, сформированной по данным бухгалтерского учета.

По какой ставке следует восстанавливать НДС

Следует также помнить, что НДС восстанавливается по той ставке, которая действовала на момент приобретения того или иного имущества.

Период восстановления НДС, ранее правомерно предъявленного к вычету, по ОС и остаткам МПЗ

Восстановление сумм НДС, уплаченных поставщикам материалов, товаров и основных средств и ранее правомерно принятых к вычету, производится в последнем налоговом периоде перед переходом на УСН.

В рассматриваемой ситуации в декабре текущего периода организация должна сделать запись по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Порядок бухгалтерского учета НДС, ранее правомерно предъявленного к вычету, по ОС и остаткам МПЗ

На основании п.6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, п.8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, суммы восстановленного к уплате НДС включаются соответственно в фактическую себестоимость материалов и в первоначальную стоимость основных средств записями по кредиту счета 19 в корреспонденции со счетами 10 «Материалы», 01 «Основные средства».

При этом, восстановленная сумма НДС в стоимость товаров не включается, а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ. Таким образом, с изменением системы налогообложения необходимо восстанавливать НДС, ранее предъявленный к вычету по ОС, остаткам МПЗ.

Следует также помнить, что НДС восстанавливается по той ставке, которая действовала на момент приобретения того или иного имущества.

При переходе на УСН в расходах учитывается оплаченная стоимость остатков сырья, материалов, НЗП и готовой продукции (Письмо Минфина от 30.10.2009 N 03-11-06/2/233).

А вот стоимость товаров на УСН списывают только при продаже (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Остаточная стоимость ОС списывается в особом порядке (пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Пример. Организация решила перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего года. По состоянию на 31 декабря текущего года на балансе организации числятся материалы стоимостью 40 000 руб. и товары стоимостью 60 000 руб., а также основные средства, приобретенные в текущем году. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 500 000 руб. (без НДС). Остаточная стоимость основного средства на конец текущего года составила 250 000 руб. При приобретении основного средства к вычету был заявлен НДС по ставке 20% в размере 100 000 руб. Тогда сумма НДС, подлежащая восстановлению в IV квартале текущего года, будет равна 50 000 руб. (100 000 руб. x 250 000 руб. / 500 000 руб.).

В бухгалтерском учете организации восстановление НДС, принятого к вычету при приобретении материалов и основных средств, в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ В декабре текущего года Восстановлена к уплате в бюджет сумма НДС с остаточной стоимости основных средств 19 «НДС при приобретении основных средств» 68/НДС 50 000 Бухгалтерская справка-расчет Восстановлена к уплате в бюджет сумма НДС со стоимости материалов (40 000×20%) 19 «НДС по приобретенным МПЗ» 68/НДС 8 000 Бухгалтерская справка-расчет Восстановлена к уплате в бюджет сумма НДС со стоимости товаров (60 000×20%) 91-2 68/НДС 12 000 Бухгалтерская справка-расчет На восстановленную сумму НДС увеличена первоначальная стоимость основных средств 01 19 «НДС при приобретении основных средств» 50 000 Инвентарная карточка учета объекта основных средств На восстановленную сумму НДС увеличена фактическая себестоимость материалов 10 19 «НДС по приобретенным МПЗ» 20 000 Карточка учета МПЗ

При переходе на УСН не были списаны остатки по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства»

Суммы отложенного налога на прибыль не могут уменьшить или увеличить сумму налога на прибыль следующих отчетных периодов, если организация переходит на УСН.

Это объясняется тем, что при применении УСН, в частности, организация освобождается от обязанности платить налог на прибыль (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

Отметим, что порядок списания ОНА и ОНО установлен только при выбытии объекта актива или вида обязательства, по которым они были начислены (п. п. 17, 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Несмотря на то, что при переходе на УСН активы и обязательства не выбывают, считаем, что в этом случае числящиеся в учете ОНА и ОНО могут быть списаны в аналогичном порядке, то есть с использованием счета 99 «Прибыли и убытки» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

По нашему мнению, списание ОНА и ОНО следует отражать в бухгалтерском учете на 31 декабря года, предшествующего переходу на УСН.

Пример. С 1 января следующего года организация переходит на УСН. В бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря текущего года числятся: — отложенный налоговый актив (ОНА) в сумме 150 000 руб., образованный при продаже объекта основных средств с убытком (в бухгалтерском учете убыток от продажи ОС учитывается единовременно и в полном объеме, а в налоговом учете этот убыток списывается на налоговые расходы равномерно); — ОНО в сумме 200 000 руб., обусловленный, тем, что в бухгалтерском учете организации расходов, связанных с приобретением банковской гарантии, не будет (так как банковская гарантия была включена в себестоимость актива, в целях покупки или создания которого она была приобретена). При этом в налоговом учете была списана стоимость банковской гарантии. Организация не планирует в дальнейшем возвращаться на общий режим налогообложения.

Тогда, при переходе на УСН, операцию по списанию остатков по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» следует отразить такими проводками:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ Списаны ОНА 99 09/ОНА 150 000 Бухгалтерская справка-расчет Списано ОНО 77/ОНА 99 200 000 Бухгалтерская справка

Ошибки после перехода на специальный режим

В заключение статьи, рассмотрим примеры нарушений после перехода на специальный режим:

После перехода на УСН оплата, полученная от покупателей за товары, работы, услуги, проданные на ОСН, была включена в состав доходов

На основании пункта 1 статьи 346.25 НК РФ организации, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начисления, при переходе на УСН выполняют следующие правила:

— на дату перехода на УСН в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на УСН в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на УСН (подпункт 1 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ).

