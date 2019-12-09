Специальный налоговый режим в виде патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей представляет интерес с точки зрения налоговой нагрузки. Тем не менее переход на упрощенный режим не освобождает от ведения налогового учета.

Рассмотрим налоговый учет при применении патентной системы налогообложения, а также существующие ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в отношении этой системы налогообложения.

Патентная система налогообложения устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), вводится в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов РФ. Об этом сказано в пункте 1 статьи 346.43 НК РФ.

Налогоплательщиками патентной системы налогообложения (ПСН) признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на указанную систему налогообложения в порядке, установленном главой 26.5 НК РФ. При этом переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно (статья 346.44 НК РФ).

ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Он применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, перечисленных в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ.

Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, в отношении которых применяется ПСН (подпункт 2 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ). Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, приведены в Приложениях № 1 и 2 к Распоряжению Правительства РФ от 24.11.2016 № 2496-р.

в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 названной статьи, в случае их осуществления (пункт 6 статьи 346.43 НК РФ) в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

Напомним, что в силу статьи 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. При этом сторонами договора простого товарищества могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Также ПСН не применяется в случае осуществления предпринимательской деятельности в рамках договора доверительного управления имуществом. В соответствии со статьей 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Следует отметить, что объектом налогообложения при применении патентной системы налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности. На это указывает статья 346.47 НК РФ.

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации (пункт 7 статьи 346.43 НК РФ). При этом максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (далее — ПВД) не может превышать 1 млн руб., если иное не установлено пунктом 8 названной статьи.

Максимальный размер ПВД подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год (пункт 9 статьи 346.43 НК РФ). Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год» установлено, что на 2019 год коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ, равен 1,518. Таким образом, максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2019 году не может превышать 1 518 000 руб. (1 млн. руб. х 1,518), если иное не установлено пунктом 8 статьи 346.43 НК РФ.

На усмотрение местных властей

На основании пункта 8 статьи 346.43 НК РФ субъекты Российской Федерации вправе, в частности:

в целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, дифференцировать: виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, если такая дифференциация предусмотрена Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст и (или) Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; территорию субъекта Российской Федерации по территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований), за исключением патентов на осуществление таких видов предпринимательской деятельности, как:

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов (пассажиров) автомобильным транспортом (подпункты 10, 11 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

оказание услуг по перевозке пассажиров (грузов) водным транспортом (подпункты 32, 33 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (то есть развозная и разносная розничная торговля) (подпункт 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

4. устанавливать размер ПВД в зависимости от:

средней численности наемных работников;

количества транспортных средств, грузоподъемности транспортного средства, количества посадочных мест в транспортном средстве;

количества обособленных объектов (площадей) в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (подпункт 19 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ); розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли (подпункт 45 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ); розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (подпункт 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ); услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации общественного питания (подпункт 47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ); услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей (подпункт 48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ); территории действия патентов, определенной в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ;



5. увеличивать максимальный размер ПВД:

не более чем в 3 раза — по следующим видам предпринимательской деятельности:

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (подпункт 9 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов (пассажиров) автомобильным транспортом (подпункты 10, 11 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

оказание услуг по перевозке пассажиров (грузов) водным транспортом (подпункты 32, 33 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности (подпункт 38 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

обрядовые (ритуальные) услуги (подпункты 42, 43 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

не более чем в 5 раз — по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, осуществляемым на территории города с численностью населения более одного миллиона человек;

не более чем в 10 раз — по таким видам предпринимательской деятельности, как:

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (подпункт 19 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли (подпункт 45 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (подпункт 46 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ);

услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации общественного питания (подпункт 47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ). Отключить рекламу

Документом, удостоверяющим право на применение ПСН, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения (пункт 1 статьи 346.45 НК РФ). Форма патента утверждена Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/599@ «Об утверждении формы патента на право применения патентной системы налогообложения». Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов. Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года (пункт 5 статьи 346.45 НК РФ).

В силуналогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на общий режим налогообложения (на упрощенную систему налогообложения, на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае:

если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн руб.;

если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено несоответствие требованию, установленному пунктом 5 статьи 346.43 НК РФ.

Отметим, что налоговым периодом признается календарный год. Если патент выдан на срок менее календарного года, то налоговым периодом признается срок, на который выдан патент (пункты 1 и 2 статьи 346.49 НК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 346.43 НК РФ при применении ПСН индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Приказом Росстата от 22.11.2017 № 772 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.

Обратите внимание, что, в случае если налогоплательщик применяет одновременно ПСН и упрощенную систему налогообложения, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения выше установленного ограничения (60 млн руб.) учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

Учет и контроль

Согласноналогоплательщики ведут учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения (далее — Книга учета доходов). Форма Книги учета доходов и Порядок ее заполнения на сегодняшний день утверждены Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения» (далее — Приказ № 135н).

В силу пункта 1.1 Порядка заполнения Книги учета доходов, приведенного в Приложении № 4 к Приказу № 135н (далее — Порядок), Книга учета доходов ведется налогоплательщиками в хронологической последовательности в течение налогового периода (периода, на который получен патент) на основе первичных документов позиционным способом. В Книге учета доходов отражаются все хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации. Налогоплательщики должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета доходов от реализации, получаемых в связи с осуществлением видов предпринимательской деятельности, налогообложение которых осуществляется по ПСН (пункт 1.2 Порядка).

Ведение Книги учета доходов осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иностранном языке или языках народов Российской Федерации, должны иметь построчный перевод на русский язык (пункт 1.3 Порядка).

Книга учета доходов может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. При ведении Книги учета доходов в электронном виде налогоплательщики обязаны по окончании налогового периода вывести ее на бумажные носители. На каждый очередной налоговый период открывается новая Книга учета доходов (пункт 1.4 Порядка).

Книга учета доходов должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов (в том числе которая велась в электронном виде и выведена по окончании налогового периода на бумажные носители) указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью налогоплательщика и скрепляется печатью налогоплательщика (при ее наличии) (пункт 1.5 Порядка). Книга учета доходов в налоговых органах не заверяется, на это указывает Минфин России в Письме от 29.12.2012 № 03-11-09/100 «О приказе Минфина России от 22 октября 2012 № 135н».

В графе 4 раздела I «Доходы» Книги учета доходов отражаются доходы от реализации, полученные в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, указанной в патенте, и определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ. В этой графе не учитываются доходы, полученные по иным видам предпринимательской деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с иными режимами налогообложения (пункт 2.4 Порядка, Письмо Минфина России от 25.01.2019 № 03-11-11/4350).

Порядок определения, признания и учета доходов от реализации при ПСН установлен пунктами 2–5 статьи 346.53 НК РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.53 НК РФ датой получения дохода в целях главы 26.5 НК РФ признается день:

выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, — при получении дохода в денежной форме;

передачи дохода в натуральной форме — при получении дохода в натуральной форме;

получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги), имущественные права векселя датой получения дохода у налогоплательщика признается дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу (пункт 3 статьи 346.53 НК РФ).

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в котором произведен возврат (пункт 4 статьи 346.53 НК РФ).

Так как предоплата не возвращается, она учитывается в рамках патентной системы налогообложения, в том числе учитывается в доходах в целях, устанавливающего предельный лимит доходов для применения патентной системы налогообложения ().

Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами, выраженными в рублях. При этом доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату получения доходов (пункт 5 статьи 346.53 НК РФ).

Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам, определяемым с учетом положений статьи 105.3 НК РФ.

На основании пункта 6 статьи 346.53 НК РФ, если индивидуальный предприниматель применяет ПСН и осуществляет иные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых им применяется иной режим налогообложения, он обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего режима налогообложения.