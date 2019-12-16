Как Набиуллина спасает нас от Apple, Google и Alibaba

Ага, щас на очереди повсеместное принудительное обзаведение всех электронной подписью для подписа...
Ну это ж не Арга статью писала. Может, велосипеды уже разрешили? ))...
Скорее не намеренно, а по полной несознанке. Можно же быть умным, но при этом наглухо и непоправи...
А штрафы? СЗВМ-то почти все научились вовремя сдавать, да еще и с достоверными сведениями. А тепе...
Заявление, ещё заявление. И справку о закрытии счёта. Как уже достали эти ненужные бумажки. Ведь ...
Мне интересно, а где они (ИФНС) взяли такие зарплаты, только с начало нужно перестать врать. Тако...
А если поступления не только от физиков? как банк от юриков впишется в онлайн кассу?плюс ,как буд...
Ростелеком тоже так делает. "Теоретически" - могли - огонь! И ведь не смущает потеря коммерческой...
Кредитные организации хотят не переводить средства, а возвращать их отправителю в случае, если у ...
Новости выглядят как несмешная шутка. KPI поменять можно, а куда девать самих следователей, котор...
паспорта было бы достаточно...Чип когда зашьют всем-вы счастливей будете от этого? И под соусом е...
В своём большом комментарии, как раз привёл пример сравнения среднего дохода по предприятию со ср...
этот секрет рассказывали на семинарах еще десять лет назад....
Никак конечно. Вы разве не видите, что это мотивационная статья, по своему смыслу направленная на...
Из статьи следует, что сравниваться будет средний доход сотрудника со среднеотраслевым доходом(((...
Не вызовут)) Они ж и по предприятию среднюю считают)) А в среднем там норм получится, если руково...
"Не важно, как проголосуют. Важно, как посчитают" (И.Сталин)Никто за эту власть не голосует уже д...
кто хоть в здравом уме попросил вернуть налог?? фантастику пишут...
Так оно, но в статье приведены совершенно тупые придирки...
Прокурор отрабатывает свой хлеб, с икрой и маслом наверное, реальные преступники, они же преступн...
Непонятно в принципе, зачем ПФР понадобились электронные трудовые книжки, у него и так ежемесячно...
то есть уважаемый судья не понял, что на Клерке говорят, как нельзя делать? когда описывают всево...
Выход один - полностью в нал и вообще никого не устраивать))) Вот и останутся скоро те, кто выде...
С...ка, надо будет не забыть закрыть счет в Открытии.
Ну не всегда стоит покрывать предшественника. Есть ошибки, которые могут догнать уже тебя и тогд...
что-то есть сильные сомнения, что обувь по индивидуальному заказу из натуральной кожи будет дешев...
А нужно ли подавать такие уведомления, если иностранец работает по ТД (или скорее по ГПД) дистанц...
Требование декларации до закрытия ИП незаконно. Сдаете просто обычную годовую декларацию. С учето...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, закрываю ИП на УСН, заявление написала 12 декабря, на 19 де...
Привет, я считаю,убедить себя в том,что этот иностранец вообще не работал у Вас в 2017 году. И вс...
ага а наш царевич шамана боится...
В самом деле. Где подвальчик?
Спасибо, что разъяснили! Поняла, что в моем случае стразовые взносы берутся за 2018 и 2019 и вычи...
Можете. Только налога с минусом не бывает. Бывает отсутствие налога к уплате, что у вас и будет. ...