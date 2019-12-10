Как сэкономить на налогах при составлении учетной политики на 2020 год

Осталось совсем немного времени до утверждения учетной политики по налоговому учету на 2020 год. В этот момент важно проанализировать действующее налоговое законодательство с целью включения в учетную политику всех инструментов, предусмотренных законодателем и выгодных компании. В статье предлагаем вспомнить те положения учетной политики, которые помогут организациям сэкономить на налогах.

1. Способ списания МПЗ

После смерти ЛИФО, значительно ускорить списание сумм, потраченных на приобретение материалов, уже не получится. В ситуации, когда растут цены на материалы, из предложенных в п.8 ст. 254 НК РФ и в п.п. 3 п. 1 ст.268 НК РФ методов: ФИФО; по средней себестоимости; по себестоимости каждой единицы — эффект в виде ускоренного отнесения в расходы материальных затрат возможен при выборе в учетной политике метода по средней себестоимости. Эффект небольшой — ведь рост цены на последние поступившие на склад материалы сглаживается при расчете среднего значения, но для некоторых налогоплательщиков он может оказаться принципиальным.

Пример положения учетной политики по налоговому учету:

«Способ оценки МПЗ при отпуске сырья и материалов в производство, при реализации покупных товаров:

— по методу оценки по средней стоимости».

2. Начисление амортизационной премии

Многие бухгалтера ленятся начислять амортизационную премию при принятии на учет основного средства — ведь это вызывает различие в бухгалтерском и налоговом учете: необходимо учитывать одно и то же основное средство с разной остаточной стоимостью, рассчитывать отложенное налоговое обязательство. Вместе с тем, если компания активно осуществляет капитальные вложения — налоговая выгода может быть значимой.

В соответствии с п.9 ст. 258 НК РФ компания вправе применять амортизационную премию в пределах до 10% по основным средствам I, II, VIII-X амортизационной группы и до 30 % по основным средствам III — VII амортизационной группы.

Пример положения учетной политики по налоговому учету:

«Организация начисляет амортизационную премию в размере 10% первоначальной стоимости вводимых к учету основных средств I, II, VIII-X амортизационной группы и в размере 30 % первоначальной стоимости вводимых к учету основных средств III — VII амортизационной группы».

3. Инвестиционный налоговый вычет

Инвестиционный налоговый вычет — пожалуй, самое заманчивое положение главы 25 НК РФ. Компания вправе зачитывать стоимость приобретенных основных средств в счет уплаты налога на прибыль организаций. Самое печальное в этой истории, что регионов, применяющих это положение, пока только два: Республика Карелия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Пример положения учетной политики по налоговому учету:

«Инвестиционный налоговый вычет:

— применяется к имуществу III — VII амортизационной группы».

4. Резервы в налоговом учете

Основной причиной не использования резервов в налоговом учете также является лень бухгалтеров: необходимо придумать методику расчета резервов, вести раздельно бухгалтерский и налоговый учет. Да, компания просто заранее признает расходы, которые признала бы при исчислении налоговой базы позже. Но если практику расчета резервов не ликвидировать, то компания заранее включает суммы расходов в виде резервов постоянно в течение всего времени существования организации.

25 глава НК РФ предусматривает различные виды резервов предстоящих расходов. Существует возможность создавать резервы: по сомнительным долгам; на оплату отпусков; на ремонт основных средств; на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; по предстоящим расходам на НИОКР; на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год; на социальную защиту инвалидов.

Пример положения учетной политики по налоговому учету:

«Создавать следующие резервы в налоговом учете:

по сомнительным долгам;

на оплату отпусков;

на ремонт основных средств;

на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;

по предстоящим расходам на НИОКР;

на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год».

Сложилась впечатление, что 99% бухгалтеров предпочитают линейный способ начисления амортизации из-за его простаты. Однако, с появлением программных продуктов для бухгалтерского и налогового учета — экономия времени от такого подхода весьма сомнительна.

Вместе с тем, для компании приобретение основного средства может грозить разовым ощутимым скачком отчислений по налогу на прибыль, ведь такие расходы не признаются единовременно. Нелинейный метод начисления амортизации, так же как и повышающие коэффициенты амортизации (в отношении энергоэффективных основных средств; основных средств, использующихся для работы в условиях агрессивной среды; основных средств, являющимся предметом лизинга и основных средств сельхозпроизводителей) поможет сгладить такой скачок.

Стоит помнить, что согласно п.3 ст. 259 НК РФ нелинейный метод начисления амортизации не может применяться в отношении зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, входящих в VIII-X амортизационную группу.

Примеры положений учетной политики по налоговому учету:

«Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществлять нелинейным методом».

«В отношении основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность, или к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности к основной норме амортизации применять специальный коэффициент амортизации равный 2».

«В отношении основных средств (кроме основных средств, по которым амортизация начисляется нелинейным методом и относящихся к I — III амортизационным группам), используемых в условиях агрессивной среды или повышенной сменности и принятые на учет до 01.01.2014 применять специальный коэффициент амортизации равный 2».

«В отношении основных средств, являющимся предметом договора финансовой аренды (лизинга) и отнесенных к IV — X амортизационным группам применять специальный коэффициент амортизации равный 3».

6. НДС с аванса по продукции с длительным циклом изготовления (ДЦИ)

Нагрузка на компанию по уплате НДС нехороша тем, что ее сложно спрогнозировать. В первую очередь из-за того, что моментом исчисления НДС является момент получения предоплаты. Компании может повезти — к ней обратился крупный покупатель, а заключив с ним контракт на продажу продукции, через несколько дней организация получает на свой расчетный счет аванс в значительной сумме. После этого бухгалтер констатирует значительный рост итоговой суммы НДС к уплате, которую он не предвидел.

Компания — изготовитель продукции с ДЦИ вправе в соответствии с п. 13 ст. 167 НК РФ установить момент определения налоговой базы по НДС как день отгрузки при условии включения продукции в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.07.2006 № 468 и при наличии свидетельства Минпромторга России о длительности производственного цикла.

Пример положения учетной политики по налоговому учету:

«По товарам, работам услугам с длительным циклом изготовления налоговая база определяется на дату отгрузки в соответствии с п. 13 ст. 167 НК РФ».

7. Входной НДС по необлагаемым операциям

Если компания одновременно осуществляет облагаемую и необлагаемую НДС деятельность, то «входной» НДС по которому невозможно определить для какой из этой деятельности закупались товары, работы, услуги (т.е. общехозяйственные расходы) необходимо распределить на основании раздельного учета.

Правило 5 процентов позволяет принять входной НДС по общехозяйственным расходам в полном объеме, если затраты на необлагаемые операции не превышают 5 % от общих затрат за соответствующий квартал.

С 2019 года если общехозяйственные расходы направлены только на осуществление необлагаемых видов деятельности — воспользоваться правилом 5 % нельзя.

Пример положения учетной политики по налоговому учету:

«Компания не ведет раздельный учет и принимает вычет по НДС по закупленным товарам, работам, услугам, относящимся как облагаемым так и необлагаемым операциям при условии, что в текущем налоговом периоде затраты на необлагаемые операции не превышают 5 % от общих затрат в соответствии с абз. 7 п. 4 ст. 167 НК РФ».