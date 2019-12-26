Что нового нам приготовили по налогам и отчетности на 2020 год

С 1 января 2020 г. вступят в силу ряд изменений в законодательстве РФ, которые коснутся и бухгалтерского учета. Поправки затронули бухгалтерскую отчетность, взносы и налоги, с которыми сталкиваются практически все организации — НДС, налог на прибыль, НДФЛ. Рассмотрим самые значительные изменения для бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность

Уже за 2019 г. бухгалтерскую отчетность организациям нужно будет сдавать на обновленных бланках. Данные изменения внесены приказом Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н, который вступил в силу 1 июня 2019 г. (за исключением отдельных пунктов, которые обязательны с 2020 г.)

В первую очередь, законодатели внесли поправки в заголовки всех форм отчетности добавили строку для отметки об обязательном аудите. Также показатель «млн руб.» и соответствующий ему код «385» исключили — отчетность теперь нужно будет составлять только в «тыс. руб.». Изменили в формах и коды ОКУД. Новые коды внесли в отчеты об изменении капитала, движении денежных средств и целевом использовании средств. Новые бланки применяются, начиная с отчетности за 2019 г.

Помимо этого, в отчетности за 2019 г. и в последующих ФНС рекомендует использовать следующие машиночитаемые формы бухотчетности: форма КНД 0710099 — для тех, кто отчитывается в общем порядке и форма КНД 0710096 — для тех, кто отчитывается по упрощенным формам.

Еще одним изменением стало то, что все организации, за исключением субъектов малого предпринимательства, должны сдавать бухотчетность в электронном виде. Малые организации могут отчитываться на бумаге или через интернет — на выбор. Однако нужно учесть, что за 2020 г. даже малые организации будут отчитываться исключительно через интернет. Ранее все организации могли сдавать бухотчетность как на бумаге, так и в электронном виде (закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ).

Важное изменение коснулось отчета о финансовых результатах. Он скорректирован с учетом нового ПБУ 18/02 (приказы Минфина от 20.11.2018 № 236н и от 19.04.2019 № 61н). Законодатели убрали строки с постоянными налоговыми обязательствами (активами), а также исключили строки, в которых отражали изменения текущих налоговых обязательств и активов.

Налог на прибыль разделили на текущий и отложенный. Появилась новая строка в отчете — «Налог на прибыль по операциям, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода». Также внесли поправки в упрощенную форму отчета о финансовых результатах. Строка «Налоги на прибыль (доходы)» будет включать текущий налог на прибыль и отложенный налог. Однако отражать по-новому данные в отчете о финансовых результатах организации должны с отчетности за 2020 год, с отчетности за 2019 год отчитываются организации добровольно, если решили применять ПБУ 18/02 в новой редакции досрочно.

Налог на прибыль

. Организации за 2019 г. обязаны отчитываться по новой форме. Приказ ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475, который вносит изменения, вступает в силу с 15 декабря 2019 г. Поправки не носят глобального характера и вызваны изменениями в НК РФ.

Изменения коснулись в первую очередь дивидендов — в листе 03 необходимо отдельно показывать дивиденды в пользу иностранных компаний, фактическими получателями которых являются российские организации — в строке 041.

В приложении 5 к листу 02 по обособленным подразделениям теперь необходимо будет указывать свой статус участника инвестиционного проекта или оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также нужно будет отметить вид деятельности, если она льготируется по налогу на прибыль: образовательная, медицинская, социальная или туристско-рекреационная деятельность.

Чтобы инспекторам проще было проверить право налогоплательщика на льготу, в новой форме нужно будет указывать реквизиты закона, которым установлена ставка субъекта, — строка 061 приложения 5 к листу 02 и строка 061 приложения 6а к листу 02 по консолидированной группе.

В приложении 4 к листу 02 по переносу убытков нужно будет указывать, имеет ли компания статус участника регионального или специального инвестиционного проекта или статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с тем, что такие организации вправе применять пониженные ставки налога на прибыль.

Еще одним изменением по налогу на прибыль стало то, что 1 января 2020 года региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами теперь могут применять ставку по налогу на прибыль 0 %. Право применять данную льготу получили и учреждения культуры, такие как музеи, театры, библиотеки (п. 3, 7 и 9 ст. 1, п. 4 ст. 2 Закона от 26.07.2019 № 210-ФЗ).

НДФЛ

Важнейшей поправкой в части НДФЛ, несомненно, стало перенесение сроков сдачи отчетности. Так, с 1 января 2020 г. новый срок сдачи годовых расчетов 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ перенесен на 1 марта (пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Сроки сдачи расчета 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие и девять месяцев остались прежними. Также важно учесть, что с 2020 г. электронный расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ должны будут сдавать организации с численностью 10 человек и более (п. 2 ст. 230 НК).

Следующей поправкой стала отмена с 1 января 2020 г. сдачи индивидуальными предпринимателями декларации 4-НДФЛ о своем предполагаемом доходе. Теперь, согласно п. 7 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ ИП будут самостоятельно рассчитывать авансы по итогам квартала, полугодия и девяти месяцев. Сроки уплаты — до 25 апреля, 25 июля и 25 октября, соответственно.

Для налоговых агентов по НДФЛ также внесены изменения с 1 января 2020 г. Теперь платить НДФЛ за свой счет налоговый агент вправе в случае, если налог доначислен при проверке. НДФЛ, который налоговый агент перечислил за гражданина после доначислений по результатам налоговой проверки, не считается доходом гражданина (пп. «в» п. 16 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). До 2020 г. налоговые агенты такого права не имели.

Страховые взносы

Важнейшим изменением, касающимся страховых взносов, стало изменение формы Расчета по страховым взносам. Согласно приказу ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470 новая форма должна применяться начиная с отчетности за I квартал 2020 г.