При этом подпунктом 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ предусмотрено, что не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные после перехода на УСН, если по правилам налогового учета по методу начисления указанные суммы были включены в доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Таким образом, после перехода на УСН оплату, полученную от покупателей за товары, работы, услуги, проданные на ОСН, не учитывайте в доходах.

Пример.

Организация в рамках ОСН отгрузила покупателю товары, плата за которые поступит в организацию уже после перехода на УСН.

Так как на основании пункта 1 статьи 271 НК РФ доход от реализации этих товаров организация учла в рамках применения ОСН, то при получении платы за товар от покупателя денежные средства от их продажи не включаются в налоговую базу по «упрощенному» налогу.

После перехода на УСН полученные проценты по договорам займа были включены в состав доходов

В рамках применения ОСН организация выдала процентный заем другой организации.

По общему правилу пункта 6 статьи 250 НК РФ проценты, причитающиеся к получению от заемщика, компания-кредитор, находящаяся на ОСН, отражает в составе своих внереализационных доходов на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода независимо от даты (сроков) их выплаты, предусмотренных договором. Следовательно, такие внереализационные доходы организация уже учла в своих доходах, еще находясь на ОСН.

Получив такие проценты от заемщика в рамках УСН, эти денежные средства она не должна учитывать в налоговой базе по УСН.

Аналогичный вывод подтверждает Письмо ФНС России от 14.08.2015 N ГД-4-3/14371 «О направлении разъяснений по отдельным вопросам создания резервов по сомнительным долгам микрофинансовыми организациями».

После перехода на УСН авансы, полученные от покупателей за товары, работы, услуги, проданные на ОСН, не были включены в состав доходов

На основании пункта 1 статьи 346.25 НК РФ организации, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начисления, при переходе на УСН выполняют следующие правила:

— на дату перехода на УСН в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на УСН в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на УСН (подпункт 1 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ).

Иными словами, на дату перехода на УСН (на 1 января года применения УСН) полученные, но не погашенные в рамках ОСН авансы от покупателей товаров (работ, услуг) нужно включить в налоговую базу по «упрощенному» налогу.

Ведь на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 251 НК РФ при методе начисления авансы доходом не признаются.

На основании пункта 1 статьи 271 НК РФ доход от реализации товаров (работ, услуг) продавцы, работающие по методу начисления, признают на дату их реализации.

Поскольку в рамках УСН доходы признаются кассовым методом, то на дату перехода, организация — «упрощенец» должна включить полученный, но не погашенный аванс в сумму своих доходов.

Сумма аванса, уплаченная поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в период применения ОСНО и возвращенная после перехода на УСН, учитывалась при определении налоговой базы по «упрощенному» налогу

При определении объекта налогообложения «упрощенцы» не учитывают доходы, перечисленные в ст. 251 НК РФ (п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

Суммы авансов или предварительной оплаты товаров (работ, услуг), возвращенные организации, в ст. 251 НК РФ не указаны.

Поэтому если уплаченный поставщикам (подрядчикам, исполнителям) товаров (работ, услуг) аванс не учитывался в составе расходов при определении налоговой базы по «упрощенному» налогу, то и возвращенная «упрощенцу» сумма аванса не должна учитываться в составе его доходов.

Плательщики налога на прибыль, определяющие доходы и расходы по методу начисления, при исчислении указанного налога не учитывают расходы в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в порядке предварительной оплаты (п. 14 ст. 270 НК РФ).

Соответственно, суммы авансов, уплаченные налогоплательщиком поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в период применения ОСНО и возвращенные ему после его перехода на УСНО, при определении налоговой базы по «упрощенному» налогу не учитываются.

Таким образом, сумма аванса, уплаченная в период применения ОСНО и возвращенная после перехода на УСНО, не учитывается при определении налоговой базы по «упрощенному» налогу. Такой вывод сделан в Письме Минфина России от 26.04.2019 N 03-11-11/30835.

После перехода на УСН оплаченные товары, работы или услуги, учтенные в расходах на ОСН, были учтены при определении налоговой базы по «упрощенному» налогу

Если предприятие приобрело материалы, товары или оборудование, воспользовалось работами, либо услугами сторонней организации, но не расплатилось за них, то получается, что на конец года у организации будет числится кредиторская задолженность на счете 60 перед поставщиками и подрядчиками за товары, работы, услуги, использованные организацией в период применения общего режима налогообложения.

Если кредиторская задолженность, отраженная на счете 60, будет погашена уже после перехода на упрощенную систему налогообложения, то учитывать ее при расчете налога в составе расходов нельзя (пп. 5 п. 1 ст. 346.25 НК РФ).

Неправомерное включение расходов в налогооблагаемую базу по единому налогу при применении упрощенной системы налогообложения

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы минус расходы», вправе уменьшить облагаемую базу на сумму расходов. Но списать можно не любые расходы, и лишь те, которые упомянуты в пункте 1 статьи 346.16 Налогового кодекса.

Расходы, не перечисленные в статье 346.16 Налогового кодекса, не уменьшают налоговую базу по «упрощенному» налогу.Поскольку перечень «разрешенных» расходов является закрытым, поэтому любое отступление от него расценивается фискалами как налоговое правонарушение. На практике бухгалтеры, забывая об этом правиле, включают в налогооблагаемую базу по единому налогу расходы, которые учитываются на обычной системе налогообложения, но не подлежат налоговому учету при применении спережима.

Приведем самые распространенных виды расходов, не учитываемых при применении УСН с объектом налогообложения «доходы — расходы.Так, под запрет учета в целях уменьшения налоговой базы по «упрощенному» налогу попали: