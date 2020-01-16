«Ночной бухгалтер». Знаем о Мишустине больше других

Сегодня вы видели в Сети 100500 статей про Мишустина, но этот материал сто пудов самый лучший. Знаете, почему? Потому что его помогли нам сделать бухгалтеры.

«Клерк» не был бы «Клерком», если бы не налил бочку дегтя на белое пальто будущего премьер-министра.

Кто он

Все СМИ написали о его стремительной карьере, которая началась с директора тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

А мы рассказываем настоящую историю Мишустина.

Никто, кроме нас, не знает столько о его настоящих «достижениях».

Наши новости всегда основаны на информации, которую до нас доносят бухгалтеры.

И благодаря вам мы знаем, что сбой, который ФНС устроила в своей программе, коснулся за два года практически каждую компанию. Нарисованные долги, ни за что заблокированные счета, ворох требований, на которые нечего ответить.

Что еще из интересного про нового премьера:

— Мишустин 2.0: что сделал и что сделает;

— Пять причин, подтолкнувших Путина к выбору Мишустина;

А еще у нас есть инсайд о том, кто заменит Мишустина посту главы ФНС.

Первые решения

Мишустин еще официально не назначен, но уже сделал несколько одиозных заявлений.

Под колпаком у государства. Запустят информационную систему учета доходов каждой семьи

Надежды нет. Возвращать пенсионный возраст новое правительство не будет.

И еще раз надежды нет. Понижения НДФЛ не будет.

Не про Мишустина

— Что можно включить в налоговый вычет на строительство дома?

— Уже пошли первые жертвы одиозного письма Минфина.

Ваша уставшая за сутки писать про Мишустина редакция