Как не надо минимизировать налоги: схемы на грани фола

Вот и завершился 2019 год. Самое время подводить итоги. Я расскажу о способах оптимизации налогов, которые были самыми популярными у налогоплательщиков в ушедшем году.

Способы оптимизации я бы разделила на несколько видов: законные, незаконные и способы, на которые налоговики пока еще не обратили внимание.

Безопасная оптимизация налогов возможна, только если вы грамотно выстроили налоговую политику компании, использовав государственные льготы и преференции. Если вы решили применить законный способ оптимизации, рекомендую вам провести расчеты и проанализировать риски. Лучше всего привлечь опытных и проверенных консультантов на свою сторону или иметь в штате специалиста, который очень хорошо разбирается в налоговом планировании и знает, как налоговый орган воспримет ваши эксперименты.

Законных способов достаточно много, нужно всего лишь научиться их применять.

Самый верный путь провести анализ расходов компании. Глава 25 Налогового Кодекса вам в помощь. Анализ расходов должен показать, какие расходы нужно исключить, если это возможно, или хотя бы минимизировать. Например, в статье 255 НК РФ перечислены и поименованы расходы на оплату труда. Но можно заменить часть заработной платы компенсационными выплатами, которые выведены из-под налогообложения страховыми взносами (компенсация за использование личного транспорта, компенсация за использование личного имущества в хозяйственной деятельности компании), естественно, при надлежащем документальном оформлении. Следите за расходами, контролируйте неоправданные расходы. Проводите инвентаризацию имущества, своевременно проводите списания непрофильных активов и дебиторской задолженности.

Во многих регионах РФ действуют пониженные ставки налога на имущество. Изучайте региональные законы, иногда такие знания приносят реальную экономию владельцам бизнеса. Например, льготы по налогу на имущество установлены субъектами Российской Федерации город Москва и город Санкт-Петербург. Информацию о том, какие льготы по налогу на имущество организаций в других регионах, можно посмотреть на сайте ФНС.

Разделите активы и операционную деятельность, не дожидайтесь начала налоговой проверки.

ИП-управляющий

Очень популярным способом экономии в прошлом году стала замена директора-сотрудника на управляющего-индивидуального предпринимателя. Со страниц интернета не сходили подобные рекомендации.

Схема проста. Компания вместо наемного директора нанимает управляющего в статусе ИП с налогообложением доходов 6%. Приятный бонус в экономии на налогах от ФОТ и налоге на прибыль.

Но в любой схеме, как всегда, есть подводные камни. Если будете использовать схему «в лоб» и просто замените одного на другого или придадите статус ИП бывшему директору, то проблем с налоговой вам не избежать.

«Ваш» директор должен быть компетентен в вопросах управления, его послужной список должен быть достаточным основанием для такого решения, а в регистрационных документах ИП должны содержаться коды для этого вида деятельности. Основные ОКВЭД для ИП-управляющего это 70.22 (Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) и 82.11 (Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации), можно добавить 82.99 (Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки). Не старайтесь вписать всевозможные коды для предпринимателя на будущее, ограничьтесь основными.

Не допускайте нелепые ошибки по использованию расчетного счета индивидуального предпринимателя. Не стоит тратить денежные средства ИП на свои личные расходы, не экономьте на комиссиях банков по переводу на личный счет. А займы (если это не настоящие займы, конечно) — уже давно в прошлом, их экономическая целесообразность только вызовет дополнительные вопросы банкиров и налоговиков.

Принимая решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющему в статусе ИП, оформите его в виде решения или протокола участников или акционеров общества. Желательно показать при этом, что решение имеет экономически обоснованную деловую цель. Например, управляющий должен провести реорганизацию компании с целью повысить показатели ее деятельности, а учредители/акционеры хотят, чтобы руководитель имел больше ответственности, чем наемный директор.

Считаю, что эту схему лучше всего использовать при создании нового юридического лица. Сразу прописать возможность использования управляющего ИП в Уставе новой компании, составить договор с управляющим с подробным описанием его полномочий и функций, указать сумму его вознаграждения и условия ежемесячных начислений.

Если ваша компания на ОСНО, не забывайте постоянно анализировать состав ваших поставщиков и покупателей. Возможно, часть из них уже давно перешла на льготный режим. Потоки с НДС надо отделить от операций без налога. Проверьте есть ли в структуре взаимоотношений вашего бизнеса компании на УСНО, индивидуальные предприниматели. Если грамотно, своевременно и точно провести разделение, то претензий со стороны налоговых органов быть не должно.

Говорить о законных способах налоговой оптимизации можно бесконечно, я остановилась лишь на нескольких направлениях. Как говорится, каждому овощу — свой фрукт, а каждому бизнесу — свои схемы.

