Мы отдали Белому дому наш лучший кадр. До свидания, наш ласковый Мииша и другие новости недели

Прошедшая неделя навсегда запомнится историческим назначением главы ФНС Мишустина на пост премьер-министра. Мы написали массу материалов на эту тему. Наверное, удобнее все читать по тегу «Михаил Мишустин». Там и про интриги, и про скрытые миллионы, и про преемника, и прогнозы.

Но для обзора выделим материал знаковый. Про Мишустина писали все, но умалчивали важное. Непрофильным невдомек, какой бардак творится внутри службы.

Все лишь отмечают, какой Мишустин крутой айтишник, все внедрил, все наладил, все больше и больше собирает налогов, и радует этим руководство страны.

И только клерки твердят: ну все же не так.

И кстати, про кадр.

Все самые смелые карикатуры на бывшего главу ФНС.

И уже первая про нынешнего – Даниила Егорова.

Теперь просто интересные и важные материалы без начальников ФНС.

Новости со знаком «-»

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Бланк уведомления работников об электронной трудовой книжке. Образец

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