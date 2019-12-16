Как Набиуллина спасает нас от Apple, Google и Alibaba

Наконец-то! ЦБ решил озаботиться нашей финансовой безопасностью. Нет, МФО не запретят выдавать займы под тысячи процентов годовых, ЦБ по-прежнему будет наделять форекс-дилеров «лицензиями на мошенничество».

Главное, по мнению Эльвиры Сахипзадовны — не позволить вам держать деньги в долларах, или же — в американских акциях. А что? Вдруг Америка обанкротится?