Дробление бизнеса

А теперь поговорим о иных, к сожалению, самых распространенных и опасных схемах налоговой оптимизации.

На первое место я бы определила схему дробления бизнеса, когда собственники умышленно уходят от налогов, а бизнес продолжает работать, ничего не меняя. Иногда еще эту схему называют «семейной». В целях экономии руководителями и номинальными собственниками являются либо родственники и друзья, либо сотрудники бенефициарного владельца бизнеса.

Суть схемы такова. Для ведения бизнеса создаются несколько организаций и/или ИП на специальных режимах налогообложения. Еще как вариант, используется материнская компания на общем режиме налогообложения и ее дочерние структуры. Выгода применения этого способа оптимизации, конечно очевидна, налоги платятся по минимальной ставке вместо 20%, но и риски очень высоки.

Налоговики активно взялись за схемы с дроблением. Легче всего им удается раскрывать схемы дробления единого бизнеса на отдельные «самостоятельные» единицы. Чаще всего эти схемы используют «сетевики» — рестораны, магазины.

Не так давно на этом попалась очень известная сеть быстрого питания KFC, итог печальный. Инспекция пришла с проверкой, выявила подобные нарушения и объединила всех лиц группы компаний, доначислив налоги по классической системе налогообложения. Сумма доначислений в итоге составила почти 100 млн. рублей. А в деле компании «Каренфор» доначисления превысили 795 млн. рублей и было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании.

Есть более замысловатые схемы дробления. В основном их применяют производственные предприятия. Их проще поделить по цехам, площадкам, логистике, а доказать налоговикам применение такой схемы пока непросто.

В августе 2017 года налоговая служба выпустила письмо № СА-4-7/15895@, в котором выделила 17 ключевых признаков формального дробления бизнеса. По своей сути это шпаргалка для тех, кто планирует провести реструктуризацию бизнеса путем разделения.

Если вы приняли такое решение, то возьмите на вооружение несколько советов.

Деловые цели. Экономические цели. Вот что является основным ключевым фактором при дроблении. Сможете привести большое количество аргументов, доказать, что уменьшение налоговой нагрузки для группы компаний не самоцель — сможете избежать претензий и доначислений. Самостоятельность. Реальность ведения бизнеса. Дополнительные базовые признаки при дроблении. Здесь можно привести много примеров: отдельные помещения, собственный штат сотрудников, разные IP-адреса и другие маркеры, отделяющие ваши компании друг от друга. Взаимозависимость. Еще на старте внедрения схемы надо продумать не аффилированный состав управленческого аппарата. Это очень тонкий и важный момент, касающийся фактического владения бизнеса, поэтому общих советов для всех здесь не существует. Предельные значения для компаний на специальных режимах налогообложения. Если доход ваших компаний по результатам года приближается к максимально допустимым значениям в 150 миллионов рублей (действовала в 2019 году), то вы точно попадете в поле зрения налоговых органов. Рыночные условия сделок, документальное фиксирование и отражение в учете операций всех компаний группы. Убытки. Бывает и такое в бизнесе довольно часто, но доказывать экономическую целесообразность деления бизнеса будет намного сложнее.

Само по себе дробление бизнеса не является запрещенным способом налоговой оптимизации. Но судебная практика, к сожалению, доказывает обратное. Нерадивые бизнесмены натворили такого, что еще долго налоговые органы будут проявлять повышенный интерес к применению этих схем.

Фиктивные сделки

Следующим чемпионом среди незаконных схем выступает применение в бизнесе фиктивных сделок. Цель этой незаконной оптимизации одна — махинации с НДС с использованием подставных лиц.

Как это не странно, но и сегодня многие предприниматели продолжают работать с фирмами-«однодневками». Конечно, схемы стали более изобретательными и запутанными, но налоговые органы научились их выявлять. Программа АСК-НДС2 позволяет отслеживать все цепочки участников сделки.

Фиктивные сделки применять не просто опасно, а очень опасно. Налоговые органы собирают доказательную базу очень легко, широко используются социальные сети, переписка ваших сотрудников, допросы ваших сотрудников и руководства компании, «перекрестные» проверки с контрагентами, выезды на места нахождения складов и офисов, фото и видео фиксация рабочего дня склада или офиса под видом покупателей/поставщиков и другие. Результаты этих мероприятий суды принимают в качестве доказательств необоснованной налоговой выгоды.

Налоговые органы стали гораздо технологичнее, изобретательнее и умнее. Судебная практика непрерывно меняется, налоговые органы анализируют схемы, обобщают практику, которая может кардинально меняться за короткий промежуток времени. Несмотря на то, что налоговые органы дают разъяснения, что налогоплательщиков нельзя наказывать за «однодневки» второго-третьего звена, суды на местах поддерживают доначисления своих региональных налоговых органов. Компаниям приходится обращаться за поддержкой в суды вышестоящих инстанций и вероятность победы в такой ситуации весьма сомнительна, если посмотреть на статистику.