В обновленной форме расчета на титульном листе добавлены поля с информацией об обособленном подразделении, которое лишили полномочий (закрыли), также был исключен лист со сведениями о физлице без статуса ИП. В форму законодатели добавили приложение № 1.1 к разделу 1, которое заменило подраздел 1.4, а в приложение 2 включен код тарифа плательщика.

Помимо этого, в разделе 1 теперь введено поле для указания кода типа плательщика и исключены строки, в которых указывались итоговые суммы страховых взносов к уплате за отчетный период.

В подразделах 1.1 и 1.2 добавлены отдельные строки про вычет по авторским договорам, а в подразделе 1.3.2 не нужно указывать основания заполнения расчета. Новым стало приложение 7 для расчета условий применения пониженного тарифа организациями-аниматорами. Важные поправки коснулись раздела 3 — теперь бухгалтерам не нужно указывать номер корректировки, расчетный период, календарный год, номер и дату, признак застрахованного лица в системе. Но вместо этого появилась строка для указания признака аннулирования сведений о застрахованном лице.

Также с 1 января 2020 г. обязанность сдачи расчета по страховым взносам в электронном виде коснулась еще большего числа организаций. Так, если численность работников за расчетный или отчетный период превышает 10 человек — организации необходимо отчитаться в электронном виде (п. 85 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Ранее электронные расчеты были обязательны при среднесписочной численности работников больше 25 человек.

НДС

Не обошли поправки в законодательстве и НДС. Законодатели расширили перечень операций, облагаемых НДС по нулевой налоговой ставке, начиная с 1 января 2020 г. Правки внесены ст. 1 Закона от 29.09.2019 № 322-ФЗ. Железнодорожные перевозчики могут применять ставку НДС 0% не только при международных перевозках товаров, но и при транзитной перевозке порожних вагонов и контейнеров через территорию России, а также при реализации работ, услуг, непосредственно связанных с перемещением порожних вагонов через территорию России, если стоимость работ или услуг указана в транспортных документах.

Также законодатели прояснили, когда заявить вычет по товарам, работам, услугам, которые компания приобрела для создания нематериальных активов (п. 6 ст. 171 НК РФ). Теперь с 1 января 2020 г. организация сможет заявить вычет сразу после приобретения товаров, работ или услуг (п. 1 ст. 172 НК РФ). Вычет распространяется на товары, работы, услуги и имущественные права, приобретенные для создания НМА и применяется после того, как эти покупки организация приняла к вычету (п. 3, 5 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Также установлены новые основания для восстановления входного НДС, начиная с 1 января следующего года, организации, которые совмещают общую систему налогообложения и ЕНВД, должны восстанавливать НДС, принятый к вычету по товарам, работам, услугам, которые они будут использовать в деятельности на ЕНВД. Восстановить НДС нужно в том квартале, когда организация начинает совмещать налоговые режимы согласно п. 2 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Вакцинация иностранных работников

В I квартале 2019 г. вышло постановление главного санитарного врача, руководителя Роспотребнадзора, которое посвящено иммунизации против кори, эпидемия которой охватила Украину в 2019 г., и начала переходить в соседние государства, в том числе в Россию.

Постановление содержит пункт «3. Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, в срок до 31.12.2019 обеспечить проведение иммунизации против кори указанных иностранных граждан, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори».

Пункт трактуется так: нужно запросить у иностранных работников любые свидетельства об иммунитете против кори, то есть наличие прививки либо выписка из мед. карты о перенесенной болезни, а так же можно сделать анализ на антитела класса IgG к вирусу кори, которые сохраняются и после перенесенной болезни, и после вакцинации, по их присутствию в крови можно судить о наличии иммунитета к кори. Все эти документы лучше собрать и хранить в личном деле иностранных работников.

Если всех перечисленных нет, нет иммунитета по анализам — нужно попросить работника (письменно) пройти вакцинацию. По закону от вакцинации работник может отказаться, зафиксировав свой отказ письменно. Однако работникам, допущенным к работам с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (их перечень можно найти в Постановлении Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825), это грозит отстранением от работы.

Изменения МРОТ

МРОТ в 2020 г. повысят до 12 130 руб. согласно приказу Минтруда России от 09.08.2019 № 561н. Из МРОТа исключат компенсационные выплаты (сейчас по ТК РФ в МРОТ входят все начисления в пользу работника, в том числе компенсации).

Отмена детского пособия

РИА Новости сообщают, что Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января ежемесячных выплат по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

Помощь в размере 50 рублей с 1994 г. получают работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком. Кроме того, на выплату могут рассчитывать женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Материальная помощь сохранится для тех, кому пособие назначили до вступления указа в силу.

Помимо этого, летом глава государства подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты на второго и третьего ребенка будут получать больше семей. Кроме того, президент продлил для некоторых семей выплаты для детей до достижения трехлетнего возраста.

Во время прямой линии Путин заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 2020 года будут получать пособия на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.

Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, указ от 1994 года о выплатах в 50 рублей утратил силу, поскольку теперь семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека будут выплачивать пособия в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка в соответствующем субъекте.

Более 850 тысяч семей будут получать пособия на детей с 2020 года

В комментарии телеканалу RT парламентарий также напомнил, что россияне, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают пособие в первые полтора года. Еще столько же они могут провести за свой счет.

Нилов отметил, что не раз предлагались варианты по продлению нормы, при которой россияне могли получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. По его словам, после долгих обсуждений эти предложения были закреплены законодательно.

Депутат Ольга Окунева, комментируя НСН решение Путина об отмене пособий в 50 рублей, также напомнила о новых выплатах семьям, чей доход не превышает величины двух региональных прожиточных минимумов.