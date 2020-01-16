Карикатуры на Мишустина, которые «Клерк», наверное, попросят удалить

Но мы на это не пойдем. Сами знаете, что «Клерк» — кремень. Вспомните историю, когда от нас требовали удалить картинки и статьи, грозясь прикрыть сайт, а нас заодно — в места не столь удаленные. Мы тогда устояли.

Раз Мишустина уже сегодня, вероятно, назначат премьер-министром, ловите подборочку наших карикатур на главу ФНС.

Мишустин — апологет цифровизации. Но мало что у ФНС получается автоматизировать без проблем, показала практика последних двух лет. Налоговая устроила устрашающий сбой в своей программе, из-за которой страна погрязла в нарисованных долгах, неправомерных блокировках и куче других проблем.

Это было основной темой наших карикатур.

У ИФНС даже серверы не выдерживали наплыва цифрового вдохновения руководства.

Тогда к нам стучались анонимы из центрального аппарата ФНС, пытаясь в ручном режиме помочь бухгалтерам, которые жаловались нам на сбой. Кстати, в ручном режиме проблемы действительно решали. Зорро есть и в налоговых!

Но мы продолжали. Особенно, когда объявили, что налоговые уведомления «физикам» теперь будут только в личных кабинетах.

То есть сбой мог коснуться каждого. А представьте масштабы после сегодняшнего назначения!

Мы говорили и про странную любовь между 1С и ФНС.

И про жесткие допросы, которые стали учинять в налоговых.

И про то, что рынок ЭЦП подарят ФНС:

И про то, как волшебным образом за компании стали рассылать липовые уточненки, а инспекторы их принимали, делая невинные глаза:

И про бесконечные тупые требования из налоговой.