В первую очередь страдает бизнес как таковой и ваша деловая репутация. Прежде, чем применять схему с «однодневками» или взаимодействовать с контрагентами, которые, возможно, их применяют —подумайте, «стоит ли овчинка выделки».

Схемы с ИП

Есть еще несколько способов налоговой оптимизации, которые бизнесмены применяют достаточно широко. Это всевозможные схемы с использованием ИП. Самая опасная схема — это незаконное обналичивание денег через ИП.

Для реализации этой схемы нужно «подставное» ИП. Обычно в этой роли выступают родственники и/или знакомые учредителей. Компания заключает с индивидуальным предпринимателем договор, по которому он оказывает услуги или выполняет работы. Получив денежные средства от компании, ИП переводит на свой личный счет и возвращает деньги в компанию. Естественно, никаких услуг по факту никто не оказывал.

Доказывать факт «обналички» налоговым структурам теперь стало намного проще. Они имеют доступ к счетам ИП. По движению денежных средств по расчетному счету ИП сразу видно, что никакой деятельности он не осуществляет, а просто снимает деньги, даже забывая своевременно оплатить налоги и сборы. Заручиться поддержкой «дружественного» банка теперь не получится, банкиры иногда даже не знают, что тот или иной клиент банка попал в «разработку».

А вот последствия применения вышеуказанной схемы самые что ни на есть плачевные. В первую очередь это уголовная ответственность и не только владельцев бизнеса, но и самого горе-предпринимателя. Статей в УК РФ, применяемых к обналичиванию, достаточно много, но самое жесткое, если вам вменяют совокупность преступлений и предварительный сговор лиц.

Что еще

Не всегда и не во всем виноваты фискальные органы. Собственно бизнесмены сами себе создают патовые ситуации, преступая закон. Но учиться на чужих ошибках никогда не поздно.

Часто налоговым планированием в компании занимается главный бухгалтер, что в корне неверно. Этим должен заниматься специалист, обладающий знаниями не только в бухгалтерском и налоговом учете, но и имеющий юридический опыт и знания. Если такого специалиста у вас нет, то смело приглашайте консультантов. Но не нужно переоценивать их. Если вы не будете выполнять все рекомендации консультантов, то сами себе наживете проблем.

Необходимо постоянно следить за изменениями законодательства и за судебной практикой.

К сожалению, многие предприниматели еще живут пережитками прошлого, считая, что «свой» человек в налоговой решит все их проблемы. Это давно уже не так. Повлиять на ситуацию могут себе позволить лишь самые крупные игроки на рынках, да и то — это не всегда им удается.

Некоторые налогоплательщики используют схемы налоговой оптимизации, до которых еще не добрались налоговики. Но не обольщайтесь, это всего лишь вопрос времени. И у вас его совсем немного осталось, чтобы все продумать, подготовить документальное обоснование и принять верное решение.

В поле зрения налоговых органов уже попали сделки строительных компаний. Где как не в этом виде деятельности в смету строительно-монтажных работ можно «догрузить» дополнительные затраты, изменяя себестоимость.

Серые зарплаты

«Конвертные» зарплаты. Старая проблема и что только не делают налоговые органы, чтобы разоблачить бизнесменов. Риски использования схемы весьма высоки, но доказательной базы у налоговиков пока, как правило, не хватает. Поэтому «серые» зарплатные схемы достаточно распространены.

Относительно новая методика — использование самозанятых граждан. Дает очевидную экономию на налогах от ФОТ и НДФЛ. Если использовать ее с умом, то можно получить разумный и положительный результат. Но и здесь ФНС уже собирается присмотреться к таким сотрудникам повнимательнее.

Миграция расходов

Еще одна схема, которую используют в группах компаний, опирается на сугубо расчетный подход. После анализа объемов выручки и затрат в группе компаний в целом, «растворяют» излишки затрат в особо доходных юридических лицах. Такая, специфическая миграция доходов и расходов внутри группы. Тут очень важно не «выпадать» из существующей статистики, например, по региональным и отраслевым показателям.

Вывод

Завершая проведенный анализ, хочу заметить, что какими схемами налоговой оптимизации вы бы не пользовались, всегда нужно иметь разумный подход и оценивать — оправданы ли риски. Не забывайте, что при принятии подобных решений следует полагаться на мнение квалифицированных и проверенных специалистов.

Не забывайте, что практически все новые законы и поправки в существующие, принятые в прошлом году, были направлены на борьбу с лжеоптимизацией налогов.

Ну и напоследок, хочу напомнить вам одну старую русскую поговорку: «Скупой платит дважды».